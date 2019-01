Die vermurkste Attacke auf die BVG

Die Attacke kam vom Ostseestrand. Berlins SPD hatte sich vergangenes Wochenende nach Warnemünde zurückgezogen, um über einige Themen zu debattieren. Doch die Zukunft der Pflege oder auch Verbesserungen für Fußgänger gingen in dem Wirbel um die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) unter. Die Leute hätten die Situation „pappsatt“, so Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Vieles bei der BVG sei schlecht organisiert. Volle U-Bahnzüge, nicht abgestimmte Baustellen, verspätete Busse – die Klageliste der BVG-Kunden ist lang. SPD-Fraktionschef Raed Saleh wurde noch deutlicher und fasste die Stimmung im Bahnhofsdeutsch zusammen: „Die Leute kotzen, die Leute sind sauer.“ Nicht nur die.

Vor allem der für den Verkehr zuständige Koalitionspartner, die Grünen, waren am Wochenende verärgert. Wer habe denn über Jahre Verantwortung dafür getragen, dass keine neuen U-Bahnwagen angeschafft worden seinen? Das seien doch SPD-Senatoren gewesen, polterten die Grünen zurück. Vor allem Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, die als Aufsichtsratschefin der BVG die Neuanschaffungen mit auf den Weg gebracht hatte, und Stadtentwicklungssenatorin Regine Günther (parteilos für Grüne) wehrten sich.

Dabei war klar, was da eigentlich passierte: Die SPD, die in Umfragen bei 15 Prozent vor sich hindümpelt, will punkten und attackiert deswegen in bester Oppositionsmanier den Koalitionspartner. Denn voller Neid schaut man von Seiten der Sozialdemokraten auf die Grünen, die auch in Berlin vom allgemeinen Umfragehoch ihrer Partei in Deutschland profitieren.

Aber die SPD ließ nicht locker. Bestellte von Warnemünde aus die BVG-Chefin Sigrid Nikutta zum Rapport in die Fraktionssitzung ein. Wenigstens klang es erst einmal so.

Was dann diese Woche geschah, zeigt einmal mehr, wie Politik in dieser Stadt funktioniert. Denn was machte die kluge Vorstandsvorsitzende der Verkehrsbetriebe? Sie drehte den Spieß um: Gut vorbereitet argumentierte sie, dass sie mehr Personal braucht. Die BVG transportiere immer mehr Berliner und Touristen. 1100 neue Fahrer und Bedienstete für die Werkstätten will das Unternehmen deswegen dieses Jahr einstellen. Wo die herkommen sollen, ist offen. Und auch, wer die bezahlen soll. Aber Nikutta nutzte ihren Auftritt vor der Fraktion, um schon mal Landschaftspflege für höhere Zuschüsse an die BVG zu betreiben. Mit Erfolg. Von einem „Hilferuf an die Koalition“ sprach der verkehrspolitische Sprecher der SPD, Timo Schopf, im Anschluss an die Sitzung. Nikutta, die also eigentlich angezählt werden sollte, ging als Siegerin vom Platz.

Schopf war es übrigens auch, der am gestrigen Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter an die BVG-Beschäftigten verkündete: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat eines jeden Unternehmens. Wir müssen sie wertschätzen.“ Das war offensichtlich wichtig. Denn die Attacke vom Wochenende gegen die BVG traf eben nicht nur die Spitze, sondern kam auch bei vielen Mitarbeitern schlecht an. Also schnell noch mal alles geraderücken – den die Mitarbeiter der BVG sind auch Wähler.

Und es gibt noch eine überraschende Profiteurin der Attacke: Ausgerechnet die von der SPD angezählte Stadtentwicklungssenatorin Regine Günther. Denn hinter den Kulissen brodelt es bei den Grünen. Es gibt eine große Unzufriedenheit mit der Senatorin, die die Kernthemen der Grünen nicht schnell genug voranbringt und auch aus Sicht der Parteibasis zu wenig den Kontakt sucht. Eigentlich gab es sogar Bestrebungen, die politische Quereinsteigerin Günther abzulösen, die vor gut zwei Jahren vom World Wide Fund For Nature (WWF) Deutschland in die Berliner Landespolitik kam. Doch nun heißt es bei den Grünen: Wenn der politische Gegner die Attacke fährt, dann schließen sich die Reihen.

