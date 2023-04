Walpurgisnacht in Berlin: Linke Demo startet in Wedding

Schon am Vorabend des 1. Mai gibt es in Berlin Partys, Feste und Demos. Bleibt alles friedlich? Live-Eindrücke und News im Blog.

Demonstranten hantieren mit Bengalischem Feuer bei einer Demo in der Walpurgisnacht in Berlin (Archivbild).

Vorabend des 1. Mai Walpurgisnacht in Berlin: Linke Demo will in Wedding starten

Berlin feiert am 30. April die Walpurgisnacht

Am Vorabend des 1. Mai gibt es auch Demos linker Gruppen

"Take Back The Night" lautet der Name einer Demo, die am Sonntagabend durch Kreuzberg zieht

Alle News und Live-Eindrücke im Blog

Berlin. Vor dem 1. Mai ziehen am Sonntag zwei linke Demos durch Teile Berlins: Durch Wedding zieht die traditionelle Demonstration zur Walpurgisnacht, in Kreuzberg findet die "Take Back The Night"-Demo statt. Und im Mauerpark in Prenzlauer Berg gibt es erneut die "Friedliche Walpurgisnacht".

Bei den Demos werden einige hundert bis mehr als tausend Teilnehmer erwartet. In früheren Jahren gab es Gewalt und Angriffe auf die Berliner Polizei. Zuletzt war es ruhiger geworden. Schon in der Nacht zum Samstag hatten nach Angaben der Polizei schwarz gekleidete Randalierer in Berlin-Mitte 18 Autos und mehrere Fensterscheiben demoliert. An Hausfassaden stand der Spruch „Hinaus zum 1. Mai.“

Der 1. Mai selbst ist auch dieses Jahr wieder Anlass für zahlreiche Demonstrationen durch Berlin. Das größte Augenmerk der Polizei gilt der üblichen sogenannten "Revolutionären 1. Mai"-Demonstration von Neukölln nach Kreuzberg. Die Polizei hat nach eigenen Angaben 6300 Beamte im Einsatz.

Demos zur Walpurgisnacht 2023 am 30. April in Berlin: Linke Demo vor dem Start in Wedding

15.50 Uhr: Eine Demo unter dem Motto "Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden!" soll um 16 Uhr an der Müllerstraße in Wedding starten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen dann bis zur Badstraße in Gesundbrunnen ziehen, das Ende wird gegen 19 Uhr erwartet. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnt in dem Bereich vor Verkehrseinschränkungen, einige Buslinien werden unterbrochen.

Wegner und Faeser mahnen zu friedlichen Demos

Kai Wegner (CDU).

Foto: Hannes P. Albert/dpa

15.30 Uhr: Vor den Berliner Demonstrationen zum 1. Mai hat der Regierende Bürgermeister Kai Wegner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Gewalt gewarnt. „Ich wünsche mir, dass wir alle einen friedlichen 1. Mai erleben“, sagte der CDU-Politiker dem rbb. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mahnte zu friedlichen Protestformen. Die Berliner Polizei erließ strikte Auflagen für den sogenannten Revolutionären 1. Mai in Neukölln und Kreuzberg mit bis zu 15 000 Teilnehmern am Montagabend.

Zur Walpurgisnacht und am Tag der Arbeit sind neben Gewerkschaftskundgebungen in Berlin auch dieses Jahr wieder Demonstrationen der linken Szene geplant. Allein in Berlin sind nach Angaben von Polizeipräsidentin Barbara Slowik für die Walpurgisnacht von Sonntag auf Montag 3400 und für den 1. Mai 6300 Einsatzkräfte eingeplant. Unterstützung kommt aus anderen Bundesländern.

1. Mai wird zur ersten Bewährungsprobe für Kai Wegner

15.15 Uhr: Viel Zeit hatte Berlins neue schwarz-rote Regierung nicht bis zum großen Ritual, das vor allem die alte und neue Innensenatorin fordern wird: Der 1. Mai wird begangen, in der Hauptstadt seit Jahrzehnten ein fester Termin im Jahreskalender der linksradikalen Szene, um die Stadt aufzumischen und die Polizei herauszufordern. Lesen Sie hier den Leitartikel von Jörg Quoos zum 1. Mai in Berlin.