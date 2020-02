Friedrichshain-Kreuzberg gilt ja vielen Berlinern als ein Ort des Chaos. Die Grünen als dortige Staatspartei, so sehen es Kritiker, lassen dort Drogenhandel zu, Rüpel-Radler, Hausbesetzer und so weiter. Die lassen alles laufen, so der Eindruck. Wer das denkt, war noch nie bei einer Wahlveranstaltung der Grünen-Bezirksgruppe „X-Hain“.

Diese Woche tagten die Mitglieder der Parteihochburg unter Faschingsgirlanden in der Begegnungsstätte Falckensteinstraße, jeweils drei Steinwürfe von Warschauer Brücke und Görlitzer Park entfernt. Knapp 70 der inzwischen 1500 Mitglieder waren da, die allermeisten ziemlich jung. Die Dichte von Landes-Prominenz belegte die durchsetzungsstarke Personalpolitik, welche die linken Bezirksgrünen in Berlin machen.

„Keine Pause, wir haben viel zu tun“

Die Versammlung leiteten Landeschef Werner Graf und Abgeordnetenhaus-Fraktionschefin Antje Kapek mit harter Hand: „Keine Pause, wir haben viel zu tun“, lautete die Ansage. Im Publikum saß Justizsenator Dirk Behrendt, weiter hinten hörten mit dem parlamentarischen Geschäftsführer und obersten Finanzpolitiker sowie der Mietendeckel-Verhandlerin Karin Schmidberger zwei der einflussreichsten Abgeordneten zu.

Sie wurden Zeugen einer perfekt choreografierten Wahl. Acht „Bewerber – Gendersternchen – innen“ für acht Plätze im Leitungskollektiv. Alle betonten, wie feministisch, links und aktionsorientiert sie seien. Fragen gab es keine. Die Wahlergebnisse erreichten nordkoreanisches Niveau. „Alles ordentlich vorbereitet“, kommentierte ein Vordenker.

„X-hainer“ wollen sich Formulierung des Wahlprogramms der Grünen einbringen

Die „X-Hainer“ werden sich stark einbringen in die Formulierung des Wahlprogramms der Berliner Grünen, wurde im Wrangelkiez versichert. In den anderen grünen Bezirksgruppen hört man diese Ansage nicht nur mit Freude. Denn die gut organisierten Linken schicken sich wieder an, die Partei zu dominieren, und dem Führungspersonal gelingt es immer weniger, radikale Impulse einzuhegen.

„Wir haben die IAA verhindert“, lobten sie sich in Erinnerung an den Landesparteitag, als sie einen Kompromissantrag des Landesvorstandes abschmetterten und sich gegen die Internationale Automobil-Ausstellung in Berlin aussprachen. Die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop stürzte dieser Beschluss in die Bredouille. Aber das stört die „X-Hainer“ wenig. Pop steht für die „Realos“.

Es muss geklärt werden, wie die Grünen sich zur Wahl aufstellen

Die große Frage wird sein, wie die Grünen sich bis zur Wahl aufstellen. Als pragmatische Kraft, die die ganze Stadt im Blick hat und die etwa in Hamburg 24 Prozent geholt hat. Oder als linke Vertreterin von Queer-Aktivisten, Radfahrern, antifaschistischen Kämpfern und anderen Minderheiten, die Enteignung von Wohnungsunternehmen ebenso gut finden wie die Linken und „Blechkisten“ aus der Stadt drängen wollen.

Auszukämpfen ist, ob die Berliner Grünen eher Kreuzberg sein wollen oder eher mittig. Mitte ist Pops Bezirk. Die „X-Hainerin“ Kapek gilt als Konkurrentin Pops um die Spitzenkandidatur. Die Partei muss nun klären, ob sie mehr Unterstützung der Wähler für eine radikale Politik erwartet. Zumal es gegen eine SPD gehen wird, die unter Franziska Giffey in Sachen Wirtschaftsfreundlichkeit und Mobilität eher nach rechts rückt. Oder ob sie eher gewinnen kann, wenn sie auch jene einsammeln möchte, die Auto fahren, in der Industrie arbeiten, keine Gendersterne mitsprechen und Übergriffe auf Nachbarn rund um linke Hausprojekte nicht als Akt der Selbstverteidigung verstehen.

„X-hainer“ mögen Ramona Pop nicht besonders

Es ist kein Geheimnis, dass die „X-Hainer“ Pop nicht besonders mögen. Bei ihrer Wahlversammlung ließen sie sich jedoch nicht in die Karten gucken. Nur einmal fiel der Begriff „electable“, auf deutsch „wählbar“. Dahinter steckt die Überlegung, eine Kandidatin zu nominieren, die einem womöglich nicht die liebste ist, der man aber zutraut, in anderen Milieus zu punkten und eine Wahl zu gewinnen. Im Wrangelkiez möchte man das lieber nicht. Hier setzt man auf eine „linke, radikale, klare Programmatik“, die nicht zur Wirtschaftssenatorin passt.