Wer Steuern zahlt, will Sparsamkeit!

Einer der großen deutschen Dauerskandale ist der Flughafen BER. Was er 2605 Tage nach geplanter Eröffnung den Steuerzahler Tag für Tag kostet, lässt sich auf www.flughafen-berlin-kosten.de verfolgen. Oben der Stand am 13. Dezember 2018.

Berlin. Als Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung vor einigen Wochen verkündete, war ich kaum überrascht. Erneut erfuhr ich, dass die Einnahmen für die öffentlichen Kassen weiterhin steigen werden: In diesem Jahr werden höchstwahrscheinlich mehr als 775 Milliarden Euro eingenommen – das sind 5,5 Milliarden Euro mehr als im Jahr zuvor. In fünf Jahren, also im Jahr 2023, werden es wahrscheinlich mehr als 940 Milliarden Euro sein, die in die öffentlichen Kassen fließen.

Allerdings steigen die Steuereinnahmen nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren. Prompt erklärte Minister Scholz: „Wir müssen uns auf eine Normalisierung der Einnahmen einrichten. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel.“ Sollen realistische Steuersenkungen wie eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags mit dieser Aussage im Keim erstickt werden? Ich fürchte, ja! Übrigens: Die XXL-Ausgaben seiner großen Koalition erwähnte Deutschlands oberster Finanzwart lieber nicht.

Diese Situation erinnert mich an einen Fall aus unserem neuen Schwarzbuch Die öffentliche Verschwendung 2018/19. Dort berichten wir von einer Steuer-Spiele-App im Auftrag der Europäischen Union (EU). Sie soll jungen Menschen vermitteln, wie wichtig Steuern sind. Die Spieler tauchen über Smartphone, Tablet oder Browser in die fiktive Welt eines Staates namens „Taxlandia“ ein. In der Ausgangssituation ist „Taxlandia“ total heruntergekommen – nicht zuletzt wegen eines niedrigen Steuersatzes.

Aufgabe der Spieler ist es, dieses fiktive Land als Ministerpräsident auf Vordermann zu bringen. Das funktioniert, indem die Steuern kräftig erhöht werden. Das Glück in „Taxlandia“ vergrößert sich sogar, wenn der Staat unternehmerisch tätig wird und das Steuergeld mit vollen Händen ausgibt. Erstaunlich ist auch: Flughäfen, Theater und Bahnhöfe sind im Handumdrehen fertig. Bauverzögerungen und Kostensteigerungen sind in „Taxlandia“ unbekannt, auch Steuergeldverschwendung ist dort kein Thema. Dieses in der Entwicklung 100 000 Euro teure Spiel belegt aber, dass es im realen Leben sehr wohl Steuergeldverschwendung gibt. Ebenso wenig werden in dem Land, in dem wir leben, Großbauprojekte im Handumdrehen abgeschlossen.

Einer der großen Dauer-Bau-Skandale des Staates ist bekanntlich der Flughafen Berlin Brandenburg (BER), der heute 2605 Tage nach geplantem Betriebsbeginn noch immer nicht eröffnet ist. Der BER, die Berliner Staatsoper Unter den Linden oder auch die Elbphilharmonie in Hamburg sind nur die prominentesten Beispiele für staatliche Bau-Flops – sie sind die Spitze des Eisbergs einer öffentlichen Verschwendung. Vor allem bei großen und komplexen Bauvorhaben laufen die Kosten häufig aus dem Ruder. Vier von zehn Bundeshochbauten, die in den Jahren zwischen 2000 und 2015 fertiggestellt wurden, waren teurer als geplant. Auch im internationalen Vergleich gibt Deutschland ein schlechtes Bild ab: In vielen anderen Ländern in Nordwesteuropa laufen die Kosten weniger aus dem Ruder als hierzulande.

Immer wieder wird deutlich, dass es an Ehrlichkeit fehlt und Kosten bei öffentlichen Bauprojekten vorab kleingerechnet werden. Sobald ein Projekt nämlich bewilligt ist und die Bagger anrollen, wird der Plan kaum gestoppt – selbst wenn die Kosten explodieren. In unserem aktuellen Schwarzbuch ist zum Beispiel die Düsseldorfer U-Bahn gelandet: Der Bau wurde 280 Millionen Euro teurer als geplant.

Ebenso problematisch sind ungenügende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Manchmal fehlen sie sogar ganz! Dabei sind die bestehenden Regeln sinnvoll – doch allzu oft werden sie nicht eingehalten. Ein ernsthaftes Problem sind zudem die Nachprüfungsklagen bei Vergabeverfahren, die Projekte teils um Jahre verzögern. Dabei wird den Klagen kaum stattgegeben: So melden die Vergabekammern, dass im Jahr 2016 von 880 eingereichten Nachprüfungsklagen lediglich einer Klage stattgegeben wurde. Das Problem ist bekannt, doch die Bundesregierung handelt nicht!

Und der sorglose Umgang mit Steuergeld geht weit über das öffentliche Bauen hinaus. Im neuen Schwarzbuch finden sich 109 Beispiele dafür, wie Steuergeld verschwendet wird. Diese Fälle stehen für die weit verbreitete Praxis einer riskanten Ausgabenpolitik und für Ergebnisse, über die man nur den Kopf schütteln kann:

Beispiel 1: Hier geht es um Aufklärungsdrohnen, Kostenpunkt knapp 900 Millionen Euro. Mit der in Israel entwickelten Heron TP hat die Bundesregierung ein neues Drohnensystem beschafft – fünf Drohnen und vier Bodenstationen werden für neun Jahre geleast. Wenn diese Drohnen dann in Einsatzgebiete geschickt werden, kommen weitere Kosten im dreistelligen Millionen-Bereich auf die Steuerzahler zu. Wir als Bund der Steuerzahler halten die Beschaffung für vorschnell, da sich das Verteidigungsministerium nicht genügend nach Alternativen umgesehen hat. Davor hatten wir bereits im Frühjahr 2018 gewarnt: Mit dieser Entscheidung wird Deutschland im EU- und NATO-Bündnis allein dastehen, weil kein anderer Partner auf diese Drohne setzt. Bei gemeinsamen Einsätzen ein großes Handicap!

Beispiel 2: Auch teure Werbekampagnen landen im Schwarzbuch. In diesem Jahr verärgert uns eine PR-Maßnahme der Regierung: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat seine Rentenbeschlüsse mit einer Kampagne in ganz Deutschland verkündet und die angeblichen Vorzüge des Rentengesetzes angepriesen. Bei diesem Fall ist noch ein besonderes „Geschmäckle“ dabei: Dieser Werbefeldzug hat die Steuerzahler nicht nur rund eine Million Euro gekostet – er lief sogar schon, bevor der Bundestag das Gesetz überhaupt beschlossen hatte.

Bespiel 3: In der Haushaltspolitik vieler Städte und Gemeinden läuft es ebenfalls oft nicht rund. Wie miserabel Kommunen manchmal planen, wird in Idar-Oberstein deutlich. Dort verschätzte man sich gewaltig bei der Sanierung eines 150 Jahre alten Polizeigebäudes. Die Baukosten werden sich von drei auf sieben Millionen Euro erhöhen – sie liegen damit über den Kosten für einen Neubau. Und warum? Der Zustand des alten Gebäudes war vorher nicht ausreichend untersucht worden, weil man den Dienstbetrieb der Polizei so wenig wie möglich stören wollte. Jetzt haben die Steuerzahler das Nachsehen.

Diese drei und 106 weitere Bespiele untermauern die Forderung: Verschwendung endlich bestrafen! Unser Schwarzbuch dokumentiert die unterschiedlichen Facetten der herrschenden Steuergeldverschwendung. Wie hoch ihr Ausmaß tatsächlich ist, kann leider niemand sagen – aber es sind zig Milliarden jährlich. Angesichts dessen erwarten die Bürger zu Recht einen verantwortungsvolleren und transparenteren Umgang mit ihrem Geld. Steuergeld, das hier eingespart wird, stünde nicht nur für andere, notwendigere Aufgaben zur Verfügung – die Einsparung könnte auch in Form von Steuersenkung den Bürgern zugute kommen.

Fazit: In der deutschen Steuer- und Haushaltspolitik liegt einiges im Argen. Die Regierung ist gefordert, alles dafür zu tun, damit Steuergeld nicht weiter verschwendet und Steuergeldverschwendung bestraft wird – denn: Wer Steuern zahlt, will Sparsamkeit!

Reiner Holznagel ist Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland e. V. Für den HAUPTSTADTBRIEF verleiht er anhand von aktuellen Beispielen der Forderung Nachdruck, staatliche Steuergeldverschwendung müsse aufhören und sei zu bestrafen.