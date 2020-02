An 16 Schulen in Reinickendorf wurde 2013 das Abitur abgelegt.

Bettina-von-Arnim-Oberschule

Die Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe wurde 1972 gegründet. Die Schule mit musisch-ästhetischem Schwerpunkt hat die Sprachenfolge Englisch/Französisch oder Englisch/Latein. Wer bereits in der 5. Klasse mit Französisch beginnt, hat ab der 7. Klasse Englisch. Chinesisch wird als interkulturelles Kulturfach ab Klasse 7 unterrichtet. Spanisch und Französisch können auch als 3. Fremdsprache gewählt werden. Es handelt sich um eine Modellschule für binnendifferenziertes Lernen. www.bettina.cidsnet.de

Muhammed Aras, Antonia Bachus, Vlada Bazan, Ole Brauer, Maurice Brieger, Fabian Büttner, Michelle Büttner, Anna-Josefine Busch, Benjamin Busse, Ilenia di Caro, Patricia Corzilius, Sarah-Vanessa van Dahl, Chantal Dehn, Sandra Dornbusch, Charles Duncan, Yulia Efremova, Xenia Ehrlich, Hasnaa El Mahmoudi, Chatrina Elstermann von Elster, Isabel Emig, Marlon Giglinger, Vanessa Gilabert, Laura- Sophie Görgens, Colja Habermann, Ramon Henseleit, Nina Heydecke, Stephan Hildinger, Janina Hinkler, Timo Holzhausen, Raphael Patrick Ignatzi, Margarita Ivahno, Bastian Junghanß, Juliana Kahbila, Marie Kaiser, Bertha-Louise Kandeler, Joshua Kannegießer, Jessica Kiefl, Lennard Knappe, Nikola Kopetzki, Yusuf Kovanci, Viktoria Kraft, Simon Krane, Ruben Kretschun, Marigona Kryeziu, Nathalie Kuberka, Jakob Kubitza, Felix Kunstmann, Michelle Kunstmann, Bianca Kupper, Berna Kurtul, Luisa Manthey, Lale Meinert, Alice Mietke, Laura Mitulla, Antonia-Josefina Möhrke, Luisa Paschek, Mario Paulig, Alessandra Penaverde, Amin Rafiki, Constanze Richter, Anne-Sophie Rückemesser, Amana Salama, Laura Schmökel, Simon Schneider, Lea Schönrock, Hendrik Schönsee, Aylin Schubbel, Sebastian Schülski, Julius Schwarze, Romy Schweitzer, Nicole Skraburski, Michelle Spaeter, Silke Staudemeyer, Laura Stockhaus, Felix Stockmar, Jennifer Vanessa Stöber, Alina Estelle Teynil, Julian Thelitz, Hartmudt Unger, Jan Wachholz, Fabian Weber, Christian Wesch, Yara Wichmann, Nikolai Wolters, Christina Zindler, Lukas von Zittwitz.

Emil-Fischer-Schule, Oberstufenzentrum Ernährung und Lebensmitteltechnik

Die 1983 gegründete Schule ist „unterteilt“ in ein berufliches Gymnasium, die Fachoberschule und das Oberstufenzentrum Ernährung und Lebensmitteltechnik. Die Sprachenfolge ist Englisch, Französisch. Der Schwerpunkt der Schule: Ernährungslehre und Biotechnologie. Zur besonderen Ausstattung gehören ein Genlabor, aber auch eine Fleischerei und eine Bäckerei. www.emilfischerschule.de

Hochschulreife

Alexander Adt, Vivian Apelt, Angela Arsalieva, Cihan Aydin, Manon Bartholomé, Ivana Bilic, Julia Börner, Christopher Conrad, Merve Eren, Valeska Flohr, Antonia Hadrich, Henrik Hart, Philipp Hentze, Stefan Hübner, Corinna Jonas, Nadine Kiesel, Jasmin Kottke, Jessica Krawczyk, Marinus-Johannes Leucht, Joana Lézé, Christian Moser, Josefine Müller, Francis Müller-Niedner, Nathalie Pieper, Marius Reutzel, Daniela Salerno, Ganina Schäfer, Felix Scharein, Tobias Schmidt, Julia Schirrmeister, Jonas Schröpfer, Niklas Schumann, Tamara Schwabe, Niels Spanel, Yusuf Türkan, Katharina Wakengut, Dario Weiland, Anna Werner, Domino Wiefel, Mohamed Yasin, Melisa Yördem

Fachhochschulreife

Janine Agic, Heiko Beer, Nina Brazel, Mathias Brockmeyer, Miriam-Rebecca Cerny, Raika Dawid, Florian Fiebig, Jennifer Fuhl, Kevin Gatzka, Sancar Hacer, Franziska Hörner, Ramona Jallous, Jonas Kammermeier, Atilla Karaboz, Lisa-Marie Knopf-Schäfer, Alexander Krannich, Katharina Löschner, Elisabeth Luckow, Daniel Martin, Jessica Nowak, Jaqueline Priefert, Jennifer Riecke, Estelle Stoltmann, Lorena Thunert, Miron Vogt.

Ernst-Litfaß-Schule

Das Oberstufenzentrum für Druck- und Medientechnik wurde 1983 gegründet. Es bietet die Berufsvorbereitung, Berufsausbildung, Weiterbildung und die Allgemeine Hochschulreife an. Als Fremdsprachen werden Englisch und Spanisch unterrichtet. Zur besonderen Ausstattung gehören die acht Werkstätten im Druck- und Medienbereich. Daher ist auch ein kompletter Arbeitsablauf von der Druckvorstufe über den Druck bis zur Weiterverarbeitung im Praxisunterricht möglich. www.ernst-litfass-schule.de

Hochschulreife

Yamina Bahri, Ilka Bautz, Christoph Bierwirth, Bela Bindrum, Vivien Deich, Bjørn Delfs, Vivien Eberlein, Mirko Firzlaff, Aaron Fischer, Laura Hamburger, Sarah Hennig, Sophie John, Daniel Johnson, Danny Keller, Florian Klocke, Dennis Köhn, Viktoria Koske, Filip Krause, Jessica Lehmann, Bianca Lehning, Rebekka Neunert, Anna Rohde, Valeska Rüster, Teniya Salazar, Sebastian Schmitt, Maren Sommer, Jo von Ploetz, Nicolai Waller, Maximilian Walter, Laura Zehe

Fachgebundene Hochschulreife

Vanessa Karnett, Madlen Lettke, David Ortner, Rebecca Stumpf

Fachhochschulreife

Mayssra Abdel-Aal, Farzana Abid, Tobias Becker, Onur Bolat, Christiane Brosche, Marc Bruckschen, Antonia Brux, Dilara Dolkun, Tom Dörge, Florian Dymke, Friederike Eden, Claire El-Ghaoui, Andreas Folz, Gabriel Goepel, Luisa Gomoll, Annika Groener, Tim Günterberg, Josephine Habicht, Theresa Hartmann, Stefanie Haßelberg, Albér Haupt, Constanze Herzog, Alina Jahrmarkt, Sandra Joachim, Ilknur Kenar, Josef Kirschner, Marcel Klein, David Knoppik, Rondey Köhn, Esther Kohne, Lars Kokles, Nina Kopplin, Christina Krutz, Phillip Lincke, Flora Mammana, Jonas Meden, Stephanie Mittelbach, Michel Mönch, Pia Müller, Claudia Neudecker, Laura Neumann, Ole Neumann, Viet-Duc Nguyen, Katja Nikolaus, Carolin Opuchlik, Christian Pasch, Paul Piegsa, Ernest Ptok, Jan Rabe, Haled Ranem, Christoph Rehmer, Marvin Richter, Johannes Roseneck, Kathleen Rothe, Senta Rothengass, Christin Sanecki, Emre Sar, David Scherwat, Dennis Schmelter, Sophia Schmid, Thomas Schulz, Yola Sornsakrin, Sofia Steffan, Zeno Steinberg, Oxana Sulzbach, Melis Tan, Gajaneethan Thevarasan, Christian Thiele, Saskia Thudium, Dennis Tiede, Jan Torzinski, Sophia Ullrich, Alexander von Gersdorff, Henrik Waffner, Julia Wauschek, Onur Yildirim.

Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner

Das 1908 gegründete, sprachbetonte Gymnasium pflegt einen weltweiten Schüleraustausch. Die Sprachenfolge ab Klasse fünf: Englisch/Latein/Altgriechisch/Französisch, ab der siebenten Klasse Englisch/Latein/Französisch. Ab Klasse neun kann Chinesisch, ab Klasse 11 Spanisch gewählt werden. Die Schüler werden gezielt auf externe Sprachprüfungen in Englisch (Cambridge Advanced Certificate) und Französisch (DELF) vorbereitet. Vier PC-Räume, neue naturwissenschaftliche Fachräume und eine große Aula gehören zur Ausstattung der Schule. www.bertha-von-suttner.de

Liza Abel, Lennart Alker, Svenja Altmann, Rümeysa Bag, Lisa Baustian, Charmaine Becht, Alexander Berger, Benjamin Beyer, Elio Bier, Alissa Birle, Ricardo Blum, Milena Bühring, Steve Bülow, Ahmet Buran, Nadine Burkert, Niklas Buschner, Florian Bussmann, Ercan Celebi, Ester Cheynubrata, Philipp Ebel, Sumaya Effendi, Mohamed El-Adl Mattar, Meriam El-Mousleh, Sibel Ertürk, Julia Fenger, Youssef Portugal-Hamm, Josefine Förster, Jan Forner, Lea Freimüller, Leslie Fried, Verena Fritsch, Leonie Gayer, Jessica Gerke, Mandy Geselle, Mila Gorecki, Anton Graff, Tom Grafke, Jannik Graner, Nikola Grba, Joanna Grochowska, Alexander Hans, Imke Harders, Vanessa Haupt, Florentin Hildebrandt, Christine Höwner, Fabian Hoffmann, Tino Hofmann, Elisa Holland-Moritz, Florian Janicke, Viola Jertschat, Helene Jüttner, Janik Jungjohann, Semih Kaptan, Sara Karaali, Yesim Kargin, Erdem Kaya, Sonia Kayenberg, Kübra Keklik, Melanie Kieback, Ezgi-Sehriban Kilic, Ali-Talha Kilikli, Jasper Kirsch, Julius Kittler, Jolan Köhler, Vanessa Krah, Tabea Krause, Julia Krensel, Alexey Kropman, Josephine Kunert, Hoang-My Lam, Truc-My Lam, Medina Ligata, Bastian Lilienthal, Julianne Link, Anli Liu, Philip Löhr, Igor Lukacev, Tu-Phuong Ly, Philipp Maier, Caroline Micek, Marius Moeck, Clemens Motzkus, Svea Mross, Tran Phuong Nguyen, Paul Nickel, Jascha Olesch, Valerie Pflaumer, Marc-Kevin Planitzer, Annika Podewski, Vivien Pöhlmann, Helena Reichardt, David Rothenbach, Anja Ruppel, Mohammad Saoif, Vivien Schal, Richard Schilling, Andreas Schmidt, Kevin Schroeter, Marvin Schulz, Kaja Schweigerer, Paul Schwenzer, Keerthana Sivaharan, Julia Sobek, Danilo Soskic, Felix Spühler, Sinem Subasigüller, Gülsah Tas, Jason Terschüren, Laura Thedja, Helene Tülsner, Miguel Unger, Shenger Wang, Julia Weber, Leonie Weisslein, Ritchie Wieland, Jun Yang, Susann Zechlin, Gerda Zenke, Konrad Zeterberg.

Evangelische Schule Frohnau

Das 1948 gegründete Gymnasium verbindet christliche Wertevermittlung mit dem Schwerpunkt musischer Förderung. Die Schule verfügt über eine moderne Doppelsporthalle. www.ev-frohnau.de

Nina-Maria Appenzeller, Alina Bernhardt, Finja Berresheim, Jil Beyer, Charlotte Bienefeld, Daniel Blankenstein, Laura Bloching, Lina Blum, Matilda Bock, Christian Böckel, Flora-Charlotte Cantagrel, Miriam Drathschmidt, Dennis Drüen, Laura Dudek, Annika Flechsenhaar, Carolin Flege, Nora Frühauf, Sophie Goetze, Paula Hahn, Felix Haller, Joshua Hamann, Matti Heide, Celine Hemling, Alina Hensch, Marius Hofbauer, Salome Hohl, Charlotte Hohndorf, Frauke Holters, Katharina Ingwersen, Helene Junge, Marwin Kalkum, Anja Kamecke, Antonia Katthaen, Antonia Kayser, Eileen Kretschmer, Clarissa Kürschner, Tanja Labenski, Jennifer Linse-Ostermeier, Laura Maier-Wothe, Stella Meiske, Sophie Mendes, Daniela Modesti, Melina Müller, Maximilian Neubert, Alessia Neyjahr, Richard Oberlack, Alina Otto, Jona Pomerance, Elias Priess, Jasper Ptassek, Maurice Ribak, Charlotte Rohde, Helen-Maja Rudolph, Sophia Runge, Henry Sallandt, Carsten Sander, Amelie Santüns, Stanley Schätzke, Charlotte Schilling, Veit Schlingheider, Marianne Schönfelder, Daniel Schütze, Simon Schütze, Sarah Schütze, Rike Schwarz, Viktoria Steffen, Elisabeth Stojenthin, Thorben Strate, Lukas Tewes, Frederik Tischbein, Jane Vormbäumen, Svenja Waldheim, Clarissa Weber, Nina Weber, Luisa Weber, Lukas, Wenzel, Alina Werner, Yannick Werner, Max Wetzel, Tim Wiegand, Dominik Wischnewski.

Friedrich-Engels-Gymnasium

Das 1905 gegründete Gymnasium legt seinen Schwerpunkt auf Fremdsprachen, insbesondere auf Spanisch. Der deutsch-spanische bilinguale Zug beginnt in der fünften Klasse. Ab der achten Klasse schließlich wird Geschichte und ab der neunten Klasse Erdkunde in spanischer Sprache unterrichtet. Auch Französisch und Latein können neben Englisch und Spanisch belegt werden. www.feg.cidsnet.de

Jennifer Bartelheim, Emel Bastürk, Clara Beelitz, Charleen Bohnert, Kimberly Corien, Victoria Cremer, Jessica Csák, Cagla Daslicay, Cecilia Dreiling, Selcan Erkan, Anika Ernsting, Friederike Foth; Tim Freymann, Michelle Fritz; Lucie Fritze; Anne Geisler, Arijana Gordanshekan, Leonie Gramann, Timo Großmann, Ticiana Henckel, Kim-Elin Hendel, Jannick Hugel, Teo Kamstra, Darrell Kanngießer, Yannick Kilian, Melissa Kulicke, Derya Lienen, Celina Longo, Benjamin Mackowiak, Souad Mansour, Marcella Marggraf, Charline-Louise Mushold, Tim Nabroth, Thomas Nagel, Valerie Nazzal, Aydan Oguz, Taylan Polat, Sabrin Ramadan, Susanne Rasum, Dominik Ravelo-Skibba, Paul Riemann, Melina Rudigkeit, Vanessa Salkic, Charlotte Scheumann, Iris Schlagowski, Milan Siegers, Luise Sommer, Sandra Szlagowski, Thomas Tendorf, Thoren Thomsen, Moritz Wacker, Lara Wegener; Robin Wings; Nastasia Wolter.

Gabriele-von-Bülow-Gymnasium

Das 1902 gegründete Gymnasium legt den Schwerpunkt auf Sprachen und bietet einen bilingualen Zweig in Deutsch-Englisch an. Die Sprachenfolge ist Englisch/Französisch und Englisch/Latein. Als weitere Fremdsprache auf der Europäischen Begegnungsschule mit Polen wird selbstverständlich auch Polnisch angeboten. Die Schule verfügt über eine gute multimediale Ausstattung. Blasinstrumente spielen die Hauptrolle im musischen Zweig.www.buelowschule.de

Timon Bachran, Sinéad Bahr, Gabriel Becker, Pascal Beer, Laura Bienert, Ricardo Blanke, Claudia Both, Viktoria Brandis, Andreas Brodersen, Jannik Büttner, Pujan Chamani Cheri, Jasmin Daniels, Viktoria Doering, Vivian Dressel, Nele von Essen, Fabian Fielitz, Kimberley Fürst, Katharina Gabriel, Linn Gawanke, Jacqueline Gierich, Anatolij Goldyrev, Weronika Gorczynska, Jacquelina Gründler, Nora Grüttemeier, Lars Gruica, Philine Guericke, Pascal Heise, Lennard Hengstmann, Konstantin Hönicke, Aleksandra Kielreuter, Rafal Kielreuter, Reik Kramer, Deborah Kröger, Dennis Krüger, Sandy Krüger, Chanice Lindner, Kimberly Lindner, Jan Luchterhandt, Alexandra Luginbühl, Moritz Machatschek, Roman Maier, Bertina Mandzimba-Maloko, Miles Mieske, Manina Müller, Tabea Müller, Lara Nehring, Nicky Neugebauer, Desirée Neumann, Michael Nguyen, Marc Nowatzke, Lena Ostermann, Lars Pfeiffer, Nico Preikschat, Katharina Preis, Tabita Rudek, Lisa Salmoun, Leonie Schleifnig, Anika Schmidt, Mina Schmidt, Laura Schnelle, Antonia Schönfeldt, Pamela Scholz, Alexandra Schubert, Rebekka Schwichtenberg, Willy Seeger, Sandra Sorgatz, Keanu Stein, Angela Stelz, Jessica Stenzel, Mike Strauch, Carina Suen, Martin Tkacz, Nico Waligora, Jeremy Walter, Jérôme Weicker, Lara Weis, Kevin Wienzek, Moritz Wonka, Selma Yasar, Saskia Zarth.

Georg-Herwegh-Oberschule

Das Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichem und musischem Schwerpunkt wurde 1962 gegründet. Die Sprachen Englisch, Französisch, Latein und Italienisch werden unterrichtet. Die Schüler können auf die externe Sprachprüfung DELF und CAE vorbereitet werden. Es findet ein regelmäßiger Austausch mit Frankreich, Italien, Polen, der Schweiz und Schweden statt. Eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften wie Junior Unternehmen, Chor, Imker, Rollerski/Skilanglauf, Astrophysik und Schülerzeitung rundet das Angebot ab. Außerdem gibt es eine Big Band, einen Chor und ein Symphonie-Orchester und seit Kurzem auch eine Mensa. www.herwegh-gymnasium.de

Jonathan Ackerschewski, Anisa Allaqi, Laura Ballhausen, Helena Barth, Jan Barth, Katharina Bayer, Laura-Lou Becker, Sarah Berger, Dominik Beuster, Viktoria Billhardt, Leonie Blankenstein, Julian Bodner, Sven Bönigk, Annina Börner, Sven Braunsdorf, Josephine Bruschke, Caroline Buch, Steven Büch, Lars Burhop, Scarlett Clauss, Tim Edzards, Philip Eisenfeldt, Leslie Elsner, Hannes Ewert, Jasper Fenkohl, Joscha Flieger, Sintje Frerichs, Shawnee Fuchs, Leonard Füchsel, Luise Gebauer, Franziska Gehl, Julika Genz, Julia Grüneberg, Stephan Grüneberg, Judith Handke, Maurits Hannes, Christian Hansen, Nadine Hecker, Lars Heinreich, Richard Hellmer, Elisabeth Hennecke, Hans Hertel, Jelina Hofmann, Philip Jankovic, Madeleine Jerke, Katharina Johnson, Lena Junge, Katharina Kanold, Maximilian Kaufmann, Jonas Klammt, Fabian Kleene, Philipp Kobien, Felix Koch, Beatrice Köhler, Lena Korte, Robin Kossatz, Daniel Krause, Cosima Krupskin, Juliane Lenz, Alina Lohmann, Christopher Lück, Fabian Lutz, Lucas Lux, Karoline Lê Công, Katja Mader, Veronica Maier, Damian Manthey, Georgios Matsukas, Lennart Matzek, Antonia Meinke, Niklas Meyer, Ines Michels, Darian Moebius, Felix Müller, Tara-Lynn Müller, Berenice Nelle, Theresa Nieber, Felix Nolte, Yannek Nowatzky, Rouven Olschewski, Nicholas Peilert, Janosch Philipp, Carolyn Pliquet, Johannes Putzar, Kathrin Rassow, Jasmin Reckel, Tatjana Reichel, Kim Richter, Malte Scharf, Kristina Schiemann, Luisa Schmidt, Hendrik Schorn, Raphaela Schrade, Patrick Schröder, Mareike Schügner, Marisa Schulz, Felicitas Senk, Angelique Silber, Mitch Stein, Isabel Stockmar, Sonja Stolte, Joanna Storch, Laurence Stroedter, Laura Sührig, Jeremias Utsch, Clara Voigt, Christian Wagner, Nicola Weise, Luisa Wiesner, Lina Wille, Vincent Wölfer, Nikolaus Wolpers, Jennifer Wußow, Lisa Zellner, Philipp Zwingel.

Georg-Schlesinger-Schule, Oberstufenzentrum Maschinen- und Fertigungstechnik

Das OSZ mit dem Schwerpunkt Metalltechnik wurde 1981 gegründet. Mehr als 80 Fachräume stehen für den Unterricht und die berufliche Bildung zur Verfügung, außerdem ein Werkstattgebäude mit 190 Fachpraxisplätzen. An Sprachen werden Englisch, Französisch und Russisch unterrichtet. www.gs-schule.de

Paul Becker , Mohamed Benali , Mario Binsch, Tobias Blümel , Eduard Brug , Daniel Cavael , Marcus Contzen , Lukas Dereser , Samuel Donkor , René Dony , Nico Fach , Martin Fischer , Michael Gräber, Marcel Greiser, Tobias Grün, Robin Gührs, Maik Heiligenpahl, Marco Hentzschel, Stefan Hofmann, Kevin Holldorf, Puja Jafari, Philip Janas, Markus Janotta, Benjamin Kauer, Benvindo Kiala, Tobias Koscierski, Philipp Kothe, Ilias Koufos, Charly Krüger, Norman Kügow, David Kühn, Anika Lenke, Alexander Lindike, Duncan Machander, Marko Maric, Felix Morawietz, Danny Nietsch, Onur Özdemir, Noah Pauker, Jeffrey Rehberg, Max Reininghaus, Christopher Reppin, Meraz Reza, Henning Ruppel, Steve Schejermann, Kevin Scherz, Tim Schiffer, Peter Schneider, Daniel Schülski, Pavel Schulz, Jelson Segunda, Martin Semrau, Theo Stahnke, René Strietzel, Yannick Strnad, Djibril Tourél, Maykel Uysal, Marco Wansner, Richard Wezel, Jonas Willert, David Wolf, Paul Wolf, Mesut Yildiz.

Humboldt-Gymnasium

Das 1903 gegründete Gymnasium hat sich der Begabtenförderung verschrieben. Dazu gehört auch, dass die Schüler einen dritten Leistungskurs belegen können. Als Leistungskurse sind unter anderem wirtschaftliche Informatik und Philosophie wählbar. An Fremdsprachen stehen Englisch, Latein, Französisch und Chinesisch auf dem Lehrplan. Außerdem bietet die Schule als einzige in Berlin das Fach Technik und Natur (ab Klasse 9) an. Außerdem nehmen regelmäßig Schüler an dem Projekt „Jugend forscht“ teil. www.humboldtschule-berlin.de

Aylin Acikel, Marcel Anklam, Moritz Arlt, Viktoria Aschoff, Lilly Aufdembrinke, Pasquale Barletta, Helen Baskaya, Kendal Bayrak, Cyra Behrendt, Lisa Bengs, Laura Bentz, Markus Benz, Daniel Blume, Annalena Blume, Paula Blömers, Cara Boelke, Marius Bothe, Lorenz Bracht, Tom-Lukas Breitkopf, Johannes Brose, Brendan Broszat, Jan -Philipp Burmann, Dennis Böhnemann, Mert Cavusoglu, Anna Cornelius, Vincent Degener, Lauris Ding, Asena Dogan, Kerem Dogan, Shannon Doyle, Lena Dreide, Laura Drews, Kelly Duong, Jonas Düvel, Oskar Döhring, Lilian Eberspächer, Birnur Ece, Yasemin Efiloglu, Aljona Ewtuschenko, Philipp Feyerabend, Lasse Fischer, Vincent Fischer, Alexander Fissenewert, Franziska Fratzke, Johanna Freund, Oliver Frühauf, Maximilian Gerhard, Samar Ghasemi_Dolat_Abadi, Mirco Giannini, Antonia Glimm, Marvin Goebel, Franziska Graeger, Aileen Grünwald, Maja Haftka, Tita-Antonia Hagen, Julian Haun, Clara Marie Hendel, Marlon Herrmann, Elena Heym, Gerrit Holz, Jana Holz, Marie Homeyer, Sascha Huskic, Christopher Hübner, Laura Jaax, Jannik Jacobi, Sophia Jagella, Laura Jendretzki, Louis Johns, Maja Junker, Julika Jäger, Hanna Jäschke, Marvin Keilbach, Tobias Kirchhöfel, Robert Klatt, Leonard Klemz, Alexander Knoechelmann, Angelina Knopf, Vera Koos, Julia Kragiel, Lukas Krain, Adrian Kurth, Dilay Kurtulmaz, Ann-Christine Kürth, Kendra König, Daniel Landsem, Ines Langenmayr, Alena Lemisev, Anton Lorenz, Maximilian Lother, Yi-Jun Lu, Timon Lützow, Konstantin Malinowski, Marcel Mandla, Moritz Matern, Manja Miklus, Jascha Mikolajski, Tobias Mittelstädt, Pascal Müller, Fiona Niebuhr, Thien Han Ninh, Lukas Noack, Viktoria Noeske, Daniel Nußbaummüller, Roger Özcan, Milena Opahle, Anabelle Oskamp, Edna Osterkamp, Lisa Paelchen, Andra Pampu, Tra_My Phan, Max Pilgrim, Pelin Ece Pirildak, Aniele Polzin, Christopher Pommerenke, Paul_Wilhelm Prinz_von_Preußen, Insa Pyka, Paul Radtke, Francesca Ranzini, Xenia Rathmann, Anselm Reif-Eberhard, Etienne Reusch, Jonas Richter, Lara Riedrich, Julia Rieger, Lisa Rihm, Fabia Roth, Henrika Runde, Lucien Sankowsky, Laura Schliebs, Gina Schmidt, Maximilian Schneider, Mareike Schnitt, Hannah Schrepfer, Tim Fabian Schulz, Kevin Schulz, Konstantin Schutjajew, Laurin Schwarz, Phillipp-Luca Schwedt, Lennart Schäfer, Akin Sesver, Nils Severin, Elisa Sodemann, Henrik Sommer, Carla Spiller, Janine Stachowski, Diandra Steinke, Julia Storberg, Christian Strobel, Sandra Tang, Emre Tavsanoglu, Christopher te_Brake, Luca Tilly, Mai Tran , Nikita Treskow, Hanna Vietze, Jan-Niclas Vorreiter, Laura Voss, Trinh Vu, Mirko Wagner, Lukas Weber, Leon Weisel, Chantal Welteke, Philipp Wendt, Lucie Wiebe, Mugrin Willmann, Maike Winter, Josefine Wintzer, Jessica Wirsig, Valentina Wittig, Hanna Wunderlich, Malte Zaumseil, Julian Zausch, Linus Zechlin, Caspar Ziegler, Franziska Zügel,

Katholische Schule Salvator

Das 1947 gegründete Gymnasium mit dem Schwerpunkt auf musischen Fächern ist eine katholische Privatschule. Die Sprachenfolge ist Englisch, Französisch und Latein. Zur besonderen Ausstattung gehören Technik- und Naturwissenschaftsräume und eine Vielzahl an Musikinstrumenten. Seit Kurzem gibt es auch einen Mensa-Neubau. Die Schule liegt idyllisch direkt am Fließ. www.salvator.net

Lennart Bahr, Magdalena Baretti, Vanessa Berg, Miriam Böhm, Carolin Brede, Lisa Brokmeier, Theresa Brunner, Maja Burazin, Sarah Czarnikau, Joshua Czempik, Oliver Deja, Moritz Dieng, Katja Dinkelborg, Wiebke Duda, Maria Emminger, Jill Eversmann, Myriam Fillep, Daniel Fripan, Luis Gand, Lina Gerlitz, Josefine Halbeisen, Christoph Haßmann, Christian-Maximilian Henicz, Lukas Herkt, Julian Hesse, Matthias Hoppe, Franziska Hortien, Johanna Janz, Alexander Jungbluth, Lydia Kloss, Lina Korschow, Julia Krensel, Filipa Krolo, Dominic Kurth, Lukas Link, Dawid Lizurek, Julia Luketo, Marlene Lutz, Simon Moosburner, Pascal Neuendorf, Bich-Huyen Nguyen, Theresa Schewski, Alexander Schlake, Laura Schmidt, Benedikt Schmitz, Marie Schmitz, Lea Siebarth, Antonia Sindberg, Amélie Sontag, Philipp Steuer, Meret von Strünck, Lucas Tautz, Philipp Vogel, Regina Walter, David Walzer, Vivien Wawrzinek, Nina Weber, Selina Wein, Jan Wierzoch, Jana Wilms, Lina Wölky.

Max-Beckmann-Oberschule

Die Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe wurde 1973 gegründet und ist eine teilgebundene Ganztagsschule. Vor allem auf Bilingualität, Naturwissenschaften, Kunst und Darstellendes Spiel wird der Schwerpunkt gelegt. Als zweite Fremdsprache nach Englisch kann Französisch, Latein oder Spanisch gewählt werden. Die Ganztagsschule mit Kantine verfügt über einen modernen NaWi-Raum. Es gibt Schülerfirmen und viele Kooperationen. www.m-b-o.net

Ehssan Abdi, Jamal Alchikh, Henriette Allgeier, Nina Auswitz, Melina Baar, Hacer Bozdan, Svenja Brauer, Onur Bülbül, Kilian Damelang, Nils Dembkowsky, Kübra Demirboga, Paul Dombrowski, Sina Drollmann, Olivia Dudek, Lisa Falkenberg, Larissa Fischer, Simon Forst, Lucas Harmisch, Marvin Hein, Jessica Hörner, Angelique Hübner, Vincent-Nicola Jarosch, Janina Kirchner, Benjamin Köppen, Vivien Konitzer, Timo Krause, Lena Kruggel, Isabell Kühnel, Niklas Küssner, Marcel Kurtze, Daniel Langberg, Lennart Laskos, Carl Loschke, Miriam Mahler, Büsra Mandaci, Vanessa Nielsen, Julian Pauer, Adriano Ricotta, Sandra Riemer, Marius Rottmann, Eda Salaz, Alessa Sander, Daniela Schreiber, Lina Snigula, Anja Söyünmez, Chantal Sommerfeld, Michaela Sonnen, Martin Stajniak, Max Stieper, Janos Traub, hao Vu, Sören Walz, Charlien Worrack, Lorene Yassine, Cafercan Yilmaz, Therese Zucker.

Romain-Rolland-Gymnasium

Das 1994 gegründete Gymnasium hat einen bilingualen Zug (Deutsch-Französisch) mit dem deutschen Abitur sowie dem französischen Baccalauréat als Schulabschluss. Außerdem gibt es einen naturwissenschaftlichen Zug. Die Sprachenfolge ist Englisch/Französisch und Französisch/Englisch. Alle Räume sind mit Internetanschluss ausgestattet und verfügen über einen Beamer. Es gibt Smartboards, eine Cafeteria, einen Sportplatz und zwei Sporthallen. Die Schule ist MINT-Excellence Center und errang 2010 und 2011 den Deutschen Schulpreis „Jugend forscht“. www.romain-rolland-gymnasium.eu

Sofie Achterberg, Gabriel Akorli, Ferdinand Albert, Furkan Asikoglu, Alexander Baer, Eric Baumgart, Janica Belza, Anne-Marie Benduhn, Julius Berndt, Isabel-Katherina Bohnen, Katharina Braeschke, Hannah Burkhardt, Cornelius Carstens, Katja-Sophia Csizi, Ansgar Dehm, Nicolas Domke, Shawn-Orric Dreyer, Janine Engel, Marcel Engel, Paula Finke, Clarissa Flach, Lucas Friese, Nathan Geist, Anja Germann, Mira Giesa, Fritzi Glaser, Felix Gleis, Selina Göhler, Frederic Göldner, Robin Gojowy, Mandy Goldhuber, Marius Goldmann, Claudia Grabowski, Sophia Groger, Kai Hackmann, Sebastien Hadjadj, Sascha Hagemann, Tristan Helmstaedt, Marina Herchen, Maksym Herrmann, Franziska Heyer, Laura Hohle, Sophie Hohle, Iris Hube, Julian Janke, Alexandra Joschko, Christopher Jülke, Anna-Maria Juhnke, Alina Kamfenkel, Hanna Kilimnik, Moritz Klose, Saskia Kobien, Alexander Koczor, Lucia Krabbe, Robin Kraft, Laura-Sophie Krüger, Anna-Sophie Krugmann, Alexander Lebeck, Melanie Lebreton, Phillip Lehmann, Phyllis-Yasemin Leineweber, Boy Li, Frederike Liebe, Diana Ljubicic, Nadine Lorenz, Alexander Loscertales Anders, Tobias Luthe, Anna Madlener, Mascha Malburg, Sina Adriana Mayer, Julian Meißner, Marie Meyer, Luca Michaelis, Jessica Miller, Isabell Motyl, Vienna Melina Christiane Müller, Christopher Müller, Antonia Nagel, Nathalie Neffgen, Friederike Neumann, Irini Nulis, Dominik Pagenhardt, Tamino Piechota, Kay Preuß, Larissa Pusch, Christopher Puttins, Michelle Radam, Antonia Rauhut, Joshua Reuhl, Dennis Robitzer, Christine Rochow, Maria Rose, Paulina Schaper, Lea Charlotte Schlemmer, Lilli Schmidt, Louisa Schmiegel, Fabio Schött, Erika Schremf, Pascal Schrieber, Lukas Schütte, Enrico Schütz, Vanessa Schwietzke, Viktoria Sippekamp, Maximilian Stange, Marko Stevanovic, Janina Strahl, Linda Strombacha, Julian Stürmer, Nikola Tomkow, Annina Tonkov, Thanh Nha Trân, Schirin Treder, Stephanie Tykwe, Noyan Ugur, Konstantinia Vlassaki, Anna-Sophie Walter, Kristoffer Weisel, Nina-Maria Wilpert, Stanislav Winkler, Robert Zimmermann.

Schulfarm Insel Scharfenberg

Das 1922 gegründete Gymnasium wird als Ganztagsschule geführt. Schwerpunkte der Schule sind Biologie, Kunst und Politik, die Sprachenfolge lautet Englisch/Französisch/Spanisch. Wassersport ist mit Kanus und Segeljollen möglich. Die Schüler können außerdem auf einem Bauernhof mit Landwirtschaft und Tierhaltung mitarbeiten. Danach geht es zum Treffen mit den anderen Schülern ins Schülercafé „Kro“. Ein Internat ist an die Schule angeschlossen. www.insel-scharfenberg.de

Jonathan Bassfeld, Sebastian Busse, Stefanie Darrmann, Johannes Flade, Rukiya Fülling, Maximilian Fuß, Sophia Gröschel, Niklas Hecker, Nico Hoffmann, Franziska Hoppe, Eshragh Jassir, Julian Kämpf, Corinna Kneuttinger, Rasma Knigge, Sophie Krieg, Laura Kübler, Hannah Leetz, Lisa-Marie Lindner, Steffen Malinowski, Julian Matschulat, Maria Matzkewitsch, Alexander Meyer, Jule Papenfuß, Florian Reinsch, Julia Roll, Morian Samuel, Kristine Schoennegge, Paul Stappenbeck, Nele Sülflow, Anna Sy, Jan Thurau, Marvin Uckert, Jasmin Waldow, Michelle Walter, Leon Wendler, Sina Westerhove, Silver Wolf, Mico Wuppermann, Charlotte Zarle, Lea Zignani.

Thomas-Mann-Oberschule

Die 1969 gegründete Schule ist seit diesem Schuljahr erst ein reines Gymnasium mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. Bis 2010 war es eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Die letzten Gesamtschüler sind jetzt in den Klassen 8-10. Die Sprachenfolge ist Englisch, Französisch/Spanisch. Die Schule hat mehrere Kooperationspartner aus dem Bereich Wirtschaft, beispielsweise die Deutsche Bank, Gesobau und die Technische Fachhochschule. www.tmo-berlin.de

Medina Toko, Deniz Arslan, Dominik Aurich, Sabrina Awada, Roxana Ayazi, Aylin Aydin, Mario Baez José, Samed Bakum, Bianka Bartkowska, Ceif Ben-Abdallah, Luiz Bertram, Marc Borchert, Annika Buch, Anabela Burgener, Mustafa Can, Arif Celik, Tim Chantrain, Lisa Conradt, Buse Dagcioglu, Carolin Dasbach, Bilal Demirer, Zuhal Dogru, Paul Dumler, Marius Eiteljörge, Fatih Evgin, Andreas Gärtner, Angélina Galz, Florian Garhammer, Marius Gehrke, Thomas Gentsch, Monika Greve, Patric Grober, Daniela Grünert, Erdem Hasar, Stephanie-Adriana Haß, Vincent Herbst, Marianne Hertel, Marja Hoffmann, Yi Lin Huang, Tom Japke, Aleyna Karamizrak, Yakup Karaoglan, Umut Karatas, Zahraa Khalil, Jennifer Koch, Marie Louise Koch, Eva Kraatz, Steven Kretschmer, Nils Lampson, Merlin-Simon Leucht, Christopher Liese, To Quan Luu, Vanessa Miericke, Natasa Miranovic, Dennis Moik, Alicia M´bayo, Cansu Nadar, Ceren Narin, Paula Newport, Andreas Nicolai, Yunus Özcan, Tolga Özsoy, Piotr Paszkowski, Mateusz Pieczkowski, Stefania Pietrafitta, Nicolas Reiche, Marie-Christin Richter, Kristina Riethmüller, Kevin Roß, Thomas Salewski, Hakkar Sama, Dilara Sari, Aylin Ayse Gül Schacht, Florian Schäfer, Janis Schäfer, Darja Schlothauer, Nico Schmalz, Uwe-Bennet Schmidt, Shirleen Schönfeld, Sebastian Schürmann, Juliana Sporn, Dominik Stojcev, Marcel Stralla, Luisa Tersteegen, Anja Tokmak, Melina Trebus, Delal Turgut, Bilge Ugur, Mustafa Uyar, Marie Verseck, Thi Bich Vu, Jasmin Wanzek, Gerhard-Bryan Wenk, David Wrobel, Esma Yalman, Tarik Yavas, Burak Yologlu, Sven Zimmermann, Andrea Zötzl, Martha Zydron.

Waldorfschule Märkisches Viertel

Die Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin ist eine einheitliche Grund- und Oberschule, in der alle staatlichen Schulabschlüsse sowie der Waldorfabschluss erworben werden können. Die Fremdsprachen werden ab der 1. Klasse unterrichtet. Der Charakter der Schule ist u.a. durch binnendifferenziertes Lernen und künstlerische, handwerkliche und technologische Fächer geprägt. Klassenübergreifende Projekttage, Theatereinstudierungen, Schulfeste, Chor-/Orchesterarbeit und Klassenfahrten gehören ebenso zum Unterricht wie Eurythmie, Gartenbau, Metallbearbeitung, Plastizieren, Tischlern, Computertechnologie und Berufs-, Landbau-, Landvermessungs-, Astronomie- und Ökologie-Praktika. In der 12. Klasse werden Wahlpflichtkurse mit abschließender öffentlicher Präsentation durchgeführt.

www.waldorfschule-mv.de

Arnold Bobrowski, Solveigh Foisel, Theresa Held, Yorick Härtkorn, Heilwig Hinzmann, Philip Meißner, Raphael Meyhöfer, Finóla-Mairéad Mitchell, Leon Mosblech, Susanne Ober, Leon Oberhof, Max Offenhausen, Satchel Reemtsma, Julius Rodemerck, Susan Shafi Noor Mohammadi, Frederike Schmidt, Leon Sternel.