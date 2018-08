Unsere Lesezeichen: Juden und Muslime besuchen gemeinsam Auschwitz, das lange Warten auf den Familiennachzug und bedrohte Kleingärten.

Foto: Matthias Hauke

In Auschwitz sind 20 Minuten für Muslime und Juden das Gleiche

Junge Juden und syrische Flüchtlinge reisen gemeinsam zum ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Nachdem der Antisemitismus unter Muslimen zuletzt immer wieder für Schlagzeilen sorgte, soll die Reise ein Zeichen sein für mehr Miteinander zwischen den Religionen. Kann das klappen?

Foto: Martin Nejezchleba

Familie Malas und das lange Warten

Seit Jahren wartet der Flüchtling Mohamad Malas in Berlin auf seine Frau. Nun dürfen syrische Flüchtlinge ihre Familien wieder nach Deutschland nachholen. Doch nur Tausend pro Monat. Für Menschen wie Malas kann das Warten noch jahrelang weitergehen. Martin Nejezchleba schreibt über eine Liebe, die nur auf Whatsapp stattfinden kann, und einen Mann, der seine Frau endlich zu sich holen will.

Foto: jörg Krauthöfer

Warum Kleingärten in Berlin bedroht sind

Sie sind Erholungsorte mitten in der Stadt und bieten fleißigen Gärtnern Obst und Gemüse. Doch weil Berlin neuen Wohnraum braucht, sind immer mehr Kleingärten bedroht. Wie eine gefährdete Kolonie in Prenzlauer Berg neue Wege geht, um der Schließung zu entgehen lesen Sie in diesem Stück von Philipp Siebert. Er hat sich in einer gefährdeten Kolonie in Prenzlauer Berg umgesehen und beschreibt, wie die Kleingärtner dort ihre Kolonie für alle öffnen, um der Schließung zu entgehen.

Der Text ist Teil unserer Morgenpost-Sommerserie zur Stadtnatur. Alle Teile der Serie finden Sie hier.

Foto: Alex Kraus

Mit König Markus I. auf Wahlkampftour

Markus Söder versucht für die CSU die absolute Mehrheit in Bayern zu verteidigen. Glaubt man den Umfragen, stehen die Chancen aktuell eher schlecht. Zunehmend rumort es auch an der bayerischen Basis. Doch Söder tut, als wäre alles im Lot. Theresa Martus hat einen Ministerpräsidenten auf Wahlkampf begleitet, der wie ein König von Bierzelt zu Bierzelt stolziert.

Foto: Getty Images / Getty Images Entertainment/Getty Images

Der verrückteste Unternehmer der Welt

Elon Musk hat den Elektroautokonzern Tesla gegründet und zum Schreckgespenst der deutschen Autobauer aufgebaut. Er will mit seinen Firmen die Welt revolutionieren. Doch nun wachsen die Zweifel an seiner Genialität, berichtet unser US-Korrespondent Dirk Hautkapp.

Foto: Amin Akhtar

Mit der Morgenpost zum Rum-Tasting im "Waldorf Astoria"

Ob als Daiquiri oder Dark ’n’ Stormy, Willi Bittorf hat als Chef-Bartender der „Lang Bar“ im Hotel „Waldorf Astoria“ ein ganzes Morgenpost-Tasting-Menü rund um den Rum erdacht. Fünf hochwertige Rums, fünf begleitende Snacks und fünf Geschichten erwarten die Teilnehmer im August.

Foto: Seth Casteel

Katzen auf dem Sprung

Der Fotograf Seth Casteel hat Katzen im Augenblick ihres Sprungs festgehalten. Wir zeigen die tollsten Fotos aus dem Bildband „Katzensprünge“.