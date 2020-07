Hipper geht es in der Freizeit nicht: Socken in Gesundheitsschuhen

Socken in Schlappen, Anglerhut, Flasche Bier: Ja, bin ich denn in Wanne-Eickel? Nein, unter Hipstern. Fehlt nur noch der Gummibaum.

Berlin. Auch Hipster haben ihren Ballermann. Er liegt in Berlin-Friedrichshain, genauer: rund um die Simon-Dach-Straße. Das wissen Berlin-Touristen, steht schließlich in jedem Reiseführer. Schulklassen aus Essen, Familien aus Paderborn, Pärchen aus dem Veneto – sie bevölkern in normalen Zeiten die Cafés und Kneipen in der Gegend, schieben sich über die Flohmärkte, immer auf der Suche nach dem witzigsten Hipster-Exemplar, der coolsten Stilikone.