Dortmund spielt sich gegen Atlético in einen Torrausch

Dortmund. Der Bundesliga-Spitzenreiter und nächste Hertha-Gegner Borussia Dortmund hat seine internationale Reifeprüfung mit Bravour bestanden. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre bezwang Europa-League-Sieger Atlético Madrid mit dem gefürchteten Sturm-Duo Antoine Griezmann und Diego Costa nach einer Gala-Vorstellung mit 4:0 (1:0) und hat damit das Tor zum Achtelfinale in der Champions League ganz weit aufgestoßen.

Axel Witsel (38.) sowie die eingewechselten Raphael Guerreiro (73. und 89.) und Jadon Sancho (83.) erzielten die Treffer für den sehr starken BVB, der auch im zwölften Pflichtspiel der Saison ungeschlagen blieb und die Gruppe A der Königsklasse zur Halbzeit mit neun Punkten anführt.

Vor 66.099 Zuschauern im ausverkauften Stadion boten die Gastgeber dabei eine hervorragende taktische Leistung, standen kompakt und lauerten in der Offensive geduldig auf ihre Chance. Favre musste zwar auf Torjäger Paco Alcacer aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel verzichten, Mario Götze vertrat den Spanier gegen abwehrstarke Gäste aber gut. Der WM-Held von 2014 war viel in Bewegung, ließ die Bälle geschickt prallen und schuf immer wieder Räume für seine Mitspieler.

Der BVB kam nach mit der Zeit immer besser ins Spiel, daran änderte auch das verletzungsbedingte Aus von Thomas Delaney nichts. Der Däne wurde durch Mahmoud Dahoud ersetzt (35.). Drei Minuten später sorgte der umsichtige Witsel für die verdiente Führung. Der Schuss des belgischen WM-Dritten wurde von Saul unhaltbar abgefälscht.

Die Gäste zogen nun das Tempo an. Saul gab einen ersten Warnschuss ab (50.), zwei Minuten später setzte er einen sehenswerten Schlenzer an die Latte. Der BVB hielt aber mit großem Einsatz dagegen und belohnte sich. Nach Rückpass von Achraf Hakimi traf Joker Raphael Guerreiro (73.). Bürki lenkte fünf Minuten später einen Schuss von Angel Correa an den Pfosten. In der Schlussphase jedoch sorgten Jadon Sancho (84.) nach einem Konter und erneut Guerreiro (89.) für die Entscheidung.

Der FC Schalke erkämpfte sich derweil beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul ein torloses Remis.