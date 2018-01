BMO-Nachrichten

Guten Tag, in Berlin ist immer etwas los. Die aktuellen Nachrichten: Überfallener Juwelier schießt auf bewaffneten Räuber - Der Täter ging mit Schreckschusswaffe in das Geschäft. Der Juwelier griff zu einer Pistole, drückte ab und verletzte den Mann schwer. Asbest in 100.000 Berliner Wohnungen: Koalition will handeln Seit 1993 ist der Einsatz des krebserregenden Stoffes verboten. Trotzdem steckt er noch in Tausenden Wohnungen. Jetzt werden Maßnahmen diskutiert, betroffene Wohnungen zu sanieren. Eine Überschrift ist eine halbe Nachricht: Was gehört zwingend zu einer gesprochenen Nachricht und wer formiliert diese Nachrichten. Die Redaktion der Berliner Morgenpost arbeitet an der Herausforderung