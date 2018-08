Unsere Lesezeichen: Ein Blick in die Welt der Clans, Artur Brauners Lebenswerk und das große Rätsel um die ausgesetzten Babys.

Wochenende, das heißt: Zeit für die besten Geschichten der Woche aus der Berliner Morgenpost. Dieses Mal unter anderem mit einer Reportage über eine Frau, die anscheinend seit Jahren im Nordosten Berlins Neugeborene aussetzt - und die Polizei damit vor Rätsel stellt. Drei wurden bereits ausgesetzt, bald könnte es wieder soweit sein. In einer großen Recherche haben Alexander Dinger, Ulrich Kraetzer und Christian Unger außerdem gemeinsam mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg einen Blick in die abgeschottete Welt der Clans geworfen. Und in unserer Stadtnatur-Serie hat ein Jäger unserer Redakteurin Nina Kugler erklärt, wie er versucht, die Zahl der Wildschweine in Berlin einzudämmen.

Außerdem: Das Morgenpost-Menü im August wird im Kreuzberger Restaurant "Solar" serviert.

Die Morgenpost-Redaktion wünscht viel Spaß beim Lesen!

Sie wollen die besten Geschichten der Woche und das Neueste aus Berlin nie mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den Newsletter der Berliner Morgenpost über Whatsapp, Telegram oder die Insta-App an.

Unser Lieblingsstück

Foto: Thomas Peise / BM

Drei Babys ausgesetzt - suchte die Polizei die falsche Frau?

"Heike Krieger ist eine Frau wie eine Naturgewalt. Sie lacht wie ein Gewitter, berlinert wie eine Sturzflut. Aber an jenem Sonnabendmorgen vor zwei Jahren, als sie die schmale Holztreppe in ihrem Einfamilienhaus herunter ging und das Baby auf ihrem Fußabstreifer sah, da wusste Heike Krieger einmal nicht, was sie sagen sollte. Auch nicht, was sie machen sollte."

Seit drei Jahren, immer im Spätsommer, setzt eine Frau im Nordosten Berlins Babys aus. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Ein Berührender Text von Martin Nejezchleba und Alexander Dinger.

_________

Foto: rbb

Exklusive Clan-Recherche der Berliner Morgenpost und des RBB

Redakteure der Berliner Morgenpost haben sich in die Halbwelt der Clans begeben. In die Welt der Shisha-Bars, der Wettbüros und dicken Autos. Sie konnten mit Vertretern führender Clans sprechen. Seit Jahren spitzt sich der Konflikt zwischen den Großfamilien und dem Staat schon zu. Kürzlich gelang Berliner Behörden ein großer Schlag gegen die Familie R. Nun schlagen auch die Landesregierungen Alarm. Eine Reportage.

Außerdem haben sich die Redakteure auf die Suche nach den Wurzeln der Clans in der Türkei begeben. Sie haben rausgefunden: Ganze Dörfer leben dort vom Geld der in Deutschland aktiven Familien-Clans.

_________

Foto: Reto Klar

100 Jahre Artur Brauner - Serie über ein großes Leben

Der legendäre Filmproduzent Artur Brauner ist in dieser Woche 100 Jahre alt geworden. In einer Serie hat sich Peter Zander dem Leben der Ausnahmeerscheinung gewidmet. Von der Gründung seines Filmimperiums in der Nachkriegszeit, über die große Zeit der CCC Studios in Haselhorst in den 50er- und 60er-Jahren, der Erlangung später Reputation durch seine "jüdischen Filme" und der Übergabe seines Geschäfts an seine Tochter Alice.

_________

Foto: David Heerde

Auf Jagd mit einem Wildschweinjäger

Immer öfter dringen Wildtiere in die Stadt vor. Jäger Hans-Jürgen Zschuppe sorgt dafür, dass nicht zu viele Wildschweine Schäden anrichten können. Redakteurin Nina Kugler hat ihn eine Nacht lang in seinem Revier begleitet.

Der Text ist Teil unserer Morgenpost-Sommerserie zur Stadtnatur. Alle Teile der Serie finden Sie hier.

_________

Foto: REUTERS / STRINGER/IRAQ / REUTERS

Wie die Jesiden nach dem Völkermord weiter leben

Auch ein Jahr nach der Befreiung vom „Islamischen Staat“ ist der Nordirak kein sicherer Ort. Vor allem die Minderheit der Jesiden hat es schwer. Jens Jessen war in Mossul und hat sich angesehen, wie der Wiederaufbau voran kommt.

_________

Zum Genießen

Foto: Amin Akhtar

Das Morgenpost-Menü im "Solar"

Das Kreuzberger Restaurant „Solar“ serviert im August das Morgenpost-Menü. Seien Sie dabei, wenn Küchenchef Jon Kremin hauchdünnen Kalbstafelspitz, Fjordforelle und gegartes Eigelb auf geschmolzenen Zwiebeln serviert.

_________

Augenblick

Foto: imago stock&people / China Foto Press

Die spektakulärsten Brücken der Welt

Ob getragen von riesigen Händen in Vietnam, oder in schwindelerregender Höhe mit Glasboden über eine Schlucht in China. Überall auf der Welt stehen beeindruckende Brückenbauwerke. Die spektakulärsten finden sie in unserer Galerie.