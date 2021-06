Schüsse im Wedding: Polizei sucht nach zwei Verdächtigen

Berlin. Knapp eine Woche nach der Schießerei vor einem Lokal in Wedding haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag eine erste Täterbeschreibung veröffentlicht. Sie sollen am späten Abend des 20. Juni vor einer Shisha-Bar an der Ecke Müller- und Transvaalstraße aus kurzer Entfernung auf drei Männer im Alter von 22, 34 und 40 Jahren geschossen und schwer verletzt haben. Die Angreifer sollen knapp 30 Schüsse abgegeben haben.

Tatverdächtiger eins

südländisch

etwa 25-30 Jahre

ungefähr 1,80 Meter groß, kräftige Statur

schwarze, kurze Haare

helle Oberbekleidung, schwarze lange Hose, dunkle Schuhe und weiße FFP2-Maske

Tatverdächtiger zwei

südländisch

etwa 20-25 Jahre

kleiner als 1,80 Meter, normale Statur

schwarze, kurze Haare

dunkles langes Oberteil, weiße kurze Hose, helle Schuhe, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung

Die beiden Angreifer sollen nach der Tat zu Fuß über die Ofener- in Richtung Glasgower Straße geflüchtet sein, wo sie mit einer weiteren unbekannten Person in einen dunklen SUV stiegen. Der Wagen, nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ein Audi Q3 oder Q4, fuhr dann über die Barfußstraße in Richtung Aroser Allee davon.

Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts fragt

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben machen?

Wer hat die Tatverdächtigen im Bereich der Müllerstraße oder auf dem Fluchtweg gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität und/oder zu ihrem Aufenthaltsort oder zum Fluchtfahrzeug machen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer (030) 4664–911111, per Fax an (030) 4664–911199 oder per Mail an lka111-hinweis@polizei.berlin.de entgegengenommen, können aber auch an die Internetwache der Berliner Polizei oder an jede andere Dienststelle gerichtet werden. Wer während der Tat oder der Flucht der Täter Fotos oder Videos gemacht hat, wird gebeten, diese über das polizeiliche Hinweisportal hoch zu laden.