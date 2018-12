Streik bei der Deutschen Bahn beendet: Noch Einschränkungen bei der S-Bahn in Berlin

Berlin. Das durch die Streiks erwartete Chaos bei der Deutschen Bahn ist am Montagmorgen voll eingetreten. Auch der Berliner S-Bahnverkehr war von dem Streik betroffen. Bei der S-Bahn gab es nur noch etwa ein Drittel des normalen Angebotes. Die Ring- und Stadtbahnen fuhren nicht - auch die Nord-Süd-Verbindung war betroffen.

Um kurz nach 9 Uhr gab es die Entwarnung, der Streik sei beendet, meldete die S-Bahn Berlin. Der S-Bahnverkehr könne allerdings nur schrittweise wieder aufgenommen werden, die Triebfahrzeugführer müssten zu ihren Einsatzorten gebracht werden und die Züge anschließend in Betrieb nehmen. Diese würden dann sukzessive eingetaktet. Derzeit käme es noch zu erheblichen Abweichungen im Fahrplan, heißt es weiter. Es kommt noch zu Teilausfällen und Verspätungen.

Totales Chaos am Montagmorgen

Während des Streiks verwies die Bahn die Fahrgäste darauf, stattdessen auf U-Bahnen, Busse und Trams auszuweichen. Aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens waren diese allerdings teilweise überfüllt oder hatten Verspätungen. Die Busse hatten teilweise Verspätungen bis zu 90 Minuten. Damit nicht genug: Wie die BVG über Twitter mitteilte, war die App drei Stunden gestört.

#Topofthemorning: #EVG Streik und in #Berlin geht bei der @SBahnBerlin nix mehr. Es macht sich #Humor unter wartenden Fahrgästen am #Alexanderplatz breit: „Ab ick wenigstens ma n Argument gegenüber Chef, warum Homeoffice sinnvoll ist.“ 🤪 pic.twitter.com/sHkvEWIaT3 — Willi Keipper (@WilliKeipper) December 10, 2018

Die Bus-Linien 255, 285, 140, 246, 250 und die Linie M41 hatten ebenfalls Verspätungen. Am U-Bahnhof Alexanderplatz sei kein Durchkommen zur U5 möglich gewesen, viele S-Bahnfahrgäste mussten umsteigen, berichtete ein Reisender auf Facebook.

Die Störungen häuften sich: Wer seinen Chef informieren wollte, dass er später zur Arbeit kommt, hatte teilweise zudem Probleme, jemanden zu erreichen. Mobilfunk-Anbieter Vodafone meldete zwischendurch eine Störung im Netz.

Bei der S-Bahn waren am Morgen des Streiks dann auch noch die Lautsprecher ausgefallen. Es stand für ungefähr eine Stunde keine akustische Fahrgastinformation zur Verfügung. Die Reisenden sollten die Anzeigen am Zug und vor Ort beachten.

Hier sehen Sie in einer Live-Ansicht, wie die Bahnen aktuell fahren.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die Bahnkunden waren teils verärgert: Ulrike K. sagte, sie habe zwar grundsätzlich Verständnis für die Gewerkschaft, jedoch nicht uneingeschränkt. „Es ist ein Arbeitskampf, die kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen“, sagte sie. „Aber ich werde dadurch an meiner Arbeit gehindert. Das ist sehr ärgerlich.“ Sie musste am Morgen eigentlich beruflich nach Halle fahren.

Doch schon der Weg von Pankow zum Hauptbahnhof gestaltete sich für sie kompliziert. Weil die S-Bahn nicht fuhr, musste sie auf die Tram ausweichen. Die kam viel zu spät und war dann noch brechend voll. „Es war eine Tortur, hier überhaupt hinzukommen“, sagte sie. „Selbst wenn mein Zug gefahren wäre, hätte ich ihn nicht rechtzeitig erreicht.“ Ihre letzte Hoffnung war ein Sammeltaxi nach Halle. Um sich darüber zu informieren, stand sie in der langen Schlange am Info-Schalter. Klappe auch das nicht, bliebe ihr nur zu warten - wie Tausende anderen Fahrgästen in Berlin.

Am Hauptbahnhof ging am Morgen nichts mehr

Die Bahn hatte den Fernverkehr während des Streiks komplett eingestellt. Nach dem Ende des Streiks lief der Fernverkehr ab 9 Uhr langsam wieder an. Die Deutsche Bahn informierte allerdings, dass es noch während des gesamten Tages massive Einschränkungen geben wird.

Die Züge fallen alle aus

Foto: Christian Latz

„Wir waren gezwungen, den Verkehr am Morgen komplett einzustellen“, sagte DB-Konzernsprecher Achim Stauß. Dies helfe der Bahn, den Zugverkehr nach Ende des Streiks gegen 9 Uhr wieder besser aufnehmen zu können. „Es macht keinen Sinn, einzelne Züge starten zu lassen, die dann doch stecken bleiben“, so der Bahnsprecher.

Dennoch werde es zumindest im Fernverkehr den ganzen Tag über zu Beeinträchtigungen kommen. „Die Streikankündigung kam gestern sehr spät und fiel sehr vage aus“, sagte Stauß. Er bitte daher um Verständnis der Fahrgäste für die Probleme.

Foto: Christian Latz

Die Bahn verteilte am Hauptbahnhof am Morgen Wasser und Kaffee an die Fahrgäste. Auch wurde für Wartende ein ICE als Aufenthaltszug bereit gestellt, um sich bei der Kälte im Bahnhof aufwärmen zu können. Auch am Ostbahnhof und Südkreuz standen Aufenthaltszüge.

Foto: Christian Latz

Vor den Infozentren der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof bildeten sich bis zu 30 Meter lange Schlangen. Hunderte Fahrgäste, deren Verbindung ausgefallen war, hofften auf Hilfe, um doch noch schnell an ihr Ziel zu kommen - doch meist vergeblich.

Die Deutsche Bahn stellt aktuell bundesweit den Fernverkehr ein

Foto: Jörg Carstensen/dpa

So erlebten Reisende den Streik

Der Zug von Michael Gellert hätte eigentlich um 7:54 Uhr nach Hannover abfahren sollen. Doch auch er wartete zunächst vergeblich am Hauptbahnhof. „Natürlich ist es ärgerlich“, sagte der Berufspendler. „Aber was mich am meisten ärgert, ist die Informationspolitik der Bahn.“ Am Morgen noch habe die App der Deutschen Bahn ihm angezeigt, dass sein Zug fahre. Erst später sei dort vom Ausfall des Zugs zu lesen gewesen.

Zu dem Zeitpunkt war er bereits am Bahnhof. „Dabei wurde die App gestern von der Bahn noch angepriesen, um sich zu informieren“, sagte er. Hätte er gestern Abend schon vom Ausfall gewusst, wäre er gleich erst später zum Bahnhof gekommen. Der EVG unterstellt er, genau auf diese Probleme spekuliert zu haben. „Die legen es darauf an, dass es zu so einer Situation kommt.“

#Bahnstreik #warnstreik Berlin Hbf Zug um 6:00h kam und alle setzen sich rein... Durchsage: Streik.

Zug um 6:30h kam. Alle rein. Fährt los. Bis Berlin Südkreuz. Steht jetzt hier bis 9h. Symptomatisch für die Bahn und Deutschland im Jahr 2018. — Frank Hirschi (@thefhi) December 10, 2018

#Streik #EVG: Stillleben am Bahnhof Zoo. Die S-Bahn fährt auf der Stadtbahn nicht mehr - wie zu Zeiten der S-Bahn-Krise 2009. Nur noch polnische Obdachlose und ratlose Touristen an Gleis 5/6. @SBahnBerlin pic.twitter.com/CgMQRvhjP3 — Peter Neumann (@pneumannberlin) December 10, 2018

Sitze im Berliner Streik-Chaos 🙄 Ubahnen und Busse aufgrund von Sbahn- und Regionalverkehrsausfall komplett im Chaos 🙄 gestrandet auf dem Ubahnhof #Berlin #Streik #Sbahn — Janine Schneider (@Janineschn01) December 10, 2018

Wie kommt man von Potsdam nach Berlin? Hier fährt kein Bus, U-Bahn oder Tram nach Berlin! — Hannah (@Hannah63681410) December 10, 2018

Bei uns hat S-Bahn um 7.36/h exakt 247 min Verspätung 😀 Ohne Privatisierung hätten die Leute sichere Beamtenstellungen #Bahnstreik — Kurt (@kurzundkurt) December 10, 2018

