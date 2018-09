Die Gruppe "Ende Gelände" protestiert gegen den Polizeieinsatz im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen.

Demo Aktivisten besetzen NRW-Landesvertretung in Berlin

Berlin. Der Protest erreicht nun auch Berlin. Aktivisten protestieren gegen die Abholzung des Hambacher Forstes in Nordrhein-Westfalen. Sie besetzen seit 9.30 Uhr die Landesvertretung NRW in der Hiroshimastraße.

„Die Landesregierung NRW macht sich zum Handlanger von Wirtschaftsinteressen. RWE ist eine Gefahr für den Wald und für das Klima weltweit. Eine Regierung, die diesen Konzern mit einem Großaufgebot von Polizei bei der Räumung und Rodung des Waldes unterstützt, hat ihre gesellschaftliche Legitimation verspielt“, so Karolina Drzewo, Pressesprecherin von Ende Gelände.

In Solidarität mit @HambiBleibt, @AktionUnterholz & allen, die für #HambacherForst und #Klimagerechtigkeit kämpfen haben wir heute die Landesvertretung von #NRW in #Berlin besetzt. Wir werden hier bleiben, bis die Landesregierung den Polizei-Einsatz im Wald stoppt! #Hambibleibt pic.twitter.com/reFU5wFnLH — Ende Gelände Berlin (@EG_Berlin) September 14, 2018

„Wir müssen die Klimakatastrophe verhindern, und dafür brauchen wir den sofortigen Kohleausstieg. Die Rodung des Hambacher Waldes für weiteren Braunkohle-Abbau ist sinnlos und unverantwortlich. Wir werden uns der Zerstörungswut von RWE in den Weg stellen, vor Ort im Wald genauso wie in Berlin“, so Sprecherin Karolina Drzewo weiter.

Vier Baumhäuser bislang geräumt

Im Hambacher Forst räumt die Polizei seit Donnerstag Baumhäuser von Umweltschützern und Braunkohlegegnern. Vier Baumhäuser wurden bislang geräumt.

Als Grund für die Räumung führten die Behörden nicht etwa den geplanten Braunkohleabbau an. Vielmehr argumentiert das NRW-Bauministerium mit dem fehlenden Brandschutz in den Baumhäusern - unter anderem fehlten Rettungsleitern. Die Umweltaktivisten, etwa von der Organisation Ende Gelände, halten das für ein vorgeschobenes Argument.

Das Verwaltungsgericht Köln gab den Behörden Recht und lehnte am Abend einen Eilantrag gegen die Räumung eines Baumhauses ab.

Bei dem Einsatz kam es zwischen Polizei und Aktivisten am Donnerstag zu Auseinandersetzungen. Beamte seien mit Zwillen beschossen und mit Molotow-Cocktails beworfen worden, warf die Polizei den Aktivisten vor. Ein Beamter sei dabei leicht verletzt und ein Dienstwagen beschädigt worden.

