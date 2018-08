Lesezeichen: Von Giffey und S-Bahn-Irrsinn - Die Geschichten der Woche

Wochenende, das heißt: Zeit für die besten Geschichten der Woche aus der Berliner Morgenpost. Dieses Mal unter anderem mit einer Geschichte, die die Kita-Krise in Berlin greifbar macht: Ein kleiner Kindergarten warb Eltern mit gutem Bio-Essen und servierte stattdessen Fast Food. Die Eltern wehren sich und sitzen am Ende am kürzeren Hebel - Martin Nejezchleba hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Außerdem hat Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel, Nachfolger von Heinz Buschkowsky und Franziska Giffey, im Interview erklärt, was er anders machen will als seine bekannten Vorgänger. Und: Dominik Bath hat sich angeschaut, was ein Jahr nach der Pleite noch übrig ist vom Mythos Air Berlin.

Streiten für gutes Essen: Mutter Jennifer Fuhr, Vater Christian Grospitz mit den Kindern Marie und Justus

Foto: Massimo Rodari

Wie eine Berliner Familie gegen den Öko-Betrug im Kindergarten kämpft

Das Misstrauen hatte sich langsam eingeschlichen bei den Eltern. Ihre Kleinkinder hatten es gesät, als sie nur noch Tomatensuppe wollten, zu allem Ketchup forderten, Dinge, die es zu Hause nicht gab. Schnell kam raus: Statt Mittagsmenü vom Qualitätscaterer wurden in der Kitaküche Hygienevorschriften gebrochen. Der Streit darüber offenbart strukturelle Probleme im Berliner Kita-System.

Martin Hikel, Bezirksbürgermeister von Neukölln – hier im Körnerpark

Foto: Amin Akhtar

Er ist nicht Buschkowsky: Wie Neuköllns neuer Bürgermeister die Kriminalität bekämpfen will

Die Morgenpost-Redakteure treffen Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) im Körner Park. Er gehört zu Hikels Lieblingsplätzen im Bezirk. Die gepflegte Grünanlage passt nicht zum Schmuddel-Image, das der Bezirk bei vielen Menschen noch hat. Im Interview erklärt der Nachfolger von Heinz Buschkowsky und Franziska Giffe (beide SPD), wie er endlich Ordnung in seinen Bezirk bekommen will. Was will der 32-Jährige anders machen als seine Vorgänger?

Für die Flugbegleiter des Herzens ist nun endgültig Schluss - inkonisch bleiben die roten Uniformen trotzdem

Foto: dpa\Gregor Fischer

Was von der Airline mit den roten Herzen geblieben ist

Vor genau einem Jahr meldete Air Berlin Insolvenz an. Das Ende jahrelanger Misswirtschaft. Für viele Berliner gehörte die Airline zur Stadt, viele Jobs gingen verloren. Dominik Bath hat aufgeschrieben, was für Folgen die Pleite tatsächlich hatte: für die Mitarbeiter, die Stadt und die roten Schokoherzen.

Feuerwehrmann Ronald Müller hätte gern länger gearbeitet. Die Behörde lehnte sein Ersuchen allerdings ab

Foto: David Heerde

Wie Pensionäre der Berliner Polizei und Feuerwehr helfen könnten

Es gibt neue Pläne, die prekäre Personallage bei Polzei und Feuerwehr aufzubessern: Beamte im Ruhestand könnten aushelfen. Polizeireporter Alexander Dinger hat sich mit einigen der engagierten Pensionäre unterhalten. Viele von ihnen würden sich gern engagieren, dürfen aber nicht. Was also tun?

Ein Auto fährt am Rande einer Kundgebung von Rechtsextremisten in eine Gruppe von Gegendemonstranten. Eine Frau wurde bei dem Vorfall getötet.

Foto: Ryan M. Kelly / dpa

Ein Jahr nach dem Anschlag eines Neonazis klaffen Wunden in Charlottesville

Vor einem Jahr wurde Heather Heyer von einem Neonazi in der amerikanischen Stadt Charlottesville getötet. Ihre Mutter gibt den Kampf gegen Rassismus nicht auf. Dirk Hautkapp war ein Jahr nach dem Anschlag vor Ort und beschreibt die Wunden, die die Tat gerissen hat.

Das Morgenpost-Gold-Menü: Diese Woche mit Kalbstafelspitz, Fichtennadeln, Blaubeeren

Björn Swanson aus dem Restaurant „Golvet“ in Charlottenburg serviert das Gold-Menü der Berliner Morgenpost. Fünf Gänge inklusive fünf Weine und eine Kaffeespezialität nach Wahl gibt es vom 16. August bis zum 1. September. Unsere Autorin empfiehlt dazu das selbstgebackene Brot mit Salz-Karamell-Butter.

Ein Meteor am Nachthimmel in Spanien

Foto: PAUL HANNA / REUTERS

Wenn die Sterne durch den Himmel fliegen

Wunschzeit: In der Nacht zum Montag hatte der Sternschnuppenstrom der Perseiden seinen Höhepunkt erreicht. Hobbyfotografen aus aller Welt verbrachten die Nacht im Freien, um die besten Bilder des Naturschauspiels zu bekommen. Die schönsten Bilder in unserer Bildergalerie.

