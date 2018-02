Rezeptbetrug mit Millionenschaden: Aussagen erwartet

Berlin. Den Angeklagten wurde es leicht gemacht, sagte ein Verteidiger . Er vergaß zu erwähnen, dass es auch eine beträchtliche kriminelle Energie gab. Es geht um Geschäfte mit gefälschten Rezepten in diesem Prozess, der am Montag vor einer Moabiter Strafkammer begann. Schaden: rund 2,5 Millionen Euro. Fünf der sechs Angeklagten im Alter von 32 bis 59 Jahren sollen als Bande agiert und die Betrügereien gewerbsmäßig betrieben haben.

Alle sechs wollen aussagen. Den Auftakt gab der ehemalige Apotheker Klaus H. Der 53-Jährige berichtete, dass er im Umland von Berlin zwei Apotheken geführt und sie im Februar 2010 "aus psychischen Gründen" habe aufgeben müssen. Just in dieser Zeit habe ihn ein ehemaliger Kunde angesprochen, ob er Psychopharmaka, die sich bei ihm angesammelt hätten, verkaufen könne. Klaus H. sagte zunächst ab - "ich hatte ja keine Apotheke mehr". Später fiel ihm ein Kollege ein Herr C., der als Apotheker eine Großhandelslizenz besaß. Herr C. - gegen ihn läuft ein gesondertes Verfahren - habe damals die Psychopharmaka übernommen. Er selber habe für die Vermittlung eine kleine Provision bekommen, so Klaus H. Der Kunde habe ihn später nochmals angesprochen und gesagt, dass er auch Rezepte besorgen könne. "So kamen die Dinge ins Laufen."