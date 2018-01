GroKo-Poker – Vertagung der Sondierung scheint möglich

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz gehen mit vorsichtigem Optimismus in die Schlussphase der Sondierungsgespräche in Berlin. Beide sprechen aber auch von großen "Brock...

Union und SPD rangen am Donnerstagabend um eine Einigung in der Sondierung. Viele richteten sich bereits auf eine lange Nacht ein.

Berlin. Der fünfte Tag der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD soll die Entscheidung bringen: Verhandeln die drei Parteien über eine neue große Koalition, oder steuert Deutschland auf Neuwahlen zu?

Die wenigen Botschaften, die im Laufe des Donnerstagabend aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin nach draußen drangen, waren eher zurückhaltend. Es lag nach Angaben aus Verhandlungskreisen in zentralen Streitpunkten noch keine Lösung auf dem Tisch. "Wir haben weiterhin die großen Brocken: Finanzen, Rente, Flüchtlinge, Gesundheit und so weiter." Die Stimmung sei angespannt. Selbst eine Vertagung der Gespräche wurde am Abend nicht ausgeschlossen.

Mehr Geld für die Städte

SPD-Chef Martin Schulz hatte vor den Beratungen die Stärkung Europas zur Bedingung für ein Bündnis gemacht. "Wenn wir in eine solche Regierung eintreten, dann unter der Bedingung, dass diese Regierung Europa stark macht", sagte er. Man sei sich mit der Union aber "im Grundsatz" über die Stärkung der EU einig.

Trotz der vereinbarten Vertraulichkeit wurden weitere Einigungen der Fachpolitiker bekannt, die die Parteispitzen aber als Zwischenergebnisse bezeichneten. Die Kommunen sollen nach Angaben aus Verhandlungskreisen mehrere Milliarden zusätzlich erhalten, unter anderem für die Flüchtlingsbetreuung. Die Landwirtschaftsexperten einigten sich darauf, dass die EU-Agrarsubventionen nicht gekürzt und der Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzgiftes Glyphosat beendet werden soll.

Vom Klimaziel bereits abgerückt

Zuvor waren bereits das Abrücken vom nationalen Klimaschutzziel 2020, das spätere Greifen eines Spitzensteuersatzes erst ab 60.000 Euro Einkommen sowie das Heranziehen der Autokonzerne bei der Modernisierung älterer Dieselfahrzeuge bekanntgeworden.

Bis zum Abend oder in der Nacht zum Freitag wollten CDU, CSU und SPD die Sondierungen in jedem Fall abschließen, bekräftigte Schulz. Danach soll entschieden werden, ob es eine ausreichende Basis für Koalitionsgespräche zur Bildung einer Regierung gibt.

Die SPD-Führung will bei einem nach ihrer Ansicht positiven Ergebnis am Freitag dem für den 21. Januar angesetzten SPD-Parteitag empfehlen, Koalitionsverhandlungen für ein erneutes Bündnis mit der Union aufzunehmen. An deren Ende müssten aber noch die SPD-Mitglieder einer erneuten Regierungsbeteiligung unter Kanzlerin Merkel zustimmen. (rtr/dpa)