Polizeieinsatz Bewaffnete Männer in Schule in Prenzlauer Berg festgenommen

Berlin. In Prenzlauer Berg gab es am Freitagvormittag einen Großeinsatz der Polizei. In der Driesener Straße beobachtete ein Zeuge, wie zwei schulfremde Personen mit Waffen in das Abendgymnasium gingen. Daraufhin rief der Zeuge die Polizei.

Die Polizei fuhr zum Abendgymnasium und räumte die Schule.115 Schülerinnen und Schüler und acht Lehrer wurden evakuiert. Zuerst berichtete die BZ.

Nach der Durchsuchung wurde ein 16-jähriger und 17-jähriger festgenommen. Der Jüngere trug eine Softairwaffe mit Munition und ein Messer bei sich.

Bei den beiden handelt es sich um zwei Schüler.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens ein.

