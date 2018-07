Lesezeichen - Die besten Geschichten der Woche

Diese Woche mit Prostituierten im Kurfürstenkiez, Wolfgang Schäuble im Interview, antisemitischen Hassmails und einem Polizei-Skandal.

Wochenende, das heißt: Zeit für die besten Geschichten der Woche aus der Berliner Morgenpost. Diese Woche hat sich unser Redakteur Martin Nejezchleba zwischen Prostitution und Penthouses im Kurfürsten-Kiez bewegt. Im großen Morgenpost-Interview zeigt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble klare Haltung zur deutschen Asylpolitik. Und in unserer neuen Sommerserie haben wir einen Berliner Kräuter-Jäger begleitet. Er zeigt, wie viel Essbares direkt vor unserer Tür wächst.

Außerdem: Der Gourmet-Tipp der Woche und grandiose Bilder von der Stierhatz in Pamplona.

Die Morgenpost-Redaktion wünscht viel Spaß beim Lesen!

Unser Lieblingsstück

Prostitution und Penthouses: Der krasse Wandel im Kurfürsten-Kiez

An der Kurfürstenstraße verkaufen Prostituierte Sex für 20 Euro. Doch im Problemviertel von einst kostet ein Penthouse mittlerweile 1,6 Millionen Euro. Eine Reportage über einen Kiez voller krasser Gegensätze.

Der Autor und der Jäger: Männer, die auf Pflanzen starren

Foto: Reto Klar

So ernährt man sich in Berlins Parks

Essbare Pflanzen wachsen überall in Berlin. Sie zu erkennen, kann man bei Survival-Trainer Manuel Larbig lernen. Doch es lauern auch Gefahren. Unser Reporter hat ihn auf seinem Streifzug durch Berlin begleitet und herausgefunden, welche Pflanzen im Park man essen kann.

Der Artikel ist Teil der Morgenpost-Sommerserie zum Thema Stadtnatur. Ob Gärtnern, Hausboot-Touren auf der Spree oder Safaris in der Stadt, einen Monat lang zeigen wir täglich unterschiedliche Facetten der Natur in Berlin. Alle Teile der Serie finden Sie hier.

Foto: dpa/Jörg Carstensen

Wie sich ein jüdischer Gastronom bei Hassmails im Stich gelassen fühlt

Der jüdische Restaurantbesitzer Yorai Feinberg bekommt täglich Mails von Judenhassern. Er sagt, die Behörden kennen die Täter. Und tun doch nichts. Der Berliner Morgenpost erzählte Feinberg, wie sich der tägliche Hass anfühlt - und welche Hassnachrichten ihm Antisemiten schicken.

Foto: Oliver Berg / dpa

Rechtsextremismus-Vorwürfe gegen Berliner Polizisten

Ein Berliner Elite-Polizist soll in SMS an seinen Vorgesetzten einen Code für den Nazi-Gruß „Heil Hitler!“ benutzt haben. Die Geschichte aufgedeckt hat unser Kollege Ulrich Kraetzer. Was mit dem Beamten bislang passiert ist? Lesen sie hier.

Foto: Reto Klar

Warum Wolfgang Schäuble meint, dass wir nicht allen helfen können

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat eine lange politische Karriere hinter sich. Doch der erbitterte Streit zwischen CDU und CSU über die Migration hat auch ihn tief bewegt. Im großen Interview spricht er über die Krise der Union und die Kanzlerin. Und auch zur Asylpolitik hat er eine klare Haltung.

Foto: Markus Scholz / dpa

Drei Chaos-Tage in Hamburg – Eine Neubewertung ein Jahr nach dem G-20-Gipfel

Schwere Ausschreitungen überschatteten das Treffen der wichtigsten Staatschefs der Welt vor einem Jahr in Hamburg. Doch was geschah wirklich beim G-20-Gipfel in Hamburg? Zeugenaussagen und Dokumente ergeben ein neues Bild der Ereignisse. Ein Dossier.

Zum Genießen

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Kammeiers Lachs mit Zitrone und Pfifferlingen

Jeden Woche bereitet ein Spitzenkoch für die Berliner Morgenpost ein Gericht zum Nachkochen zu. Dieses Mal zeigt Thomas Kammeier sein Rezept für Lachs mit Pfifferlingen.

Augenblick

Foto: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Wenn die Bullen durch Pamplona rennen

Alljährlich werden die Stiere beim „Sanfermines“-Fest durch die Straßen Pamplonas getrieben. Tierschützer protestieren seit langem gegen den für die Tiere qualvollen Brauch. Tausende Leichtsinnige begeben sich in die gefahrvolle Hatz. Die spektakulärsten Bilder in unserer Galerie.