Von Air Berlin bis Öko-Betrug - Unsere besten Geschichten der Woche

Wochenende, das heißt: Zeit für die besten Geschichten der Woche aus der Berliner Morgenpost. Dieses Mal war unsere Redakteurin Isabell Jürgens unterwegs an der Spree: Dort zwischen Hansaviertel und Mierendorffinsel entstehen neun große Berliner Zukunftsprojekte - Wohnungen und Büros. Wie weit ist der Stand, wie soll es dort mal aussehen? Das lesen sie in unserer Lieblingsgeschichte der Woche.

Tragisch ist dagegen die Lage der vielen Obdachlosen in Berlin - bis zu 10.000 leben auf der Straße. Seit einiger Zeit verbringen auch immer mehr Frauen, Kinder und alte Menschen ihre Tage und Nächte auf der Straße. Julius Betschka hat eine hochschwangere Frau und ihren Sohn getroffen, die die Tage auf der Straße verbringen und seit Wochen einen regulären Schlafplatz suchen. Was es sonst noch gibt? Lesen sie weiter!

Außerdem: Das Rezept der Woche von Spitzenkoch Thomas Kammeier - es geht um's Ei!

Die Morgenpost-Redaktion wünscht viel Spaß beim Lesen!

Unser Lieblingsstück

Visualisierung Wohnungsbau Projekt der B&L Gruppe, Gebäudeensemble an der Bachstraße in Berlin-Mitte OASIS BERLIN. Das Wohnquartier auf einem ca. 5.500 m2 großen Ufergrundstück direkt an der Spree wird geprägt durch seine zentrale Lage im Hansaviertel, die Nähe zum Wasser sowie durch die anspruchsvolle moderne Architektur.

Foto: B&L Gruppe

Hier baut Berlin: Welche Bauprojekte an der Spree entstehen

Zwischen Hansaviertel und Mierendorffinsel entstehen neue Wohnungen und Bürogebäude - Berlin braucht beides dringend. Unsere Redakteurin Isabell Jürgens hat die Baustellen besucht und sich angesehen, was für Wohnungen dort entstehen und wie weit die Projekte bereits gediehen sind. Ein Vor-Ort-Bericht von neun Berliner Zukunftsprojekten.

_________

Die Nigerianerin will nicht erkannt werden, lässt sich deshalb nur mit einem Blatt vor dem Gesicht fotografieren

Foto: Julius Betschka

Obdachlos in Berlin: Josephine ist schwanger und lebt mit ihrem Sohn auf der Straße

Was hat Josephine den ganzen Tag gemacht? „Wir sind einfach durch die Straßen gelaufen, haben einen Platz zum Bleiben gesucht“, sagt die 38-Jährige. Gefunden haben sie nichts. „Ich habe kein Geld und keine Wohnung, was soll ich tun, außer zu beten?“ Die Nigerianerin lebt mit ihrem Sohn auf der Straße und ist im achten Monat schwanger. Ihre Situation steht stellvertretend für ein wachendes Problem in Berlin: Immer mehr Frauen, Senioren und Familien sind obdachlos. Schlafplätze gibt es viel zu wenige. Eine Reportage von Julius Betschka.

_________

Polizeipräsidentin Barbara Slowik

Foto: Reto Klar

Berlins neue Polizeipräsidentin sieht sich auch für die "gefühlte Sicherheit" zuständig

Unsere Redakteure Alexander Dinger und Florian Schmidt haben mit Berlins neuer Polizeipräsidentin Barbara Slowik über die Zukunft der größten Polizeibehörde Deutschlands und die Sicherheitslage in der Stadt gesprochen. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Behörde und hat trotzdem kein Problem mit dem Namen der Behörde: „Der Polizeipräsident in Berlin“. Das erste Zeitungsinterview seit der Ernennung der 52-Jährigen.

_________

18.08.2018, Berlin: Die Abendsonne scheint hinter dem Berliner Fernsehturm. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Christoph Soeder / dpa

Touristen bewerten Berlin: Im Aufzug des Berliner Fernsehturms riecht es nach Shrimps

Berliner Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor oder der Fernsehturm werden auf Bewertungsportalen im Internet mit Häme und Unverständnis überschüttet. Irgendein Grund für Kritik findet sich immer - und wenn es nur ist, dass das Brandenburger Tor kleiner scheint als im Fernsehen. Die Berliner Morgenpost hat die originellste Kritik an beliebten Berliner Sehenwürdigkeiten auf Reiseportalen gesammelt.

_________

Foto: Patrick Pleul

Linke und CDU arbeiten hier zusammen: Kann Frankfurt (Oder) ein Vorbild sein?

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte die Idee ins Spiel gebracht: Man könne über Bündnisse zwischen Union und Linkspartei zumindest nachdenken. Die Union debattiert seitdem heißblütig über den Vorschlag. In Frankfurt (Oder) ist man derweil weiter. Dort üben zwei Politiker die Zusammenarbeit und versuchen auszuhalten, dass der CDU-Mann im offenen Hemd kommt, während der Linke im eleganten Anzug auftaucht.

_________

Zum Genießen

Foto: Sergej Glanze

Spitzenkoch Thomas Kammeier präsentiert pochiertes Ei auf Grüne-Bohnen-Salat

Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch für die Berliner Morgenpost ein Gericht zu. Vergangene Woche war Thomas Kammeier dran. Er entschied sich für pochiertes Bio-Ei auf Salat von Grünen Bohnen. Schon probiert? Unser Gourmet-Tipp.

_________

Augenblick

24.08.2018, Brandenburg, Klausdorf: Hell erleuchtet ist ein brennender Wald nahe Klausdorf. Ein Feuer hat sich im Südwesten Brandenburgs auf einer großen Waldfläche ausgebreitet. Rund 300 Einsatzkräfte bekämpfen den Waldbrand südwestlich von Berlin. Die Behörden ließen drei Dörfer räumen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Patrick Pleul / dpa

Wenn der Wald in Flammen steht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war der Brand selbst in Berlin zu riechen: Rund 600 Einsatzkräfte waren nötig den großen Waldbrand bei Treuenbrietzen etwa 50 Kilometer vor Berlin einzudämmen. Unzählige Freiwillige Feuerwehren und auch die Berliner Feuerwehr waren im Einsatz. So bekämpften die Brandbekämpfer das Feuer.

