Tetra-Pak-Gelände: Investor sammelt Ideen der Anwohner

Die Eingebungen und Wünsche will der Eigentümer und Projektentwickler Capital Bay in den Gesprächen mit dem Bezirk einbringen.

Reinickendorf. Mehr als 50 Anwohner, Gewerbetreibende und Bezirkspolitiker sind in der vorigen Woche zusammengekommen und haben sich über die Bebauung und Neugestaltung des ehemaligen Tetra-Pak-Geländes in Heiligensee bei einer Ideenwerkstatt ausgetauscht. So sollen die Eingebungen und Wünsche der Anwohner gebündelt und „als Impulse zur Quartiersentwicklung in die Gespräche mit dem Bezirk“ eingebracht werden. Eingeladen hatte der Berliner Eigentümer und Projektentwickler Capital Bay.

Erörtert wurden Themen wie die Infrastruktur, Mobilität, Nahversorgung, Wohnformen und Bebauungsart. Die Anwohner äußerten dabei den Wunsch nach einer verbesserten Verkehrsinfrastruktur wie etwa den weiteren Ausbau der S25 in Richtung Innenstadt. Zudem sprachen sie sich für mehr Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung aus.

Ein Wohnquartier soll errichtet werden

Seit Jahren liegt das Gewerbeareal zwischen der Ruppiner Chaussee und dem Nieder Neuendorfer See brach. Capital Bay hatte es im September 2016 inklusive des früheren Underberg-Geländes nebenan mit insgesamt 80.000 Quadratmeter Fläche erworben. Der Projektentwickler plant, die Fabrik­gebäude abzureißen und ein Wohnquartier zu schaffen. Laut Bezirksamt hätten sich Investor, Senatsverwaltung und Bezirk auf etwa 400 bis 600 Wohnungen geeinigt. 30 Prozent davon sollen staatlich geförderter Wohnraum sein. Dafür wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes von Gewerbe- auf Wohnfläche von der Senatsverwaltung umgesetzt. Laut Bezirk dürfe ein Viertel des Geländes aus Naturschutzgründen nicht bebaut werden.

Wie die Morgenpost erfuhr, sind die Diskussionen über die Art und die Maße der Bebauung noch im Gange. Während der Investor nun eher eine Wohnbaufläche W2 mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) bis zu 1,5 (rund 700 Wohnungen) anstrebe, hält die Politik nur eine Bebauung nach W3 mit einer Geschossflächenzahl bis zu 0,8 für realistisch.

Die Bebauung müsse sich in die Einfamilienhausstruktur vor Ort einfügen, heißt es. Eine Bebauung nach W3/GFZ 0,8 würde circa 400 Wohnungen und dem Zuzug von 1000 Menschen entsprechen. Der Investor wollte sich bezüglich seiner aktuellen Vorstellungen nicht äußern. Laut Verwaltung könnte das größte Wohnbauprojekt Reinickendorfs in etwa fünf Jahren starten. Anfang 2019 soll das Bebauungsplanverfahren mit dem Aufstellungsbeschluss eingeleitet werden. Dies würde circa vier Jahre dauern. Parallel laufe dann die Bauplanung.

