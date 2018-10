Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli wegen Luxusuhr im Shitstorm

Berlin. Ein vier Jahre altes Foto handelt der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli heftigen Ärger ein. Das Foto zeigt die SPD-Politikerin während ihrer Zeit als Sprecherin im Bundesaußenministerium mit einer Rolex-Uhr, die einen Wert von 7300 Euro haben soll – wenn es sich nicht um ein Imitat handelt. In den sozialen Medien wird sie dafür derzeit heftig attackiert. Das Bild passe zur aktuellen Situation der Sozialdemokratie, heißt es.

Chebli weist die Kritik ebenso heftig zurück. „Wer von euch Hatern hat mit zwölf Geschwistern in zwei Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen und gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war?“, schreibt sie auf dem Internetdienst Twitter. „Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist.“ Später schrieb sie noch: Sie würde die Uhr verschenken, wenn die SPD dafür allein regieren könnte.

Chebli wird vor allem aus der rechtspopulistischen Szene seit Langem wegen ihrer Herkunft angefeindet, darunter sind häufig auch rassistische und sexistische Beleidigungen. Die 40-Jährige ist seit 2016 Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales.

Viele Internetnutzer sprangen der SPD-Politikerin am Wochenende aber auch bei. Wenn Männer in der SPD teure Uhren trügen, werde das nie thematisiert, wenn aber eine Migrantin und Muslimin wie Chebli eine derartige Uhr trage, erregte sich die Internetöffentlichkeit. Auch dass die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, eine Uhr der Schweizer Edelmarke trage, sei bislang kein Thema gewesen. Andere verwiesen auf die Privatsphäre der Politikerin.

Die Diskussion erinnert an die Anfeindungen einiger Sozialdemokraten gegen den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, als dieser vermehrt mit teuren Maßanzügen und Zigarre rauchend in der Öffentlichkeit erschien. Damals wurde Schröder vorgeworfen, er entferne sich zunehmend aus der Lebenswelt der Sozialdemokratie. Wahlen gewann er trotzdem.