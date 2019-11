Begleiter für Familien mit schwer kranken Kindern gesucht

Seit dem Frühjahr 2018 bietet der Verein Kinderhilfe einen ambulanten Kinderhospizdienst (AKHD) in Berlin und Brandenburg an. Deutschlandweit gibt es zur Zeit ungefähr 40.000 Kinder und Jugendliche mit lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Krankheiten, von denen jährlich etwa 5.000 sterben. Leiden Kinder an einer solchen Krankheit, ist immer die gesamte Familie betroffen und belastet. Deswegen steht beim ambulanten Kinderhilfsdienst nicht nur das erkrankte Kind, sondern die ganze Familie im Fokus, um sie zu beraten, zuzuhören und einfach da zu sein und helfen, die Last zu tragen. Das Angebot ist für die Familien kostenfrei. Der Verein Kinderhilfe finanziert sich ausschließlich durch Spenden und wird auch von Berliner helfen e. V. unterstützt.

Begleitung bei Krankheit und Trauer

Die speziell ausgebildeten Familienbegleiter gehen individuell auf die Bedürfnisse jeder Familie ein, erstellen Betreuungsangebote und arbeiten eng mit den Netzwerkpartnern im Hilfesystem zusammen. Bereits mit der Diagnose kann der Kinderhospizdienst seine Arbeit beginnen, während der oft langen Krankheitsphase bis in die Zeit des Abschiednehmens und der Trauer.

Viele Familie brauchen Unterstützung, der Verein Kinderhilfe sucht daher weitere Ehrenamtliche, die sich kostenfrei zum Familienbegleiter ausbilden lassen wollen. Anschließend sind sie ein bis zweimal die Woche für zwei bis drei Stunden in den Familien tätig.

Ansprechpartner für betroffene Familien und Ehrenamtliche ist Katrin Lübbe, Tel.: 0331-813 276 03 oder 0176-856 464 17, E-Mail: katrin.luebbe@kinderhilfe-ev.de

Weitere Infos unter www.kinderhilfe-ev.de/wir-suchen-ehrenamtliche-familienbegleiter-fuer-potsdam

.