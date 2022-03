Die Klimaschützer wollen für eine klimagerechte Zukunft und für Frieden in der Ukraine demonstrieren. Auftakt 12 Uhr am Invalidenpark.

Klimawandel Großdemonstration von Fridays for Future in Berlin geplant

Berlin. Unter dem Motto „People not Profit“ ruft die Klimaschutzbewegung Fridays for Future am kommenden Freitag erneut zum globalen Klimastreik auf. Weltweit und in über 250 Städten in Deutschland finden Proteste für eine klimagerechte Zukunft und Frieden in der Ukraine statt. In Berlin ist um 12 Uhr eine Kundgebung am Invalidenpark geplant. Von dort aus wollen die Aktivisten anschließend durch das Regierungsviertel zum Brandenburger Tor ziehen, wo eine weitere Kundgebung stattfinden soll. Auch ukrainische Sprecher werden anwesend sein.

Durch die Demonstrationen will Fridays for Future ein Zeichen für die Einhaltung der 1,5 °C Grenze setzten, die 2015 auf der UN-Klimakonferenz festgesetzt wurde, sowie das Ende des Krieges in der Ukraine fordern. Darüber hinaus fordern die Demonstranten, den Handel mit Russland über fossile Brennstoffe einzustellen. Deutschland sei einer der Hauptabnehmer russischer Energieimporte, als Antwort auf den Krieg fordern die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future daher den Importstopp fossiler Energieträger aus Russland.

„Indem die Bundesregierung weiter an Kohle-, Öl- und Gasimporten festhält, finanziert sie den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Die Regierung ist in der Pflicht, die Importe zu stoppen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu beenden“, sagt Jule Pehnt, Pressesprecherin von Fridays for Future.

Auch sei es die Aufgabe der Bundesregierung, die Energiewende voranzutreiben und vermehrt in erneuerbare Energien zu investieren, anstatt neue fossile Abhängigkeiten zu schaffen.

„Erneuerbare Energien auszubauen ist doppeltes Krisenmanagement, gegen Krieg und gegen Klimakatastrophen“, erklärt Elisa Baş, Sprecherin der Klimabewegung.