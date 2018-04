League of Legends: Millionen fürs Zocken

League of Legends ist das beliebteste Online-Spiel der Welt. Profi-Spieler fliegen um die Welt und spielen in Stadien um Millionen.

Berlin. 80.000 Menschen sehen zu, wie zehn kaum Volljährige ein Computerspiel spielen. Sie jubeln, sie zittern, sie staunen. Das Olympiastadion in Peking ist ausverkauft. Die Zuschauer sind für dieses Event von Europa bis nach China geflogen, haben viel Geld für ein Ticket bezahlt. In ihren Augen sind die League-of-Legends-Profis unerreichbar. Helden.

League of Legends (LoL) ist ein kostenloses Online-Computerspiel. Ein Strategiespiel, bei dem zwei Teams mit jeweils fünf Spielern, Helden genannt, gegeneinander antreten, um auf einer virtuellen Karte die Basis des anderen Teams zu finden und zu zerstören. Mehr als 100 Millionen Menschen auf der Welt spielen es. Die 50 besten LoL-Spieler Europas treten in der Profi-Liga auch in Berlin gegeneinander an, in einem Studio in Adlershof. Es gibt dort einen Fan-Shop, eine Arena und Platz für rund 300 Zuschauer. Hier wird unter anderem die Gruppenphase des Mid-Season-Invitational ausgetragen, einem LoL-Turnier nach der ersten Hälfte der Saison. Die besten Teams qualifizieren sich für das Finale in Paris.

Während der Saison sammeln die Teams Punkte, wer am Ende die meisten hat, darf zur Weltmeisterschaft, den sogenannten Worlds. Im vergangenen Jahr waren die Worlds in China, 2018 wird der Weltmeister in Südkorea ausgespielt, vor Tausenden begeisterten Fans. Preisgeld: Fünf Millionen Euro.

Längst ist die E-Sports-Szene nicht mehr nur noch in privaten Computer-Zimmern zuhause, sondern auf großen Bühnen und in großen Stadien. Profispieler bekommen hohe Gehälter und werden von den Teams für bis zu sechsstellige Beträge transferiert. Sie fliegen um die Welt, von Turnier zu Turnier, freie Tage gibt es wenige.

Die Faszination dieses Spieles und des E-Sports versteht wohl nur, wer selbst schon einmal gespielt oder bei einem Turnier zugesehen hat. Die Berliner Morgenpost war in den LoL-Studios in Berlin-Adlershof und hat mit Fans, Managern und Trainern der Szene gesprochen, die in Zukunft anderen Sportarten den Rang ablaufen könnte.