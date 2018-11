Auto in Flammen: Mann verbrennt im Wagen

Michendorf. Ein Mann ist in einem Auto in Michendorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) verbrannt. "Der Wagen war am Samstagmorgen auf einer Nebenstraße im Dorf unterwegs und ist aus ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen", sagte ein Polizeisprecher.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 7.45 Uhr zu dem brennenden Auto gerufen. Darin war der leblose 62-jährige Mann. Der Hintergrund sei noch völlig unklar, so der Sprecher. "Wir ermitteln in alle Richtungen. Denkbar ist ein technischer Defekt, aber auch alles andere ist möglich". Der Wagen werde nun von den Beamten untersucht.

Einsatzkräfte vor dem ausgebrannten Auto

Foto: dpa/Paul Zinken

( dpa )