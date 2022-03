Tricksen ist auch im Krisenmodus nicht erlaubt

Berlins Politik ringt mit den Folgen des Ukraine-Krieges. Wie soll man einen Haushalt aufstellen, wenn niemand weiß, was kommt?

Eigentlich sollte in der Berliner Landespolitik derzeit eine Atmosphäre konzentrierter Sacharbeit herrschen. Die immer noch neuen Senatorinnen und Senatoren sollten ihre Versprechen aus dem 100-Tage-Programm der rot-grün-roten Stadtregierung abarbeiten. Und im Abgeordnetenhaus sollten zwar komplizierte, aber doch auch der Routine folgende Haushaltsberatungen die Monate bis zum Sommer bestimmen. Aber wer kann angesichts der bestürzenden Bilder der russischen Bombardements ukrainischer Städte und der Tausenden von Menschen, die täglich auf der Suche nach Schutz in unsere Stadt strömen, schon in Routinen denken?