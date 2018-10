Warum Familien Reinickendorf lieben

Reinickendorf. Lasse Scharge, Annika Fleck und die 15 Monate alte Charlotte sind wohl das, was man eine kleine glückliche Familie nennen kann. Vor mehr als einem Jahr haben sie schweren Herzens ihre Zelte in Prenzlauer Berg abgebrochen und sind nach Reinickendorf gezogen – wegen zu hoher Mieten und weil es keine Aussicht auf einen Kitaplatz gab. Die anfängliche Wehmut hielt aber nicht lange, heute fühlen sich die drei in Waidmannslust richtig wohl.

„Es war nicht einfach, meine Studentenwohnung am Helmholtzplatz aufzugeben“, sagt die 32-jährige Mutter, die dort sieben Jahre allein und ein Jahr mit Lasse gewohnt hat. „Wir haben alles versucht, die 46 Quadratmeter so zu gestalten, dass wir zu dritt dort leben können, aber es ging einfach nicht“, ergänzt Scharge. Auch weil die 470 Euro warm für die beiden mit Baby keine große Belastung gewesen wären.

Zig Wohnungen haben sie sich erst in Prenzlauer Berg, dann im ganzen Bezirk Pankow angesehen – da war Annika schon schwanger. „Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass wir Eltern werden. Wir haben uns ja sehr gefreut. Einige Vermieter fanden das aber nicht so toll und haben sich für jemand anders entschieden“, erinnert sich Annika, die dann anfing, ihren Bauch bei Besichtigungsterminen vorerst zu verstecken. Gebracht habe es aber nichts, sagt sie.

Gleich fünf Kitas standen zur Wahl

Neben den unangenehmen Massenbesichtigungen seien aber auch die Mieten viel zu hoch, und die Kitaplatzsituation in diesen Gegenden wäre zu einem großen Problem geworden. Selbst als Regierungsinspektorin und als angehender Finanzbeamter hätten sie diese Kosten nicht stemmen können. „Wir haben uns dann letztendlich bewusst für Reinickendorf entschieden. Auch weil ich hier in Waidmannslust aufgewachsen bin, meine Eltern in Konradshöhe wohnen und meine Schwester in Tegel lebt“, sagt Annika. Lasse kommt aus Kiel, demnach war er bei den Bezirken nicht festgelegt.

Die Lage der jetzigen Wohnung am Waidmannsluster Damm sei zwar nicht mit der in Prenzlauer Berg vergleichbar, „aber irgendwas ist ja immer“, sagt der 27-jährige Lasse locker. Und an die Sirenen der Einsatzfahrzeuge hätten sich alle bereits gewöhnt. „In der alten Wohnung konnten wir auch nicht mit geöffnetem Fenster schlafen.“ Dafür zahlen sie für die 80 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung 800 Euro warm. Für den Preis hätten sie nichts vergleichbares in Pankow oder Prenzlauer Berg gefunden, sagen sie. Außerdem fühlen sie sich bei ihrem Vermieter gut aufgehoben, die Nordmeile als Einkaufsmöglichkeit ist direkt um die Ecke, genauso wie der S-Bahnhof und Bushaltestellen. Und mit dem Auto sind sie schnell auf der Autobahn.

Der größte Pluspunkt des Umzugs ist aber der Kitaplatz. Sie konnten sich von fünf Kitas eine aussuchen – „das war nach dem Stress ein Luxusproblem“. Bei der Suche nach einer Grundschule werde es wohl auch kein Problem geben, die Münchhausen-Grundschule ist nicht weit weg.

Die junge Familie fühlt sich wohl in Waidmannslust. Ein Wegzug aus Reinickendorf ist nicht geplant, und wenn, dann nur in ein eigenes Häuschen. Aber damit wollen sie sich noch Zeit lassen. Lasse und Annika sind froh, erst mal mit Charlotte zur Ruhe zu kommen.

