Sprint-Star Gina Lückenkemper wechselt nach Berlin

Berlin Die Euphorie nach ihrer Silbermedaille bei der Leichtathletik-Europameisterschaft vergangenen August im Berliner Olympiastadion ist mittlerweile etwas abgeflaut. Berlin hat Gina Lückenkemper trotzdem nicht losgelassen. Am Donnerstag gab die 22 Jahre alte Sprinterin bekannt, dass sie aber der kommenden Saison für den SCC Berlin startet. "Ich verbinde mit Berlin so viele positive Dinge. Berlin hat in meiner sportlichen Karriere einfach einen so großen Stellenwert", sagte Lückenkemper.

Ein Ausrüsterwechsel bei ihrem alten Verein Bayer Leverkusen hatte den Ausschlag gegeben. Da Lückenkemper ihren Ausrüster behalten wollte, suchte sie nach einer neuen sportlichen Heimat und fragte beim SCC an.

"Wir fanden die Idee natürlich klasse. Dass das Gesicht der deutschen Leichtathletik zu uns kommen will", sagte SCC-Geschäftsführer Andreas Hilmer.

Ihren ersten offiziellen Wettkampf als SCC-Athletin wird Lückenkemper beim Istaf Indoor am 1. Februar 2019 in der Mercedes-Benz Arena bestreiten. "Da bin ich voller Vorfreude, es gibt für mich kein schöneres Indoor-Meeting", sagte Lückenkemper.