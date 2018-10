Nations League Matthäus: "An Löw muss man nicht zweifeln"

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (57) hat Bundestrainer Joachim Löw den Rücken gestärkt. "An Joachim Löw muss man nicht zweifeln. Die Niederlage tut weh, weil sie überflüssig war. Die Mannschaft hat wirklich gut gespielt", sagte der fünfmalige WM-Teilnehmer nach dem 1:2 der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag in St. Denis gegen Weltmeister Frankreich Sky Sport News HD.

Lothar Matthäus steht hinter Joachim Löw

Löw habe seine Qualitäten als Trainer, so Matthäus, dies habe er zwölf Jahre gezeigt und am Dienstag Entscheidungen getroffen, "die dem Spiel der Mannschaft einfach gut getan haben. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt, dass er einen Umbruch einleiten muss - eben mit jungen schnellen Spielern", betonte der 150-malige Internationale.

Matthäus wähnt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf dem richtigen Weg: "Ich glaube, das ist das Zukunftsmodell, das Deutschland wieder da hinbringt, wo wir eigentlich hingehören." Der Auftritt im Stade de France habe Spaß gemacht, "der Mannschaft zuzuschauen - vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte hat man vielleicht vergessen, das 2:0 zu machen und gegen so eine clevere Mannschaft wie Frankreich reicht ein 1:0 eben nicht", resümierte Matthäus.

( dpa )