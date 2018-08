Prozess in Berlin

Prozess in Berlin Mutter und Kind angefahren: Angeklagter bestreitet Vorwurf

Berlin. Ein 34-Jähriger, der auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle eine Mutter und ihr fünfjähriges Kind in Berlin-Kreuzberg angefahren und lebensgefährlich verletzt haben soll, hat vor dem Landgericht die Vorwürfe bestritten. Er habe zum Zeitpunkt des Unfalls als Beifahrer in dem Wagen gesessen, sagte der Mann zu Prozessbeginn am Montag. Der Fahrer sei vor Eintreffen der Polizei geflohen. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord.

Ein Verwandter der Frau sagte am Rande der Verhandlung, sie und das Kind litten bis heute erheblich unter den Folgen des Unfalls. Der aus Serbien stammende Angeklagte soll im September 2017 mit bis zu 100 Stundenkilometern durch den Stadtteil Kreuzberg gerast sein, um einer Routinekontrolle wegen Verdachts auf Alkohol am Steuer zu entkommen.

Laut Anklage erfasste er die 27 Jahre alte Frau und das kleine Mädchen mit seinem Wagen, als sie bei für Fußgänger grüner Ampel die Oranienstraße überqueren wollten. Danach habe der Mann seine Flucht fortgesetzt. Bei seiner Festnahme kurz darauf habe er sich erheblich gewehrt.

( dpa )