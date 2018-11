Sprint-Star Gina Lückenkemper ist verliebt in Berlin

Als Gina Lückenkemper am Donnerstagmittag auf der blauen Bahn des Olympiastadions stand, kribbelten ihre Füße. Als würden sie sich ganz genau daran erinnern, was sie dort vor knapp dreieinhalb Monaten geschafft hatten. Sie hatten die Sprinterin zur Silbermedaille über 100 Meter bei der Leichtathletik-EM getragen. „Ich hab mich sofort an diese Momente zurückerinnert“, sagt Lückenkemper.

Die 22-Jährige war aber nicht aus reiner Sentimentalität an den Ort ihres bisher größten Erfolgs zurückgekehrt. Sie blickte nur kurz zurück, um sich dann der Zukunft zu widmen. Eine Zukunft, in der Berlin eine entscheidende Rolle spielen wird. Denn die Athletin aus Soest wird ab 2019 für den SCC Berlin an den Start gehen.

Auf die Frage, warum sie sich denn ausgerechnet für Berlin entschieden hat, antwortet sie wenig später in typischer Gina-Manier. Mit einer Gegenfrage. „Warum denn nicht?“ Hört man sich die Gründe an, die Lückenkemper für ihren Wechsel aufzählt, ist man ebenfalls schnell der Meinung, dass es der einzig logische Schritt war.

2015 lief sie als 18-Jährige beim Istaf im Olympiastadion ihr erstes internationales Meeting. „Das war der Startschuss für meine Profikarriere“, sagt sie. Die im vergangenen August mit EM-Silber über 100 Meter und mit EM-Bronze mit der Staffel ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Natürlich in Berlin, wo auch sonst? „Mit Berlin verbinde ich insgesamt durchweg positive Sachen. Berlin nimmt in meiner sportlichen Karriere einfach einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert ein“, sagt sie.

Ausrüsterwechsel bei Bayer war ausschlaggebend

Ein Ausrüsterwechsel bei ihrem Verein Bayer Leverkusen hatte den Ausschlag gegeben. „Für mich kam das nicht infrage. Ich bin seit sechs Jahren bei Adidas, fühle mich da wohl, vertraue den Produkten“, sagt Lückenkemper. Also suchte sie nach einer neuen sportlichen Heimat und fragte beim SCC an. „Wir fanden die Idee natürlich klasse. Dass das Gesicht der deutschen Leichtathletik zu uns kommen will“, sagt SCC-Geschäftsführer Andreas Hilmer.

Und wenn man in genau dieses Gesicht schaut, sieht man, dass dieser Wechsel – abseits von Ausrüsterverträgen und finanziellen Gründen – auch eine Herzensangelegenheit ist. Gina Lückenkemper strahlt, sitzt entspannt in ihrem schwarz-weißen SCC-Dress in der Geschäftsstelle im Olympiapark. Dort wo ihr Herz für die Leichtathletik schlägt, prangt nun auch das C für den SC Charlottenburg auf ihrem Pulli. „Ich freue mich sehr darauf, demnächst für Berlin an den Start gehen zu können. An den Start gehen zu dürfen. Das ist für mich eine Ehre“, sagt die Vize-Europameisterin. Weil Berlin ihr am Herzen liegt. Die Stadt ist für die Studentin der Wirtschaftspsychologie nun zumindest sportlich ihre neue Heimat.

Denn ihren Lebensmittelpunkt wird Lückenkemper in Soest belassen, wo sie weiterhin von Trainer Uli Kunst betreut wird. „Um mich mit etwas zu identifizieren, muss ich nicht vor Ort sein. Das hat der SCC akzeptiert“, sagt Lückenkemper. „Es ist eine Zusammenarbeit, auf die ich mich wahnsinnig freue. Uli und ich werden da auch enorm profitieren. Ich denke, dass wir neue Impulse für unser Training kriegen können“, sagt sie.

Deutschlands schnellste Frau wird dem Verein, der in der Vergangenheit vor allem mit guten Werfern wie Robert und Christoph Harting international auftrumpfen konnte, Beine machen. Und gleichzeitig tritt sie in große Fußstapfen. Robert Harting, das Aushängeschild des SCC, er hatte im September seine lange, erfolgreiche Karriere beendet und nicht nur im Verein eine Lücke hinterlassen. Auch der deutschen Leichtathletik ist ein Vorzeige-Sportler abhandengekommen. Eine Rolle, die viele Lückenkemper nach ihrer fulminanten Europameisterschaft zutrauen. „Das ist natürlich eine Ehre“, sagt sie. „Ich gebe mein Bestes, diese Rolle auszufüllen.“

Schon am 1. Februar 2019 beim Istaf Indoor in der Mercedes-Benz Arena wird sie erleben, wie es ist, Berlins neuer Liebling zu sein. Es wird ihr erster Start für den SCC sein. „Darauf freue ich mich riesig. Es gibt für mich kein schöneres Indoor-Meeting“, sagt sie. Denn dort steht vor allem die Show im Mittelpunkt – etwas, was Gina Lückenkemper perfekt beherrscht. „Ich will den Spaß, den ich am Sport habe, auf der Bahn habe, nach außen transportieren. Die Mission werde ich auch hier verfolgen“, sagt sie.

Nicht ihre einzige Mission. Als erste deutsche Frau seit 1991 war es ihr in den vergangenen zwei Jahren gelungen, die magische 11-Sekunden-Marke über 100 Meter zu knacken. „Ich will auch im nächsten Jahr wieder unter elf Sekunden laufen. Vielleicht noch öfter als in diesem Jahr“, sagt sie. Ihre Bestzeit beträgt 10,95 Sekunden. Es ist ihr anzumerken, diese neue Aufgabe, ihr neuer Verein, das neue Jahr – es lässt ihre Füße fast genauso kribbeln, wie die Erinnerung an ihre Silbermedaille.