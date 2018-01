Alba recycelt in China bald alte Autos

Alba verstärkt sein Engagement in China. Eine Konzerntochter übernimmt nun die Mehrheit an einem Automobilrecycler in Shanghai.

Berlin/China. China will nicht mehr die Müllkippe der Welt sein. Erst Anfang Januar stoppte die Volksrepublik den Import von 24 verschiedenen Recyclingmaterialien. Der Müll sei zu dreckig und gefährlich. Das passe nicht zum neuen China, schrieb die Regierung an die Welthandelsorganisation. Seit einiger Zeit legt das Reich der Mitte mehr Wert darauf, Umwelt und Menschen zu schützen. Für Europas Müllspezialisten bieten sich dadurch Chancen. Das Berliner Entsorgungsunternehmen Alba ist bereits seit einigen Jahren in China tätig und rüstet jetzt weiter auf.

Wie diese Zeitung erfuhr, hat die Konzerntochter Alba International Recycling die Mehrheit an dem Automobilrecycler Shanghai Baosteel Iron & Steel Resources übernommen. Alba macht dabei gemeinsame Sache mit dem zweitgrößten Stahlkonzern der Welt, der Baowu Group. Das Unternehmen hält über eine Tochterfirma die restlichen Anteile an Albas Neuerwerbung in Chinas bedeutendster Indus­triestadt. "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Know-how im Bereich Automobilrecycling verstärkt auch in Asien einsetzen können. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Baowu ein Modell für ganz China zu etablieren und das Land aktiv beim Aufbau einer modernen und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen", sagte Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der Alba Group.

Berliner Unternehmen erhält eines von nur sieben Verwertungslizenzen

60.000 Quadratmeter ist das Grundstück von Baosteel Iron & Steel Resources groß. Alba will dort in die umweltgerechte Aufbereitung und das Recycling von Gebrauchtfahrzeugen einsteigen. Im Fokus steht zudem der Handel mit Gebrauchtwagen. Allein im Großraum Shanghai fahren derzeit laut Alba mehr als 3,2 Millionen Fahrzeuge auf den Straßen. Tendenz steigend, denn China zählt seit Jahren zu den weltweit größten Importeuren von Neufahrzeugen. Immer mehr alte Pkw werden deshalb entsorgt. Den wachsenden Markt hat die chinesische Regierung reglementiert: In Shanghai gebe es laut Alba derzeit nur sieben Lizenzen für die Verwertung von Fahrzeugen. Eine davon sei im Besitz der Neuerwerbung des Berliner Recyclingunternehmens.

Mit dem Zukauf baue Alba seine starke Rolle in der chinesischen Recyclingwirtschaft weiter aus, sagte Vorstandschef Axel Schweitzer. Vor mehr als 20 Jahren hatte seine Firma den Sprung auf das chinesische Festland gewagt. Heute sind die Berliner in China in vier Bereichen tätig: dem Altauto-Recycling, der Umwandlung von Haushaltsabfällen zu sogenannter Grüner Kohle, dem Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie dem Aufbau von Hightech-Recyclingparks. Die Chancen, im Reich der Mitte weiter zu wachsen, stehen gut: Im letzten Fünfjahresplan hatte die Volksrepublik das Recycling zum Staatsziel erklärt. Jetzt rechnet Peking damit, dass der Gesamtumsatz in dem Sektor bis 2020 ein Volumen von 435 Milliarden US-Dollar erreicht – und Alba möchte von diesem Kuchen ein großes Stück abhaben.

Für das China-Geschäft musste Alba Macht abgeben

Dafür haben die Berliner zunächst Macht abgegeben: Vor gut einem Jahr war die chinesische Unternehmerfamilie Deng über die Firma Techcent mit Beteiligungen von je 60 Prozent in zwei Bereiche der Alba Group eingestiegen. Darunter auch in die Alba International Recycling, die jetzt den Deal mit dem Automobilverwerter in Shanghai abschloss. Laut Finanzkreisen hatte Techcent für die Beteiligungen damals mehr als 300 Millionen Euro gezahlt. Alba hatte das nicht kommentiert. Auch jetzt gibt sich die Chefetage am Konzernsitz in Charlottenburg wortkarg, was finanzielle Details des neuen China-Geschäftes angeht: Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Auch wenn die Aufträge in China zunehmen, den überwiegenden Teil des Geschäftes macht die Alba Group nach wie vor in Europa: Deutschland und Polen sind die Kernmärkte für das Berliner Entsorgungsunternehmen. Der Konzernumsatz lag im Jahr 2016 bei 1,8 Milliarden Euro. 7500 Mitarbeiter waren für Alba weltweit tätig.

