Pankows Vizebürgermeister Kuhn mit Corona infiziert

Corona-Test positiv: Pankows stellvertretender Bürgermeister Vollrad Kuhn (Grüne) hat sich in Quarantäne begeben.

Der Stadtrat für Stadtentwicklung und Bürgerdienste in Pankow arbeitet vorerst im Homeoffice mit Tablet weiter.

Coronavirus in Berlin

Berlin. Nach einer Corona-Infektion des Stadtrats und stellvertretenden Bürgermeisters Vollrad Kuhn findet die Bezirksverordnetenversammlung am Mittwochabend ohne den Grünen-Spitzenpolitiker statt. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass sich Kuhn wegen einem Covid-19 Falls im engeren Kreis seiner Mitarbeiter in Quarantäne begeben hat. Nun liegt ein positives Testergebnis des Stadtrats vor, wie seine Sprecherin auf Anfrage bestätigt. Vollrad Kuhn befindet sich deshalb zu Hause in Isolation.

Auch drei Mitarbeiter aus Kuhns Stab waren, weil sie als Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt wurden, mehrere Tage in Quarantäne. Sie sind jedoch alle negativ getestet worden und seit Mittwoch wieder regulär im Dienst. Die Einschränkungen bei der Amtsführung hielten sich laut Kuhns Sprecherin bisher in Grenzen, weil die Mitarbeiter mit Dienst-Tablets vielen ihrer Aufgaben nachgehen konnten.

Die Bearbeitung von Vorgängen in Papierform und Präsenztermine wie Ausschusssitzungen sind hingegen nicht möglich. In den Sitzungen und im Tagesgeschäft wird Stadtrat Kuhn bis auf weiteres vertreten durch Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke).