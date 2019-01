Clan-Chef Arafat A.-C. im Amtsgericht verhaftet

Das Kriminalgericht Moabit, in dem sich auch die Strafabteilungen des Amtsgerichts Tiergarte, die Strafkammern vom Landgericht Berlin und ein Großteil der Staatsanwaltschaft Berlin befinden.

Berlin. Der Clan-Chef Arafat A.-C. ist am Dienstag im Amtsgericht Tiergarten verhaftet worden. A.-C. war zuvor wegen Körperverletzung und Bedrohung eines Hausmeisters zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung nahmen Justizbeamte in Begleitung eines Staatsanwalts den Clan-Chef fest.

Der ehemalige Geschäftspartner des Rappers Bushido sei dringend der Verabredung zu einem Verbrechen verdächtig, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Es gehe um die Entziehung Minderjähriger und eine schwere Körperverletzung. Die Taten, die verabredet gewesen sein sollen, beziehen sich nach Angaben des Sprechers auf Familienangehörige von Bushido.

A.-C. wurde in eine Zelle in der JVA Moabit an der Turmstraße gebracht. Zuerst hatte die "BZ" darüber berichtet.

Ermittler hatten Ende November Haus und Grundstück des Clan-Chefs in Kleinmachnow südlich von Berlin mit einem Großaufgebot durchsucht. Unterstützt wurden die Beamten des Berliner Landeskriminalamtes dabei von rund 100 Polizisten. (mit dpa)

