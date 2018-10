Bundesliga-Zusammenfassung: Bayern und Dortmund siegen

+++ Wolfsburg gegen Bayern +++

Einen Tag nach dem denkwürdigen Rundumschlag der Vereinsbosse hat der FC Bayern München endlich wieder ein Erfolgserlebnis geschafft. Beim VfL Wolfsburg gewann das Team von Trainer Niko Kovac am Samstag dank VfL-Schreck Robert Lewandowski mit 3:1 (1:0), verlor aber Arjen Robben nach einer Gelb-Roten Karte (57. Minute) nach einer Schwalbe und einem Foulspiel. Lewandowski indes schoss seine Tore 17 (30. Minute) und 18 (48.) in seinem 16. Spiel gegen Wolfsburg und bereitete das 3:1 durch James Rodriguez (72.) vor. Für den VfL traf in der erstmals in dieser Saison mit 30 000 Zuschauern ausverkauften Wolfsburger Arena Wout Weghorst (63.).

Nach zuvor vier sieglosen Pflichtspielen sprang der Titelverteidiger zumindest bis Sonntag wieder in die Champions-League-Ränge. In der Königsklasse ist der Dauermeister der vergangenen Jahre bereits am Dienstag wieder bei AEK Athen gefordert. Wolfsburg ist nun bereits seit sechs Spielen in der Liga ohne Sieg und hat den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte erst einmal verloren. Der Fast-Absteiger der vergangenen beiden Jahre steht nun am kommenden Wochenende bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf unter Druck, um nicht wieder in die Abstiegszone zu rutschen. Für VfL-Coach Bruno Labbadia war es seine 13. Niederlage im 14. Spiel als Trainer gegen seinen Ex-Club.

Bereits am Vortag hatten Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, Vereinspräsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit einer heftigen Schelte gegen Medien, Ex-Spieler und Experten für deren Kritik am FC Bayern von dessen Krise abgelenkt. Das vermeintliche Kalkül, Druck von der Mannschaft und dem angeschlagenen Coach Kovac zu nehmen, ging zu Beginn des Spiels aber nur bedingt auf.

Kovac hatte es wie zuletzt schon Bundestrainer Joachim Löw beim 1:2 gegen Frankreich ohne Weltmeister Thomas Müller in der Startelf versucht. Für den Angreifer spielte wie in der Nationalelf der allerdings unauffällige Serge Gnabry.

Druckvoll begannen die Bayern nicht, es entwickelte sich stattdessen ein Spiel auf Augenhöhe. Als Brustlöser für die verunsicherten Gäste wirkte die Führung durch den VfL-Schreck Lewandowski. Einen Steilpass von Mats Hummels ließ Thiago gekonnt für den Polen durch, Lewandowski erzielte sein 17. Tor in seinem 16. Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg. Erst danach waren die Gäste dominierend und hatten durch James Rodriguez nur zwei Minuten nach der Führung die Chance zum 2:0, das Wolfsburgs starker Keeper Koen Casteels aber verhinderte. Vom VfL war bis zur Pause offensiv nichts mehr zu sehen.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel brachte ein schwerer Fehler von Rechtsverteidiger William die Bayern endgültig auf die Siegerstraße. Die verunglückte Kopfball-Rückgabe des Brasilianers nutzte Lewandowski zu seinem zweiten Tor. In Verlegenheit brachte die Bayern indes wieder die Hinausstellung Robbens. Der Niederländer hatte bereits in der ersten Halbzeit nach einer peinlichen Schwalbe die Gelbe Karte gesehen. Nach einem Foul gegen Elvis Rexhbecaj musste Robben dann vorzeitig runter, der VfL kam noch einmal auf.

Wolfsburgs Coach Labbadia reagierte prompt und brachte in Daniel Ginczek und Admir Mehmedi für Renato Steffen und Josip Brekalo neue Offensivkräfte. Nur drei Minuten nach seiner Einwechselung bereitete Mehmedi Weghorsts Anschlusstreffer vor. Spannend wurde es aber nur kurzeitig. Schon in der 72. Minute machte Lewandowski seine Gala mit der Vorarbeit zum eiskalt vollendenden James perfekt. Zumindest für die zahlreichen Bayern-Fans im Stadion war nun wieder klar: «Deutscher Meister wird nur der FCB.»

Der bisherige Tabellenzweite RB Leipzig kam beim FC Augsburg über ein torlosen Unentschieden nicht hinaus. 1899 Hoffenheim gewann am 8. Spieltag beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg mit 3:1. Bayer Leverkusen rettete gegen Hannover 96 in der Nachspielzeit ein 2:2.

+++ Leverkusen gegen Hannover +++

Joker Karim Bellarabi hat Bayer Leverkusen im Heimspiel gegen Hannover 96 in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet. Der späte Treffer des Einwechselspielers verhinderte beim 2:2 (1:1) den ersten Bundesliga-Auswärtssieg der Niedersachsen seit fast genau einem Jahr. Es wäre der erste Hannover-Sieg nach zehn Niederlagen in der BayArena in Serie gewesen.

Florent Muslija (25. Minute) und der später mit Gelb-Rot des Feldes verwiesene Felipe (54.) hatten Hannover zweimal in Führung gebracht. Bayer-Spielführer Lars Bender (34.) hatte zum 1:1 getroffen. Leverkusen hat nun bescheidene acht Punkte, Hannover weist zwei Zähler weniger auf.

Im Duell der Unzufriedenen stand Bayer früh vor dem Führungstreffer. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich auf Handelfmeter, den Hannovers Brasilianer Felipe verursachte. Sein Landsmann Wendell schoss indes so schwach, dass 96-Keeper Michael Esser in der 7. Minute im Nachfassen klären konnte.

Leverkusens Kai Havertz (r) und Hannovers Waldemar Anton versuchen an den Ball zu kommen.

Foto: pa

Trotzdem blieb Bayer mit der 4-2-3-1-Formation offensiv, was auch daran lag, dass Hannover zwei Wochen nach dem ersten Saisonsieg beim 3:1 gegen Stuttgart zwar die Räume eng machte, den Gegner zunächst aber immer wieder kommen ließ. Doch mit zunehmender Spieldauer forcierte auch die Breitenreiter-Elf am Samstag ihren Vorwärtsdrang und belohnte sich vor 26 435 Zuschauern mit dem 1:0 durch den herrlichen Freistoß von Muslija. Der Startformations-Debütant traf aus gut 30 Metern direkt.

Jetzt wurde die Bayer-Abwehr unter den sich mehrenden Pfiffen der Leverkusen-Fans gefordert. In der 31. Minute verhinderte Schlussmann Lukas Hradecky einen weiteren Gegentreffer. Zwei Minuten danach wurde ein vermeintliches Tor der Niedersachsen wegen eines Offensivfouls von Niclas Füllkrug nicht anerkannt. Das 1:1 durch einen Flachschuss aus spitzem Winkel von Bayer-Kapitän Lars Bender fiel praktisch aus dem Nichts und war zu diesem Zeitpunkt überraschend.

Bayer wurde nach dem Seitenwechsel gegen die 3-5-2-Systematik der Gäste energischer und hatte bei einem Kopfball von Nationalspieler Julian Brandt (52.) die Großchance auf das 2:1. Das fiel allerdings auf der Gegenseite, als Felipe aus kurzer Distanz traf - und nur drei Minuten später mit Gelb-Rot den Rasen verlassen musste.

Herrlich brachte in Leon Bailey und Karim Bellarabi in der Schluss-Viertelstunde zwei neue Angreifer - mit dem glücklichen 2:2 bewahrte der zuletzt Rot-gesperrte Bellarabi die Bayer-Elf am Ende vor einer Pleite.

+++ Stuttgart gegen Dortmund +++

Borussia Dortmund hat seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga souverän verteidigt, Rekordmeister FC Bayern hat am achten Spieltag seinen Negativlauf beendet. Nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Sieg und der Medienschelte ihrer Bosse gewannen die Münchner am Samstag 3:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg und schoben sich vorerst sogar auf Rang zwei.

Robert Lewandowski (30./49. Minute) nach Zuspiel von Mats Hummels und schwerem VfL-Abwehrpatzer traf zweimal für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, die weiterhin vier Punkte hinter den Dortmundern liegt. Nach der Gelb-Roten Karte für Arjen Robben (58.) und dem Anschlusstor von Wout Weghorst (63.) machte James (72.) alles klar.

Foto: pa

Der BVB verdarb dem neuen Stuttgarter Trainer Markus Weinzierl mit dem 4:0 (3:0) beim VfB gründlich den Einstand und hat nun 20 Punkte. Talent Jadon Sancho (3.), Marco Reus (23.) und Paco Alcácer (25.) nach schlimmem VfB-Abspielfehler sorgten früh für die Entscheidung gegen den Vorletzten. Maximilian Philipp (85.) setzte den Schlusspunkt. Der Tabellenführer will die Kaufoption für Alcácer ziehen, der vom FC Barcelona ausgeliehen ist. «Im Moment spricht wenig dagegen», sagte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Anpfiff im TV-Sender Sky.

Der bisherige Tabellen-Zweite RB Leipzig kam beim FC Augsburg nur zu einem 0:0 und fiel hinter die Bayern zurück.

Champions-League-Starter 1899 Hoffenheim siegte 3:1 (0:1) bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Reiss Nelson (50./57.) und Adam Szalai (67.) sorgten für die Wende nach Nürnbergs Führung durch den Foulelfmeter von Hanno Behrens (18.).

Hannover 96 verpasste es mit dem 2:2 (1:1) in Leverkusen, an Bayer vorbeizuziehen. Karim Bellarabi (90.+4) glich für das Team von Trainer Heiko Herrlich kurz vor dem Ende noch aus. Florent Muslija per Freistoß (25.) und Felipe (54.), der kurz darauf nach dem zweiten Handspiel Gelb-Rot sah, trafen für 96. Lars Bender (34.) erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für Bayer. Wendell scheiterte früh (7.) mit einem Handelfmeter an Hannovers Torhüter Michael Esser.

+++ Nürnberg gegen Hoffenheim +++

Dank Arsenal-Leihspieler Reiss Nelson hat 1899 Hoffenheim seine Ergebniskrise beendet und nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen wieder gewonnen. Der erst 18 Jahre alte Nelson führte die TSG am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit einem Doppelpack (50./57. Minute) zum 3:1 (0:1)-Erfolg beim 1. FC Nürnberg. Dem eingewechselten Adam Szalai (67.) gelang das dritte Tor. Nachdem der Aufsteiger durch einen Foulelfmeter von Hanno Behrens (18.) in Führung gegangen war, sicherte die erfolgreiche Aufholjagd den Hoffenheimern zudem eine geglückte Generalprobe vor dem nächsten Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag gegen Olympique Lyon.

Der Club verlor erstmals in der Saison ein Heimspiel und war trotz einer guten Anfangsphase auch gegen den dritten Europacup-Starter in der Saison chancenlos. Immerhin blieb den Franken eine Blamage wie beim 0:7 in Dortmund und dem 0:6 in Leipzig zuletzt erspart.

Der Nürnberger Mikael Ishak (l) kämpft mit dem Hoffenheimer Ermin Bicakcic um den Ball

Foto: pa

Nürnbergs Trainer Michael Köllner hatte sich eine «brutal kompakte» Mannschaft gewünscht, sein Gegenüber Julian Nagelsmann zugleich aber «nicht zwingend einen Bus vor dem Tor» der Franken erwartet. Die vor dem Anpfiff erwartete Marschrichtung der Partie trat dann auch ein. Die Gastgeber hatte sich eine sichere Abwehrarbeit ganz oben auf die To-do-Liste geschrieben und machten bei gegnerischem Ballbesitz gleich mit sieben Spielern vor dem Sechzehner die Räume eng.

Die Hoffenheimer setzten auf Tempo und ihre spielerische klare Überlegenheit. Mit schnellem Kombinationsfußball attackierten sie das Tor des Clubs - mussten aber lange auf die Erlösung warten.

Jubeln konnte nämlich zunächst der Aufsteiger. Weil Flügelflitzer Virgil Misidjan Verteidiger Kasim Adams düpierte und gefoult wurde, erzielte Kapitän Behrens vom Punkt das 1:0. Die Führung hätte schon nach eineinhalb Minuten fallen können, doch FCN-Stürmer Ishak zielte allein vor Keeper Oliver Baumann vorbei. Der Schwede erlebte einen gebrauchten Nachmittag: Er verschuldete mit einem Rückpass fast ein Gegentor, vor der Pause wurde er angeschlagen ausgewechselt.

Dass es beim Seitenwechsel noch 1:0 stand, hatte Nürnberg Christian Mathenia zu verdanken, der den in Dortmund (0:7) und Leipzig (0:6) patzenden Keeper Fabian Bredlow ersetzte. Innerhalb von acht Minuten klärte der Ex-HSV-Profi dreimal gegen Andrej Kramaric (23./25./31.).

Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste dann aber eiskalt zu: Weil Hoffenheims Pavel Kaderabek ungestört von rechts flanken konnte, fand er im Strafraum Nelson und der Engländer traf per Volley-Abnahme. Kurz darauf wurde der 18-Jährige erneut stark freigespielt und überwand Mathenia mit einem Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte. Der Youngster steht nun bei vier Toren aus vier Liga-Spielen.

Der zur Halbzeit gekommene Szalai sorgte für die Vorentscheidung. Die nun völlig überforderten Nürnberger waren mit dem 1:3 gut bedient, Hoffenheim vergab bei noch etlichen Chancen den vierten Treffer.

+++ Augsburg gegen Leipzig +++

Die kleine Siegesserie von RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga ist vom FC Augsburg unterbrochen worden. In einem Spiel mit wenig Fußball, dafür aber viel Kampf und Krampf, mussten sich die Sachsen am Samstag nach zuvor drei Erfolgen trotz eines Plus an Torchancen mit einem 0:0 und einem Auswärtspunkt begnügen. Leipzig bleibt mit 15 Punkten zumindest in der Spitzengruppe der Bundesliga. Der erstmals in dieser Saison zu Null spielende FCA kommt mit neun Zählern in der Tabelle nicht entscheidend voran.

Die Partie vor 28 703 Zuschauern in der Augsburger Arena firmierte unter dem Titel «Retrospieltag». Der FCA-Vorgängerverein FC Alemannia hatte exakt vor 111 Jahren am 20. Oktober 1907 sein erstes Spiel bestritten. In einem Oldtimer-Bus fuhren die FCA-Profis zum Stadion. In extra angefertigten Retro-Trikots liefen sie auf. Der Nachmittag sollte ein Fußballfest werden. Die Stimmung war gut, das Spiel zäh.

Foto: pa

Und das Spiel begann mit einiger Verwirrung. Als Leipzigs ansonsten untertauchender Nationalstürmer Timo Werner im Strafraum bei einem Zweikampf mit Jeffrey Gouweleeuw zu Fall kam, zeigte Schiedsrichter Tobias Welz auf den Elfmeterpunkt. Nach minutenlangem Videostudium kam Welz gemeinsam mit dem Videoassistenten in Köln zur Entscheidung, dass es im Vorfeld des ohnehin fragwürdigen Strafstoßes beim Angriff der Gäste eine Abseitsstellung gegeben hatte. Also: kein Elfmeter.

Die langwierige Entscheidungsfindung schien den Stecker aus der mit viel Schwung eröffneten Partie gezogen zu haben. Viele Aktionen verpufften im Ansatz, es gab kaum Spielfluss. Beim FCA fehlte die Präzision in Strafraumnähe. Bei den Gästen, denen der angeschlagene Emil Forsberg (Leiste) fehlte, versuchten es Kevin Kampl (22.) und Marcel Halstenberg (41.) mit erfolglosen Schüssen aus der Distanz.

Den Leipzigern bot sich auch eine Großchance nach einem von Youssuf Poulsen eingeleiteten Angriff. Die flache Hereingabe von Nordi Mukiele verlängerte Jean-Kevin Augustin geschickt mit der Hacke. Aber FCA-Torwart Andreas Luthe parierte den Ball mit dem Fuß (43.).

Die Partie blieb auch nach dem Wiederanpfiff ein Abnützungskampf mit viel Körpereinsatz, Körperkontakt und zahlreichen Unterbrechungen. Glanzvollen Kombinationsfußball gab's wenig. Leipzig kam einem Torerfolg näher, agierte in Strafraumnähe klarer, zielstrebiger. Aber der starke Luthe parierte auch einen fein platzierten Freistoß von Halstenberg (61.). In der Schlussphase mobilisierten die Augsburger noch einmal alle Kräfte. Leipzigs Kapitän Willi Orban hatte aber in der Nachspielzeit die letzte Möglichkeit, verfehlte das Tor knapp.