Darts-Experte Gordon Shumway muss nach sexistischen Sprüchen gehen

Im Ally Pally findet in London die Darts-WM statt

Zwei Frauen nahmen an der Darts-WM teil. Shumway äußerte sich sehr kritisch: "Ich bin kein Freund von diesem Zirkus".

Sport1 wird Gordon Shumway nach seinen umstrittenen Aussagen über Frauen nicht mehr als Experte und Co-Kommentator bei der Darts-WM einsetzen. Dies teilte der TV-Sender am späten Mittwochabend mit. Der frühere Spieler hatte über die Teilnahme von zwei Frauen beim Turnier in London gesagt: «Ich bin kein Freund von diesem Zirkus. Ich weiß nicht, was das soll, zwei Damen bei einem professionellen Darts-Turnier mit aufzunehmen? Warum nur zwei? Ich finde es keine gute Idee.» Shumway hatte dafür massive Kritik geerntet.

Shumway hatte unter anderem auch gesagt: «Bei Bayern München spielt auch keine Frau im Team. Wir wissen ja, Darts ist ein mentales Spiel. Und Männer werden wahrscheinlich immer ein Problem haben, gegen Frauen zu spielen.» Der 50-Jährige hatte sich wenige Minuten später live in der Übertragung für seine Aussagen entschuldigt, doch dem Sender genügte das offensichtlich nicht mehr. Sport1 wird nach eigenen Angaben bis zum Ende der WM «wechselnde Experten» an der Seite von Kommentator Basti Schwele einsetzen.

( dpa )