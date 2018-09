Von Air Berlin bis Öko-Betrug - Unsere besten Geschichten der Woche

Wochenende, das heißt: Zeit für die Morgenpost-Lieblingsgeschichten der Woche. Berlin hat in dieser Woche auf die berüchtigtsten Clan-Familien der Stadt geschaut: Nachdem der Intensivtäter Nidal R. vergangenen Sonntag bei strahlendem Sonnenschein am Tempelhofer Feld niedergeschossen wurde, befürchteten Sicherheitskreise eine Eskalation der Clan-Gewalt. Doch auf seiner Beerdigung zeigten sich die Clan-Chefs einträchtig nebeneinander. Trügt die Ruhe? Das lesen sie in unseren Geschichten der Woche.

Außerdem hat sich unser Redakteur Martin Nejezchleba mit dem Hahnenkampf zweier Häuslebauer beschäftigt: Florian Schmidt, Baustadtrat der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg, und Christoph Gröner, Chef der CG-Gruppe, streiten seit Wochen um den Bau von Wohnungen im Postscheckamt. Einer von beiden will nun sogar eine politische Bewegung gründen. Vorschlag: Statt #Aufstehen könnte die zum Beispiel #Aufbauen heißen. Was wirklich hinter dem Streit der beiden steckt? Lesen Sie's nach.

Genießen: Was Topinambur ist, wissen Sie nicht? Spitzenkoch Björn Swanson erklärt's weiter unten im Rezept der Woche.

Die Morgenpost-Redaktion wünscht viel Spaß beim Lesen!

Unser Lieblingsstück

Höher, schneller, weiter: Wer hat das bessere Konzept für das ehemalige Posthochhaus?

Der Hahnenkampf der Häuslebauer

In Kreuzberg verhindern Dezernent Florian Schmidt (Grüne) und Investor Christoph Gröner einen Wohnturm. Dabei wollen sie ihn beide. Der eine trägt Zottelbart und Ledersandalen, der andere Maßanzüge und Gelfrisur. Der eine ist bei den Grünen, der andere würde am liebsten eine eigene politische Bewegung gründen. Bei allen Unterschieden bleibt: Sie verhindern momentan den Bau dringend benötigter Wohnungn - obwohl sie beide eigentlich bauen können. Doch ihr Konflikt lässt das nicht zu. Martin Nejezchleba hat die beiden verhinderten Häuslebauer begleitet.

_________

So sieht eine Familie aus, die seit 400 Jahren ihre Geld mit Fischen verdient.

Herr Fischer, Frau Fischer, wie tief ist das Wasser?

"Als Michael Schröder zum ersten Mal seine Netze in die Havel warf, tobte in Preußen der 30-jährige Krieg, der Trunkenbold Johann Sigismund von Brandenburg regierte das Land und Miguel de Cervantes begann im Gefängnis seinen Roman „Don Quijote“ zu schreiben. Der 1603 geborene Michael ist der erste bekannte Schröder in Plaue an der Havel, der als Fischer sein Brot verdiente."

Das könnte ein Roman-Anfang sein. Es ist aber der Beginn des wunderbaren Textes von Jens Anker über eine brandenburgische Familie, die seit 13. Generationen fischt. Wird es eine 14. Generation geben?

_________

Der letzte Weg: 2000 Menschen begleiten die Beerdigung von Nidal R.

Der blutige Kampf der Clans: Friedhofsruhe

Seit Nidal R., der berüchtigte Intensivtäter, erschossen wurde, ist fast eine Woche vergangen. Mittlerweile wurde der 36-Jährige beerdigt. 2000 Menschen gaben ihm ein letztes Geleit, darunter die Oberhäupter der wichtigsten Berliner Clans. Statt der befürchteten Eskalation der Streitigkeiten, stellte sich zumindest für einige Stunden Friedhofsruhe ein. Doch die kann trügerisch sein: Deshalb plädiert ein Mafia-Experte im Morgenpost-Interview dafür, die Lehren aus dem Kampf gegen die italienische Mafia auf die Berliner Clans anzuwenden. Er fordert: „Wir müssen die Frauen aus den Clans holen“.

_________

Sieht aus wie ein Schauspieler, ist ein Schauspieler: Lars Eidinger betont lässig.

Schauspieler Lars Eidinger: "Brecht ist mir heilig"

Er kommt zum Interview mit seiner grellen, vom Künstler John Bock entworfenen Jacke, die er gern beim Plattenauflegen trägt, stellt sich gleich in den Fensterrahmen des Sofitel Hotels und zeigt Bein: Schauspieler Lars Eidinger. Im neuen Film „Mackie Messer - Der Dreigroschenfilm“ spielt Eidinger den Bert Brecht. Im Gespräch mit Redakteur Peter Zander erklärt Eidinger, warum es ihm anfangs schwer fiel, sein Idol Brecht zu spielen.

_________

Immer nah dran: die Berliner Hebamme Katharina Kerlen-Petri

Ein Leben als Amme: In 30 Jahren hat Katharina Kerlen-Petri 1800 Babys betreut

Eigentlich, sagt Katharina Kerlen-Petri, müsste man sich schon um eine Hebamme bemühen, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist. Denn: In Berlin wird es für werdende Eltern immer schwerer, eine Hebamme zu finden. Im Jahr 2017 wurden in Berlin rund 42.000 Babys geboren – so viele wie seit den Babyboom-Zeiten der 60er-Jahre nicht mehr. Was das für Auswirkungen auf die Arbeit der erfahrenen Hebamme Katharina Kerlen-Petri hat, hat unsere Autorin Sarah Borufka aufgeschrieben.

_________

Zum Genießen

Marinierter Topinambur mit Tomate

So geht's: Topinambur mit Tomate und Ricotta

Jede Woche finden sie auf www.morgenpost.de ein neues Rezept der Woche: Diese Woche hat Spitzenkoch Björn Swanson aus dem Restaurant "Golvet" für sie aufgeschrieben, wie er Topinambur mit Tomaten und Ricotta zubereitet. Topi-was? Schauen sie mal hier. Es lohnt sich.

_________

Augenblick

Hurricane Matthew aus dem All fotografiert

Ich leb' in einem wilden Wirbel

Das singt zumindest die deutsche Band Tocotronic. Die wildesten Wirbel der Welt sind die im Atlantik aufziehenden Wirbelstürme, die Jahr für Jahr die amerikanische Küste heimsuchen. Für die Menschen in den Küstenregionen sind sie brandgefährlich, von oben aus dem All sehen sie wie Wunder der Natur aus. Klicken Sie sich durch die beeindruckende Bildergalerie.

