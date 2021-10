Berlin. Erneut hat in Berlin-Kreuzberg ein Auto gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie der Lagedienst der Berliner Feuerwehr mitteilte. Ein am Straßenrand am Segitzdamm abgestelltes Auto mit Hybridantrieb - mit Verbrennungs- und Elektromotor - brannte demnach am Sonntagmorgen komplett ab.

In Berlin brannten in den vergangenen Monaten immer wieder Autos. In vielen dieser Fälle geht die Polizei von Brandstiftung aus.