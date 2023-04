Oft gerät in Vergessenheit, wie viel Gutes in Berlin passiert. Statt der positiven Neuigkeiten, bleiben die negativen hängen – schließlich ist es auch die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, letzteren nachzuspüren. Dennoch möchten wir nicht, dass die guten Ideen, der tatkräftige Einsatz für Mitmenschen oder tolle Neuigkeiten aus der Kulturszene in Vergessenheit geraten. Deswegen blickt die Redaktion der Berliner Morgenpost samstags noch einmal auf die zu Ende gehende Woche und versammelt ihre positiven Nachrichten in einem kostenlosen Newsletter.





Für den Gute Woche-Newsletter kann man sich ganz einfach hier anmelden:



E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich. Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne



(Sie sehen keine Anmeldemaske? Dann klicken Sie bitte hier.)