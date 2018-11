„Kieznerds“: Wissenschaftler laden zum Gespräch ein

Menschen aus der Nachbarschaft können in Cafes mit akademischen Experten in Kontakt kommen und über das Forschungsthema sprechen.

Berlin. Als beim Berliner „March for Science“ am 22. April 2017 rund 11.000 Menschen für die Freiheit der Wissenschaften und die Faktentreue in Gesellschaft und Politik auf die Straße gingen, waren Vladislav Nachev, Forscher an der Humboldt-Universität, und die anderen vom Organisationsteam überwältigt von der Resonanz. Bei der mittlerweile zweiten Folge-Veranstaltung, welche aus der Anfangsbegeisterung heraus entstanden, werden die Besucher eher in Dutzenden gerechnet – und die Initiatoren werden nicht weniger zufrieden sein.

Dezentrale Lokalitäten, ein intimer Rahmen und eine gemütliche Atmosphäre sind die gewünschte Szenerie für die „Kieznerds“: Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, die an diesem Sonnabend im Rahmen der Berlin Science Week Laien für meist etwa zwei Stunden zum lockeren Plausch einladen. „2017 haben wir mit der Demonstration viel Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt geht es uns um die Nachhaltigkeit von Kontakten“, sagt Nachev. Das Motto der Aktion: „Together We Can Save the World!“

Die Idee: Forscher, Hochschullehrer, Doktoranden tragen ihr Spezialwissen und das, was ihr Fachgebiet für die Gesellschaft wichtig und interessant macht, in die Nachbarschaft. Zwischen 11 und 17.30 Uhr warten an mindestens 23 Orten in Berlin, zumeist Cafés in der eigenen Nachbarschaft, die akademischen Experten auf Menschen aus der näheren oder auch ferneren Umgebung, die einen Wissenschaftler kennenlernen wollen und sein Forschungsthema spannend finden. Anstelle einen Vortrag anzuhören, dürfen die Gäste selbst die Diskussion bestimmen. Über welche Fragen man ins Gespräch kommt, ist völlig offen.

Viele Fragen drehten sich um die Haustiere der Gäste

Der Verhaltensbiologe Vladislav Nachev ist am Sonnabend mit dabei. Sein Thema – „Rationalität, Horoskope und wie Tiere Entscheidungen treffen“ – hatte er schon für die erste „Kieznerds“-Aktion im April formuliert. Dabei können die im Programm aufgeführten Themen Aufhänger für den Austausch bieten, dienen aber auch als eine Art Visitenkarte, damit Interessierte eine ungefähre Vorstellung vom Spezialgebiet des Gesprächspartners bekommen.

Ist mein Hund rational? Wie kann ich das Verhalten meiner Katze deuten? Mit diesen oder ähnlichen Fragen löcherten die etwa neun Besucher, die im Frühjahr zu Nachevs „Kieznerd“-Treff kamen, den gebürtigen Bulgaren. Lehrer, ein Philosoph, Nachbarn aus kaufmännischen Berufen, sogar ein Vater mit seinen zwei Kindern waren dabei. „Auf Kinder war ich gar nicht eingestellt“, sagt Nachev mit entschuldigendem Lächeln. Das, so gesteht Stefanie Roth, die die Idee für die „Kieznerds“ ursprünglich aufgebracht hatte und auch dieses Mal an der Durchführung beteiligt ist, sei „nicht wirklich die Zielgruppe“. „Aber ich war sehr zufrieden mit den verschiedenen Gäste“, sagt Nachev. „Denn das sind genau die Kontakte, die wir suchen, um zu verstehen, was Menschen von Wissenschaft erwarten.“

Auch die „Kieznerds“ selbst haben natürlich ein Anliegen, das sie den Laien nahebringen wollen: „Was kann Wissenschaft leisten und was nicht, wie seriös ist sie, das sind Fragen, die heute wichtig sind“, sagt Vladislav Nachev. Schließlich war der weltweite „March of Science“ 2017 vor dem Hintergrund des Umgangs mit Realitäten durch US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufen worden. Nachev und die übrigen neun ehrenamtlichen Organisatoren der „Kieznerds“-Aktionen raten den akademischen Teilnehmern dazu, mutig zu sein: „Man sollte sich trauen zu sagen, das weiß ich nicht. Wissenschaftler sollten nicht den Anspruch erheben, immer sofort eine fertige Antwort zu haben“, sagt der 37-Jährige.

Veranstaltungsreihe soll nicht abreißen und Abwechslung bieten

Dass das Format der Veranstaltung auch Risiken birgt, das war Stefanie Roth von Anfang an bewusst. „Wir waren schon im April vorbereitet auf Gäste, die vorwurfsvoll oder provokativ auftreten könnten“, sagt die promovierte Chemikerin, die als Wissenschaftsmanagerin im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung arbeitet. Dass die Besucher den „Kieznerds“ stattdessen durchgehend mit Neugier begegneten, freute die 38-Jährige, macht sie aber nicht blind für diese Variante. Schließlich gibt es im Katalog der Veranstaltungen am Sonnabend durchaus umstrittene Themen, wie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft oder die „Lügenpresse“. Noch, so Nachev, „ist die Situation in Deutschland nicht so, dass es direkte Angriffe auf die Wissenschaft gibt. Aber wenn es so weit wäre, wäre es bereits zu spät.“

Auch deshalb will die lose Gruppe der ehrenamtlichen Organisatoren ihr Engagement fortführen. Nicht immer müssten es Aktionen wie die „Kieznerds“ sein, sagt Roth: „Wir wollen keine Routine und geben den Staffelstab für diese Veranstaltung gern an andere weiter. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten, Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen.“

Infos und Programm: https://berlinscienceweek.com/, http://kieznerds.de/