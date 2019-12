In Finnland gibt es zu Weihnachten süße Windräder

Der November war haarig. Da ließen sich Millionen Männer rund um den Globus einen Schnurrbart für den guten Zweck wachsen. Mit der Aktion „Movember“ – vom französischen Wort „Moustache“ für Schnurrbart und dem Monatsnamen –, einer Fundraising-Aktion der gleichnamigen Stiftung, die ihren Ursprung in Australien hat, soll auf männliche Gesundheitsprobleme hingewiesen werden. Bei Sauli Kemppainen und seinem gesamten, sechsköpfigen Küchenteam wurden die Barthaare auch jeden Tag länger. Nur das der finnische Küchenchef und Sternekoch des Restaurants Savu am Kurfürstendamm dies wie ein gestandener Kerl aus dem hohen Norden handhabt.

„Wir haben uns alle Vollbärte wachsen lassen“, erzählt er. Vielleicht, auch wenn dies in den Bereich der Spekulation fällt, steckte hinter der besonders haarigen Auslegung auch das Wissen, dass der Weihnachtsmann aus Finnland kommt und der bekanntermaßen sein Amt mit einer vollen weißen Haarpracht im Gesicht bekleidet.

Sauli Kemppainen, gebürtig aus Finnland, schneidet in der Küche seines Restaurants Savu Blätterteig für Joulutorttu zurecht.

Inhaber Sauli Kemppainen kommt gebürtig aus Finnland

Die Bärte sind inzwischen wieder ab und Kemppainen und sein Team haben ihre Wirkungsstätte, in der sie mit einer Mischung aus nordischer, spanischer und italienischer Küche ihre Gäste begeistern, weihnachtlich dekoriert. Natürlich mit Elchen, auch wenn der 50-jährige Finne die in seiner Heimat nicht jeden Tag zu Gesicht bekommt.

Zwar kommt er aus der nördlichsten Großstadt der Europäischen Union, doch Oulu liegt an die 200 Kilometer südlich des Polarkreises, wo, so Kemppainen, die Heimat der Rentiere beginne. Auch Rovaniemi, die offizielle Heimatstadt des Weihnachtsmannes sowie die Stadt Pello, die für sich in Anspruch nimmt, das „wirkliche Rentierland in Lappland“ zu sein, befinden sich rund 200 beziehungsweise 250 Kilometer entfernt.

Traditionell gibt es im hohen Norden das Weihnachtsgebäck Joulutorttu

Für ein typisches finnisches Weihnachtsgebäck hingegen muss man, sofern man ländlich wohnt, einfach nur vor die Tür treten beziehungsweise ein kleines Stück in den Wald fahren – das Land besteht zu 75 Prozent aus Wäldern. „Wir backen im Advent Joulutorttu mit wilden Blaubeeren, die überall wachsen“, sagt Kemppainen, der in Berlin bereits Küchenchef in der Quadriga im Brandenburger Hof war. Joulutorttu sind finnische Weihnachtsgebäcke oder Weihnachtssterne aus Blätterteig, die kleinen Windrädern ähneln, in der Mitte ein Herz aus Pflaumenmus oder eben aus Wildblaubeeren haben und mit Puderzucker bestäubt werden.

„Das Rezept ist ganz einfach, denn niemand in Finnland stellt den Blätterteig selber her, der wird gekauft“, erklärt Kemppainen, der im Savu auch seinen eigenen Kaviar anbietet. „Er kommt aus Varkaus in Zentralfinnland, rund 260 Kilometer nördlich von Helsinki. Ich habe dort schon die Fische ausgenommen. Der ‚Carelian Caviar’ gilt als der beste Finnlands“, macht Kemppainen einen Abstecher zu einer finnischen Delikatesse, die außer im Savu nur in vier anderen Restaurants in Skandinavien und Dänemark erhältlich ist. „Mit roter Zwiebel, Ei, Dill, Butter und Dillsamenbrot ein einfach und köstliches Gericht“, schwärmt er.

Kemppainen: „Ich habe sie mit meiner Mutter gebacken.

Joulutorttu kennt er seit seiner Kindheit. „Ich habe sie mit meiner Mutter gebacken. Ehrlich gesagt hat sie gebacken und ich habe alles schmutzig gemacht“, reist er ins Finnland der 1970er-Jahre zurück. Das Gebäck gehöre in seiner Heimat zu Weihnachten wie in Deutschland Lebkuchen, Stollen, Dominosteine, Zimtsterne oder Vanillekipferl. Es gäbe sie zudem überall zu kaufen und wird man zum Adventskaffee eingeladen, seien sie eine Selbstverständlichkeit.

Eine weitere kulinarische Tradition ist der Weihnachtsschinken. „Vor den Festtagen wird er gesalzen und fünf Tage in Lake eingelegt. Am 23. Dezember kommt er abends in den Ofen und gart über Nacht. Als Kind kann man dann vor Aufregung nicht schlafen und so spielt man mit der ganzen Familie Brettspiele, isst und trinkt. Dass man Wachbleiben muss, hat auch noch einen anderen Grund.

Der Schinken muss jede Stunde übergossen werden“, erzählt der Savu-Küchenchef. „Frühmorgens geht es dann direkt in die Kirche, dann wird geschlafen und am frühen Nachmittag wird er, bei uns in der Familie mit Steckrüben-, Kartoffel- und Karottenauflauf, gegessen. Gegen sieben Uhr abends bringt der Weihnachtsmann die Geschenke.

Regelmäßige Saunagänge liebt der Finne seit seiner Kindheit

Als Dessert, erinnert er sich, habe es immer eingelegte Trockenfrüchte, vergleichbar mit hiesigem Backobst, und Milchreis gegeben. Kemppainen: „Ein großer Topf mit zehn Litern Milchreis und einer glückbringenden Mandel, die ich allerdings nie auf meinem Teller hatte.“

Für den Finnen, der auch in seiner neuen Heimat Berlin die finnische Sitte des regelmäßigen Saunierens beibehält, ist Weihnachten mit einem weinenden und einem lachenden Auge verbunden. „Ich habe am 23. Dezember Geburtstag“, verrät der Sternekoch, der in vier Tagen 51 Jahre alt wird. Das habe negative Geschenkkonsequenzen gehabt. Am Tag vor Heiligabend habe er ein Geschenk bekommen – für Geburtstag und Weihnachten zusammen. Und das, obwohl die kleine Hilfe des Weihnachtsmannes allabendlich im Advent durch die Kinderzimmerfenster geschaut habe, und ihr das brave Kind Sauli mit Sicherheit aufgefallen sei.

Der 6. Januar ist in Finnland ein wichtiger Feiertag

Es ist nicht nur ein Vorurteil, dass die Sauna für Finnen ein Muss ist. „Als Kind war ich an Weihnachten auch bei meinen Großeltern auf dem Land. Natürlich sind wir tagsüber in die Sauna gegangen. Spielen im Schnee, essen, Sauna und wieder von vorne. Das habe ich oft bis zu fünf Mal am Tag gemacht“, so Kemppainen, der inzwischen selber Familienvater ist. Kürzlich hat er die Sauna- und Wellness-Anlage „Turm ErlebnisCity“ in Oranienburg entdeckt mit russischem Saunadorf, Panorama- und Salzsauna. In der finnischen Sauna seien richtige Heimatgefühle aufgekommen, lobt er die dortige Schwitzstube.

Der erste und zweite Feiertag, so Kemppainen, seien in Finnland ruhig. Familienzeit, Resteessen, am 26. Dezember ginge man in die Kirche. Früher hätte es am zweiten Feiertag in Restaurants auch keine Musik gegeben, etwa wie am Totensonntag. Der 6. Januar sei ein wichtiger Feiertag und es lägen Geschenke unterm noch nicht entsorgten Weihnachtsbaum.

In der Weihnachtszeit gibt es ein Dessert mit „Glögge“

Sauli Kemppainen mag die hiesigen Weihnachtsmärkte, besonders den am Charlottenburger Schloss, auf dem es auch einen finnischen Stand gibt. Er ist ein Fan von Glühwein. Mit Glögge gäbe es in Finnland etwas Ähnliches, allerdings bestehe der aus Beerensaft und sei alkoholfrei. Im Savu bietet er in der Weihnachtszeit ein Dessert mit Glögge an. Heiligabend und am ersten Feiertag ist das Savu geöffnet, am zweiten Feiertag geschlossen.

„Es gibt aber abends für das Team ein Weihnachtsessen. Natürlich erst, nachdem wir zuhause Bescherung gemacht haben“, erzählt der Vater eines vierjährigen Sohnes, der sich ein Fernrohr wünscht, um auf den Mond gucken zu können. An Weihnachten wird Sauli Kemppainen, bartfrei, seine Gäste wieder mit einer „Gemütlichen, besinnlichen Weihnacht“ begrüßen, auf finnisch „Hyvää joulua!“.

Savu, Kurfürstendamm 160, Wilmersdorf, Mo.–Sbd. ab 18 Uhr, 24.12. geöffnet, aber ausgebucht, 25.12. geöffnet (Weihnachtsmenü), 26.12. geschlossen, 31.12. geöffnet (Silvestermenü), 1.1. geschlossen, Tel. 030 88 47 57 88, www.savu.berlin

Joulutorttu mit Wildblaubeeren

Rezept für 40 bis 50 Stück

Zubereitungszeit ca. 20 Min, Backzeit 15 Min.

– 1 Pck Blätterteig (oder mehr, je nach Personenzahl)

– Füllung (reicht für 40–50 St.):

– 400 g Wildblaubeeren

– 80 g Zucker

– 8 g Pektin

– 3 g Xantana

– Prise Salz

Den Blätterteig in 9 mal 9 bis 11 mal 11 Zentimeter große Quadrate teilen, jeweils von den Ecken bis zur Hälfte einschneiden und jede Ecke falten. Den Ofen auf 225 Grad vorheizen. Für die Füllung alle Zutaten miteinander pürieren, danach kurz aufkochen. Abkühlen lassen, erneut pürieren und durch ein Sieb passieren. Je eine Portion Blaubeerenfüllung in die Mitte der Blätterteigstücke setzen. Den Blätterteig kurz vor dem Backen mit verquirltem Eigelb bestreichen. Gebäck im Ofen etwa 15 Minuten goldgelb backen. Kurz auskühlen lassen und mit Puderzucker bestreuen. Schmecken am besten sofort nach dem Backen.