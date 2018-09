Berlin: Tagebücher von John Lennon wieder bei Witwe Yoko Ono

Berlin. Eine ehrenvolle Aufgabe: Vertreter eines Fachkommissariats des Landeskriminalamts Berlin haben am vergangenen Freitag die gestohlenen Tagebücher John Lennons und weitere gestohlene Gegenstände aus dessen Nachlass an den Rechtsanwalt der Witwe Yoko Ono übergeben. Das gab die Polizei Berlin jetzt bekannt. Die Gegenstände waren mutmaßlich von dem ehemaligen Chauffeur Yoko Onos aus den Apartments der Geschädigten in New York entwendet worden. Sie wurden im Juli vergangenen Jahres bei dem Insolvenzverwalter eines Berliner Auktionshauses durch die Polizei Berlin sichergestellt. Der ehemalige Chauffeur hatte sie gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen bei dem Auktionshaus zur Versteigerung eingeliefert.

Die sehr persönlichen Tagebücher und mit Erinnerungen behafteten Gegenstände sind nunmehr wieder zurück im Besitz der Witwe John Lennons. Das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Beschuldigten ist noch nicht abgeschlossen und dauert an.

Gegenstände im Wert von geschätzt 3,14 Millionen Euro

Im Juli 2017 waren die Tagebücher des 1980 bei einem Attentat getöteten Beatles-Musikers entdeckt worden, dazu weitere persönliche Gegenstände wie ein Zigarettenetui, zwei Brillen, der Mitschnitt eines Konzertes, ein Schulheft aus dem Jahr 1952, ein Notenheft und diverse Vertragsunterlagen für die Rechte am Lied „I’m the greatest“. Die Gegenstände waren 2006 aus der Wohnung von Witwe Yoko Ono in New York entwendet worden und über Umwege nach Berlin gelangt. In einem insolventen Auktionshaus waren sie wieder aufgetaucht, ein 58-jähriger Hehler war festgenommen und dann gegen Auflagen wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Insgesamt waren die Beamten bei den Ermittlungen auf rund 100 gestohlene Gegenstände von John Lennon gestoßen. Der ehemalige Chauffeur (1995 bis 2006) von Yoko Ono soll Zutritt zur Wohnung der Künstlerin in New York gehabt und die Gegenstände dort entwendet haben. Nach Auskunft der leitenden Staatsanwältin Susann Wettley wurden diese dann zunächst in die Türkei gebracht, von wo aus sie 2013 oder 2014 nach Berlin überführt wurden. Dort bot ein Bekannter des Ex-Chauffeurs die Beute einem Auktionshaus an, das diese seither aufbewahrte – wohl unwissend, dass es sich dabei um Diebesgut aus dem Besitz von Lennon handelt, denn das Auktionshaus bot die Sachen nie zum Verkauf an. Dabei sollen sie einen geschätzten Wert von 3,14 Millionen Euro haben.