Das große Leserfest der Berliner Morgenpost

Berlin. Es gibt Leserfragen, die sind gar nicht so einfach zu beantworten. Wo ist Kasupke? Beziehungsweise: Wo war der Lieblings-„Taxifahrer“ vieler Morgenpost-Leser am gestrigen Sonnabend, als die Zeitung zum großen Leserfest geladen hatte? Anlass war der 120. Geburtstag der Zeitung, die am 20. September 1898 zum ersten Mal erschienen ist. Zum Fest geladen waren die Gäste ab 11 Uhr morgens am Kranzler Eck in Charlottenburg, wo die Redaktion arbeitet. Rund 600 Abonnenten trafen „ihre“ Redakteure bei Bratwurst, Bier, Musik und guter Laune – und stellten bei der Podiumsdiskussion Morgenpost-Autor Hajo Schumacher und Chefredakteurin Christine Richter viele Fragen, die alle beantwortet wurden – bis auf eine. Wo Kasupke war, lesen Sie, wie immer, auf Seite 1.

„Nah dran“, so lautet das Motto der Berliner Morgenpost, die ab jetzt ihre Berichterstattung aus den Berliner Bezirken ausweitet und diesen auch eine eigene, mehrseitige Beilage widmet. „Mein Berlin, mein Bezirk“ heißt das Magazin, das jeden Sonnabend berichtet, was die Berliner besonders bewegt. Vor der Haustür, im Kiez, im wirklichen Leben. „Zwölf Bezirke, das sind eigentlich zwölf Großstädte“, so Chefredakteurin Christine Richter. „Ab jetzt haben wir für jeden Bezirk einen eigenen Reporter oder Reporterin, die von vor Ort für Sie berichten.“

Leser feiern im Kranzler Eck das 120. Jubiläum der Berliner Morgenpost Foto: Foto Morgenpost

Reporter Andreas Abel und Katrin Lange im Gespräch mit einem Leser Foto: Foto Morgenpost

Die Leser werden von Chefredakteurin Christine Richter, Felis Müller (r.) und Hajo Schumacher begrüßt Foto: Foto Morgenpost

Viel los beim Leserfest am Kranzlereck Foto: Foto Morgenpost

Sportreporter Jörn Meyn im Gespräch mit Lesern Foto: Foto Morgenpost



Beim Leserfest ging es mit Torsten Kroop auf Entdeckungstour in der Redaktion Foto: Foto Morgenpost

Hajo Schumacher mit einem Leser Foto: Foto Morgenpost

Auch für die Kleinen hatten Spaß beim Leserfest Foto: Foto Morgenpost

Chefredakteurin Christine Richter im Gespräch mit Leserinnen Foto: Foto Morgenpost

Ein Blick in die Morgenpost Foto: Foto Morgenpost



Für das leibliche Wohl war auch gesorgt Foto: Foto Morgenpost

Die Leser haben Spaß beim Leserfest Foto: Foto Morgenpost

Ein Erinnerungsfoto mit der Chefredakteurin Christine Richter Foto: Foto Morgenpost

Ein Erinnerungsfoto an das Leserfest darf nicht fehlen Foto: Foto Morgenpost



Beim Leserfest wurde auch viel diskutiert Foto: Foto Morgenpost

Leser im Gespräch mit Reporter Volker Blech Foto: Foto Morgenpost

Chefredakteurin Christine Richter im Gespräch Foto: Foto Morgenpost

Für musikalische Unterhaltung war gesorgt Foto: Foto Morgenpost

Der Leser hat seine Morgenpost immer dabei Foto: Foto Morgenpost

Viele Leser kamen zum Fest Foto: Foto Morgenpost

Reporter Volker Blech im Gespräch mit Lesern Foto: Foto Morgenpost

Das Leserfest war gut besucht Foto: Foto Morgenpost

Die Leser warten auf die Redaktionsführung Foto: Foto Morgenpost

Gilbert Schomaker führt die Leser durch die Redaktion Foto: Foto Morgenpost



Die Leser hatten viele Fragen Foto: Foto Morgenpost

Gilbert Schomaker erklärt die Abnahme der einzelnen Seiten Foto: Foto Morgenpost

Die Leser hatten viel Spaß beim Leserfest Foto: Foto Morgenpost



Reporter Andreas Abel im Gespräch mit einem Leser Foto: Foto Morgenpost

Zum Geburtstag der Berliner Morgenpost kamen viele Leser zum Kranzler Eck und haben viel erlebt.

Dies ist aus Sicht vieler Leser eine Verbesserung. „Ich war ja von dem bisherigen Angebot für Reinickendorf begeistert“, sagt Leser Wilfried Bernhardt aus Reinickendorf, „weil ich in der Morgenpost Infos aus meiner Nachbarschaft und der Bezirkspolitik bekam, die weder in den Fernsehnachrichten noch in Anzeigenblättchen aufgegriffen werden.“

Auch Leserin Ulrike Funke findet es wichtig, dass die Lokalzeitung genau hinschaut. Sie nennt das Thema Mieten und Verdrängung. „Verdrängung gibt es nicht nur in Kreuzberg und Mitte, auch wenn darüber oft berichtet wird, sondern auch in vielen anderen Stadtteilen.“

Viel gelacht wurde über die Beiträge von Hajo Schumacher, Buchautor und Morgenpost-Kolumnist. Gefragt, ob er Berlin für eine gefährliche Stadt halte, gab er zurück: Den berüchtigten Clans sei er noch nie persönlich begegnet, er fühle sich absolut sicher. „Das Gefährlichste, was man in dieser Stadt machen kann, ist Fahrradfahren.“ Fragen hatten die Leser auch zu Schumachers neuestem Buch „Männerspagat“ (Eichborn) und seinem jüngsten Morgenpost-Artikel „Männerschmerzen“ über das irrationale Verhalten mancher Politiker. Seine These: Oft seien es verdrängte Kränkungen, aus denen blinde Wut erwachse. „Meinen Sie das ernst, oder ist das Ironie?“, wollte eine Leserin wissen. „Absolut ernst“, war die Antwort. Schumacher kann witzig sein – mit dem Anliegen, Menschen zum Nachdenken zu bringen. „Schumacher hat oft dieselbe Meinung wie wir, sagt es aber viel schöner“, fasste es Leser Dieter Lehwald aus Lankwitz zusammen.

Wie feiert eine Zeitung Geburtstag? Das Leserfest unter freiem Himmel mitten in der Stadt sei ein „Experiment“ gewesen, bekannte Chefredakteurin Christine Richter auf dem Podium – und das nicht allein wegen des Wetters, das von Sommer auf Herbst umgeschlagen war. „Bisher haben wir einmal im Jahr die wichtigsten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport zum Empfang geladen. Dieses Jahr haben wir beschlossen, dass wir auch Sie besser kennenlernen wollen, die ganz normalen Berliner – unsere Leser.“

Eine Idee, die gut ankam. Es sei doch interessant, wer die anderen Abonnenten seien, sagten Waltraud und Werner Nicklaß, die aus Gatow gekommen waren. 2010 sind die beiden aus Württemberg nach Berlin gezogen. „Der Stadt wegen, der Kultur, wir wohnen wunderbar am Wasser im Grünen.“ Das Morgenpost-Fest war „eine Gelegenheit, zu sehen, wie die Berliner eigentlich feiern“.

Wie die Zeitung von morgen aussieht, zeichneten und malten Kinder an einem Stand – die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen in der Morgenpost veröffentlicht. Als Erinnerung konnten sich alle Gäste eine Titelseite der Morgenpost mit dem eigenen Foto anfertigen lassen, die das Wichtigste zeigt, was eine Zeitung haben kann: zufriedene Leser.