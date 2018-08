Ursache für Flixbus-Unfall auf A19 noch unklar

Der Bus war am Freitag bei Linstow in Fahrtrichtung Berlin in den Straßengraben gekippt. 16 Insassen wurden teils schwer verletzt.

Berlin. Einen Tag nach dem Unfall eines Reisebusses auf der A19 ist noch unklar, warum er von der Fahrbahn abkam. Die Polizeiinspektion Güstrow wird von Montag an die Ermittlungen übernehmen, wie die Polizei in Rostock am Samstag mitteilte. Der Bus war am Freitag bei Linstow in Fahrtrichtung Berlin in den Straßengraben gekippt. 16 Insassen wurden teils schwer verletzt.

Der Busfahrer hatte laut Polizei 0,00 Promille. Wie es den verletzten Insassen geht, konnte die Polizei in Rostock am Samstag nicht sagen. "Dazu haben wir keine Informationen bekommen", sagte ein Sprecher.

Video: Flixbus auf der A19 verunglückt – viele Verletzte Flixbus: Ein Bus, der nach Berlin auf der A19 unterwegs war, ist verunglückt – es gibt viele Verletzte. Flixbus auf der A19 verunglückt – viele Verletzte

In dem Flixbus, der von Stockholm nach Berlin unterwegs war, hatten 63 Passagiere aus 22 Ländern und zwei Fahrer gesessen. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und nach Berlin transportiert. Das am Unfallort verbliebene Gepäck wurde von der Firma Flixbus nach Berlin gefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Besitzer sollen sich an die Hotline von Flixbus wenden. Die Firma war für Auskünfte am Samstag nicht zu erreichen.

Mehr zum Thema:

Autobahn 19 nach Unfall mit Flixbus wieder freigegeben