Tennis Rafael Nadal spielt in einer anderen Dimension

Melbourne. Rafael Nadal riss die Arme in die Luft und spannte seine mächtigen Muskeln an. Die triumphale Pose untermalte er mit einem markerschütternden "Vamos" und wirkte damit für einen Moment sogar noch furchteinflößender als bei seiner Machtdemonstration in den zwei Stunden zuvor. Erbarmungslos hatte er den stolzen Griechen Stefanos Tsitsipas aus dem Stadion geprügelt und zum fünften Mal das Endspiel der Australian Open erreicht.

Beim 6:2, 6:4, 6:0 zeigte Nadal dem Jungstar nicht nur die Grenzen auf, sein sechster Sieg ohne Satzverlust war auch ein Statement in Richtung seines Finalgegners. Am Freitag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) treffen Novak Djokovic (Serbien) und Lucas Pouille (Frankreich) im zweiten Halbfinale aufeinander, der Favorit am Sonntag wird jedoch Nadal sein. Auch wenn er das selbst nie äußern würde.

"Ich habe heute gut gespielt, ich kann mich nicht beklagen", sagte der Spanier bescheiden - und untertrieb damit maßlos. Wie überlegen Nadal in Melbourne tatsächlich auftritt, war in Tsitsipas' Gesicht zu erkennen. Der 20-Jährige, der im Achtelfinale Titelverteidiger Roger Federer aus dem Turnier geworfen hatte, sprach später von einer "anderen Dimension von Tennis". Nadal (32) habe "ein Talent, das kein anderer Spieler besitzt. Ich habe nie jemanden wie ihn gesehen", sagte Tsitsipas: "Er sorgt dafür, dass du schlecht spielst."

Das konnte an diesem Donnerstag auch Kerber-Bezwingerin Danielle Collins von der Tschechin Petra Kvitova behaupten. Zumindest im zweiten Satz überrollte die zweimalige Wimbledonsiegerin die bisher so starke US-Amerikanerin. Nach dem 7:6 (7:2), 6:0 ist Kvitova (28) wie Nadal weiter ohne Satzverlust und spielt gegen US-Open-Siegerin Naomi Osaka um den Titel.

Die 21 Jahre alte Japanerin verhinderte mit dem 6:2, 4:6, 6:4 über Karolina Pliskova ein tschechisches Finale. Auf dem Spiel steht am Samstag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) mehr als nur der erste große Titel der Saison. Die Siegerin übernimmt Platz eins der Weltrangliste. Vier Monate nach ihrem Triumph in New York bestätigt Osaka ihre rasante Entwicklung, Kvitova steht dagegen von der Krönung eines kaum mehr für möglich gehaltenen Comebacks.

Ein Einbrecher hatte sie Ende 2016 in der eigenen Wohnung mit einem Messer schwer an der Hand verletzt, betroffen waren die Nerven und Sehnen an allen fünf Fingern. In einer vierstündigen Notoperation flickten die Ärzte ihre Hand wieder zusammen. "Es haben nicht viele daran geglaubt, dass ich jemals wieder auf diesem Level spielen kann", sagte Kvitova.

Auch Nadal war schon oft abgeschrieben worden, zu oft versagte ihm sein Körper den Dienst. Vor den Australian Open hatte er vier Monate lang kein Match bestritten, als er das Vorbereitungsturnier in Brisbane auslassen musste, "konnte ich es mir nur sehr schwer vorstellen, dass ich heute hier stehe", sagte er nach dem Triumph über Tsitsipas. Vor allem auf den Hartplätzen schmerzen seine Knie, doch diesmal hat Nadal genug Kraft gespart - und spielt in einer anderen Dimension um seinen 18. Grand-Slam-Titel.