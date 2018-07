Lesezeichen - Unsere Auswahl der Woche

Die besten Geschichten. Tiefgründige Recherchen, Gourmettipps und die Bilder der Woche. Unsere Empfehlungen aus der Redaktion.

Mit dem Start der Schulferien startet die Berliner Morgenpost ein neues Angebot. Am Wochenende bleibt mehr Zeit zum Lesen, deshalb präsentieren wir an dieser Stelle ab nun wöchentlich am Sonnabend eine Auswahl unserer besten Artikel der Woche. Zum Ende des Schuljahres sind dabei unter anderem die besten Ferientipps und ein irrsinniger Fall aus der Schulpolitik. Viel Spaß beim Lesen!

Unser Lieblingsstück

Foto: Anikka Bauer

Wie Berlins Verwaltung eine gute Schule für schlecht erklärt

Überdurchschnittlich viele Schüler schaffen an der Friedenauer Friedrich-Bergius-Schule einen Abschluss, Inspekteure der Schulverwaltung geben ihr dafür eine Eins - und erklären die Sekundarschule zeitgleich zum Problemfall. Über den Irrsinn in der Berliner Schulpolitik.

_________

Foto: Lukas Schulze / dpa

Was weiß Google über mich?

Android, Suchmaschine, Youtube: Täglich nutzen die meisten Menschen einen der vielen Google-Dienste. Doch was weiß der Riese aus dem Silicon Valley alles über uns? Unser Redakteur Jan Mölleken hat sich auf eine Spurensuche mit überraschenden Erkenntnissen begeben.

_________

Foto: Reto Klar

Ist das Berlins zukünftiger Bürgermeister?

Ein Mann fürs Rote Rathaus? In Umfragen liegt die Linke seit Monaten in Führung. Das liegt auch an ihrem Spitzenkandidaten. Wie Linke-Politiker Klaus Lederer zu Berlins beliebtestem Politiker wurde. Ein Portrait.

_________

Foto: Vadim Ghirda / dpa

„In Russland gibt es keine Schwuchteln“

In Russland kann man als Homosexueller für einen Kuss verhaftet werden. Kann ein Großereignis wie die Fußballweltmeisterschaft daran etwas ändern? Eine ernüchternde Recherchereise im Gastgeberland.

_________

Foto: Britta Pedersen / dpa

Warum Berlin Gefahr läuft, den Ruf als Salafisten-Hochburg zu festigen

Ein radikaler Weddinger Salafisten-Verein plant den Bau einer neuen Moschee. Die Sicherheitsbehörden warnen vor einem Anwachsen der Szene. Eine Recherche im Islamisten-Milieu.

_________

Foto: Lyu Shuai / dpa

Wie Berliner Forscher Nashörner vor dem sicheren Aussterben retten

Berliner Wissenschaftler haben erstmals Rhinozeros-Embryos im Labor erzeugt. Die Forscher sprechen von einem "Durchbruch". So wollen sie eine Nashorn-Art vor dem sicheren Aussterben retten.

_________

Foto: Travelcircus

Die schönsten U-Bahnhöfe der Welt

U-Bahnfahren bedeutet häufig dicht gedrängt in stickigen Waggons zu stehen. Dass die Fahrten im Untergrund auch schön sein können, zeigen Fotos der schönsten U-Bahnhöfe der Welt - darunter ist auch eine Haltestelle aus Berlin.

_________

Zum Genießen

Foto: Amin Akhtar

Wodka-Tasting mit der Morgenpost im Waldorf Astoria

Was für ein Wässerchen. Beim zweiten Tasting der Berliner Morgenpost dreht sich alles um Wodka. Seien auch Sie dabei, wenn in der „Lang Bar“ im „Waldorf Astoria“ Wodka aus Brandenburger Quellwasser pur und in feinsten Drinks samt Begleitung serviert wird.

_________

Augenblick

Foto: Gaanesh Prasad / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest

Die beeindruckendsten Reisefotos des Jahres

Ob zärtliche Nahaufnahmen oder beeindruckende Naturbilder, eines haben die Preisträger beim "National Geographic"-Preis "Reisefoto des Jahres" gemeinsam: Sie ziehen den Betrachter in den Bann. Die Sieger-Bilder in unserer Foto-Galerie.