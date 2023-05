Demo in Kreuzberg: Gerangel mit Polizei und Flaschenwürfe - Videos zeigen gewaltsame Szenen

Am Vorabend des 1. Mai lief eine links-queere Frauen-Demo durch Kreuzberg. Die Ereignisse in der Walpurgisnacht zum Nachlesen im Blog.

Einsatzkräfte der Polizei gehen gegen Teilnehmer der linken Demonstration "Take back the night" in Berlin-Kreuzberg vor.

Bei der "Take Back The Night"-Demo in Berlin-Kreuzberg ist es in der Walpurgisnacht zu gewaltsamen Szenen gekommen

Laut Polizei wurden Flaschen und Pyros auf Einsatzkräfte geworfen, mindestens eine Frau wurde festgenommen

Parallel dazu hatte die Berliner Polizei die Parks im Blick, auch mit einem Hubschrauber

Berlin. Vor dem 1. Mai sind am Sonntag linke Demos durch Teile Berlins gezogen: Während der traditionelle Aufzug linker Gruppen in Wedding friedlich und störungsfrei verlief, kam es bei der "Take Back The Night"-Demo in Kreuzberg zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizisten. Die Rede war von Flaschen- und Pyrowürfen auf Einsatzkräfte. Videos zeigen die Festnahmen vermummter Personen aus dem Demonstrationszug. Die Polizei sprach von etwa 3300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Auch der 1. Mai selbst ist dieses Jahr wieder Anlass für zahlreiche Demonstrationen. Im Fokus steht die sogenannte "Revolutionäre 1. Mai"-Demonstration von Neukölln nach Kreuzberg. Die Polizei hat nach eigenen Angaben 6300 Beamte im Einsatz.

Berliner Polizei mit Walpurgisnacht-Bilanz

8.38 Uhr: In der Nacht zum 1. Mai ist es bei einer linken Frauen-Demonstration in Kreuzberg zu kleineren Krawallen gekommen. Es gab Angriffe auf die Polizei, Teilnehmer warfen Flaschen und Feuerwerkskörper, wie ein dpa-Fotograf und die Polizei berichteten. Mindestens eine Frau wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 3300 Demonstrantinnen unter dem Titel „Take back the night. Queer-feministische Demonstration“ dabei.

Vor allem im vorderen Teil des Veranstaltungszugs war die Stimmung am Sonntagabend aggressiv. Es gab Sprechchöre wie „Ganz Berlin hasst die Polizei“, Feuerwerkskörper wurden gezündet. Zudem wurde bengalisches Feuer abgebrannt. Eine linke Demonstration durch den Wedding mit rund 650 Teilnehmern war am Nachmittag dagegen friedlich verlaufen.

Berliner Polizei hatte in der Nacht Parks im Blick

8.36 Uhr: Parallel zum Protest hatte die Polizei am Abend der Walpurgisnacht vor allem die vollen Parks im Blick. Zur Beobachtung wurde sogar ein Hubschrauber eingesetzt. Im Viktoriapark in Kreuzberg beendete die Polizei „ein nicht genehmigtes Konzert eines Rappers“. Musik lief auch in anderen Parks wie dem Mauerpark, dem Gleisdreieckpark und dem Treptower Park, wo kleinere Partys auf den Wiesen gefeiert wurden.

Demo in Kreuzberg: Polizei mit erster Bilanz zu "Take Back The Night"

23.45 Uhr: Nebeltöpfe, Feuerwerkskörper, vereinzelte Flaschenwürfe auf Einsatzkräfte und mindestens eine Festnahme: Martin Halweg, Sprecher der Berliner Polizei, mit einer ersten Bilanz zur "Take Back The Night"-Demo durch Kreuzberg:

Veranstalter erklären Aufzug für beendet

23.10 Uhr: Die Veranstalter erklären die Demonstration an der Ecke Skalitzer- und Görlitzer Straße für beendet. Eigentlich sollte sie noch ein paar Hundert Meter bis zum Schlesischen Tor ziehen.

Video zeigt weitere Festnahme in Kreuzberg

22.48 Uhr: Auf der Reichenberger Straße kommt es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden. Eine Person wurde festgenommen.

Protestzug wächst weiter an, Polizei bestätigt Festnahme

Einsatzkräfte der Polizei gehen gegen Teilnehmer der linken Demonstration "Take back the night" in Berlin-Kreuzberg vor.

Foto: Fabian Sommer/dpa

22.34 Uhr: Der Protestzug zieht nun über die Reichenberger Straße und ist laut Polizeisprecherin Anja Dierschke auf mittlerweile rund 3300 Personen angewachsen. Es habe immer wieder Zustrom aus den Nebenstraßen gegeben. Auf der Adalbertstraße sei eine Person festgenommen worden. Die Gründe seien bislang noch nicht bekannt, so Dierschke weiter.

Unter der "Kotti-Wache" bleibt es friedlich

22.25 Uhr: Die Demonstrierenden ziehen unter der "Kotti-Wache" hindurch. Bis auf lautstarke Unmutsbekundungen und gestreckte Mittelfinger bleibt es friedlich.

Die Demonstrierenden ziehen unter der #Kotti Wache hindurch. Bis auf lautstarke verbale Unmutsbekundungen und gestreckte Mittelfinger bleibt es friedlich #takebackthenight #Walpurgisnacht #b3004 pic.twitter.com/dYVhSPizYF — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) April 30, 2023

Augeheizte Stimmung, erste Festnahmen

Polizisten und Demonstrierende bei der queerfeministischen Demo in Kreuzberg in der Walpurgisnacht.

Foto: Fabian Sommer/dpa

22.14 Uhr: Der Demonstrationzug wird durch die Polizisten immer wieder gestoppt, die Stimmung ist aufgeheizt. Reporter beobachten erste Festnahmen. Die Demo befindet sich aktuell an der Ecke Adalbert-/Oranienstraße unweit der sogenannten "Kotti-Wache".

Polizisten drängen in den Aufzug

21.50 Uhr: An der Ecke zur Adalbertstraße drängt die Polizei in den Demonstrationszug. Grund sollen Angriffe auf Einsatzkräfte mit Pyro und Flaschen gewesen sein. Mittlerweile geht es jedoch weiter. Unser Video zeigt das Gerangel:

An der Ecke zur Adalbertstraße drängt die Polizei in den Demonstrationszug. Grund sollen Angriffe auf Einsatzkräfte mit Pyro und Flaschen gewesen sein. Mittlerweile geht es jedoch weiter #takebackthenight #Walpurgisnacht #b3004 pic.twitter.com/A8MArbVTDT — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) April 30, 2023

Polizei spricht von "kämpferischer Stimmung" – Aufzug gestoppt

Teilnehmer*innen verbergen sich bei der "Take Back The Night"-Demo in Kreuzberg hinter Transparenten.

Foto: Sergej Glanze

21.39 Uhr: Laut eines Sprechers der Berliner Polizei gibt es aus dem Demonstrationszug vereinzelt Flaschenwürfe auf Einsatzkräfte. „Es herrscht insgesamt eine kämpferische Stimmung und wir begleiten die Demonstration eng.“ Aktuell geht die Polizei von etwas mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Beim Einbiegen von der Köpenicker in die Adalbertstraße ist der Aufzug von der Polizei erneut gestoppt worden.

Demo in Kreuzberg: Flaschenwürfe auf Polizisten

Polizisten und Demonstranten am Vorabend des 1. Mai in Berlin-Kreuberg.

Foto: Philipp Siebert

21.20 Uhr: Demo-Teilnehmer*innen sollen Polizisten mit Flaschen und Pyros beworfen haben, meldet die Polizei bei Twitter. Per Lautsprecher forderte die Polizei die Teilnehmenden auf, dies zu unterlassen. "Wir wissen noch nicht, ob jemand verletzt wurde", heißt es weiter. Ansonsten würde der Zug seinen Zielort nicht erreichen. Der Aufzug wurde auf der Köpenicker Straße von der Polizei kurzzeitig gestoppt. Mittlerweile zieht er jedoch weiter.

Aus dem Aufzug heraus wurden unsere Einsatzkräfte mit Flaschen und Pyros beworfen. Wir wissen noch nicht, ob jemand verletzt wurde.#b3004 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 30, 2023

Demo zieht durch Kreuzberg – Pyrotechnik wird gezündet

Die Spitze des Aufzugs am Mariannenplatz.

Foto: Sergej Glanze

20.57 Uhr: Um kurz vor 21 Uhr setzt sich der Zug vom Mariannenplatz unter lautstarken Parolen und flankiert von Pyrotechnik über die Muskauer Straße in Bewegung. Von der Muskauer- soll es über die Eisenbahn- und Köpenicker- zur Adalbertstraße gehen. Dort liegt schließlich auch die "Kotti-Wache" auf der Route, die bereits vor ihrer Eröffnung im Februar zum Hassobjekt der linken Szene wurde.

Um kurz vor 21 Uhr setzen sich etwa 1000 Demonstrierende der #takebackthenight Demo vom Mariannenplatz in Bewegung #Walpurgisnacht #b3004 pic.twitter.com/tledt9uGjt — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) April 30, 2023

Demo in Kreuzberg vor dem Start: 600 Menschen am Mariannenplatz

20 Uhr: Im Video-Kurz-Interview beschreibt Polizeisprecherin Anja Dierschke die Einsatzlage am Vorabend des 1. Mai. Demnach verlief der erste Aufzug in Wedding ohne Zwischenfälle. Zusätzlich zu den angekündigten Demonstrationen bereite man sich heute und morgen auf Störaktionen der "Letzten Generation" vor. Am Mariannenplatz in Kreuzberg haben sich im Vorfeld der "Take Back The Night"-Demo rund 600 Menschen zusammengefunden, so die Sprecherin. Das gesamte Interview sehen Sie hier:

Der erste Aufzug im Wedding verlief laut Anja Dierschke, Sprecherin der @polizeiberlin, ohne Zwischenfälle. Jetzt gilt es die Demonstration durch #Kreuzberg zu begleiten #Walpurgisnacht #b3004 pic.twitter.com/Rf3AQXCViz — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) April 30, 2023

"Take Back The Night"-Demo in Berlin-Kreuzberg: Hubschrauber kreist

Vor dem Start der "Take Back The Night"-Demo in Berlin-Kreuberg.

Foto: Philipp Siebert

19.25 Uhr: Kurz vor Beginn der "Take Back The Night"-Demo kreist ein Hubschrauber über Kreuzberg. Am Startpunkt der Demo, dem Mariannenplatz, haben sich mehrere Hundert Menschen zusammengefunden, um gegen das Patriarchat, Kapitalismus und Unterdrückung zu protestieren. Männer sind ausdrücklich nicht erwünscht. Angemeldet sind 500 Teilnehmerinnen. In den vergangenen Jahren kamen aber auch mal mehr als 2000, von denen aggressive Sprechchöre gegen die Polizei skandiert wurden. Einzelne zündeten bengalisches Feuer und vernebelten mit Rauchtöpfen die Straßen.

Walpurgisnacht im Berliner Mauerpark: Video zeigt Menschenmassen

18.39 Uhr: So voll dürfte man den Mauerpark in Prenzlauer Berg schon lange nicht gesehen haben: Ein kurzes Twitter-Video des Journalisten Arndt Breitfeld zeigt Menschenmassen, ausgelassene Stimmung und Live-Musik bei der "Friedlichen Walpurgisnacht".

Die Berliner Polizei meldet bei Twitter dazu: "In den Berliner Parks halten sich viele Menschen auf und genießen die Sonne. Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort, zeigen Präsenz, sorgen für Sicherheit und sind für Sie ansprechbar."

Demos in der Walpurgisnacht 2023: Verkehrseinschränkungen in Kreuzberg erwartet

18.25 Uhr: Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass es wegen der "Take Back The Night"-Demo in Kreuzberg ab 19 Uhr zu Verkehrseinschränkungen kommen kann. Betroffen bis 24 Uhr ist der Bereich Mariannenplatz, Köpenicker Straße, Adalbertstraße, Reichenberger Straße, Ohlauer Straße, Wiener Straße, Skalitzer Straße und Schlesisches Tor.

Antikapitalistische Demo in Wedding und Gesundbrunnen beendet

18.10 Uhr: Die linke Demo "Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden!" hat ihren Endpunkt an der Badstraße/Stettiner Straße in Gesundbrunnen erreicht. Nach Angaben der Polizei waren etwa 650 Teilnehmer dabei. Alles sei ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen, sagte ein Polizeisprecher.

1. Mai in Berlin: Die Demos am "Tag der Arbeit" in der Übersicht

17.40 Uhr: Eine ganze Reihe von Demonstrationen zum Tag der Arbeit am 1. Mai sind für diesen Montag angekündigt. Der Tag beginnt am Vormittag mit den traditionellen Demonstrationszügen der Gewerkschaften durch die Innenstadt zum Brandenburger Tor. Am Mittag starten Kundgebungen in Kreuzberg, unter anderem von der Partei Die Linke. Das früher so beliebte Kreuzberger „MyFest“ mit Zehntausenden Besuchern und völlig überfüllten Straßen in Kreuzberg findet wegen der Belastungen für die dortigen Bewohner nicht statt. Am Nachmittag ziehen linke Gruppen mit satirischen Aktionen und Demonstrationen durch den Villen-Stadtteil Grunewald.

Für den Abend ist die jährliche linke und linksradikale sogenannte „Revolutionäre 1. Mai Demonstration“ geplant. Ab 18 Uhr ziehen die Demonstranten von Neukölln nach Kreuzberg - vorbei auch an der neuen Polizeiwache am Kottbusser Tor. Die Polizei erwartet 10.000 bis 15.000 Teilnehmer. Immer wieder kam es bei der Demonstration zu Gewaltausbrüchen vor allem durch linksautonome Randalierer. Eine Übersicht mit allen Veranstaltungen zum 1. Mai in Berlin finden Sie hier.

Berlins Innensenatorin Spranger dankt Polizei bei Demo

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bei der linken Demo in Berlin-Wedding.

Foto: Sergej Glanze

17.20 Uhr: Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) begrüßt am Rande der Demo in Wedding Polizisten. Spranger ließ sich unter anderem in die Einsatzlage rund um den Mauerpark einweisen. Spranger ist die einzige Angehörige des neuen schwarz-roten Senats in Berlin, die ihren Posten behält. Alle anderen Senatsmitglieder starten neu in ihren jeweiligen Ressorts – auch Franziska Giffey, die ins Wirtschaftsressort wechselt.

Aufzug in Wedding setzt sich in Bewegung

Die linke Demo "Friede statt Kapital" zieht am Vorabend des 1. Mai durch Berlin-Wedding.

Foto: Sergej Glanze

16.53 Uhr: Die linke Demo "Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden!" hat sich laut Angaben der Berliner Polizei nun in Bewegung gesetzt. Die Route: Müllerstraße - Amsterdamer Straße - Turiner Straße - Utrechter Straße - Müllerstraße - Nazarethkichstraße - Hochstädter Straße - Liebenwalder Straße - Reinickendorfer Straße - Gottschedstraße - Exerzierstraße - Badstraße - Badstraße/Stettiner Straße. Angemeldet waren laut Polizei 300 Menschen, die Beamten rechnen bis zu 1000.

Ein bei Twitter veröffentlichtes Bild zeigt Teile des Aufzugs. Zu sehen ist dort unter anderem ein Transparent mit der Aufschrift "Stoppt den Krieg gegen Russland. Keine Waffen für die Ukraine. Für die Niederlage der Nato."

Polizei heute mit 3400 Kräften im Einsatz

16.05 Uhr: Die Berliner Polizei meldet bei Twitter, dass heute 3400 Einsatzkräfte die Demonstrationen und weiteren Veranstaltungen in Berlin begleiten. Insgesamt will die Polizei am langen Wochenende deutlich mehr Beamtinnen und Beamten als in den vergangenen Jahren einsetzen. Grund für die Aufstockung der Kräfte sind auch befürchtete Aktionen der Klimaaktivisten der "Letzten Generation", wie Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Morgenpost sagte. Das komplette Interview mit Barbara Slowik über die Walpurgisnacht, den 1. Mai und die "Letzte Generation" lesen Sie hier.

Fest zur Walpurgisnacht im Mauerpark startet

Foto: picture alliance/Paul Zinken

16 Uhr: Zu den größten Festen in der Walpurgisnacht in Berlin zählt die "Friedliche Walpurgisnacht" im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Das Fest begeistert Besucherinnen und Besucher seit vielen Jahren mit Lagerfeuer, Artistik, Jonglieren, Musik und Tanz. Entstanden ist das Fest als friedliche Antwort auf gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten im Mauerpark. Alle Infos zur Walpurgisnacht im Mauerpark finden Sie hier.

Linke Demo vor dem Start in Berlin-Wedding

15.50 Uhr: Eine Demo unter dem Motto "Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden!" soll um 16 Uhr an der Müllerstraße in Wedding starten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen dann bis zur Badstraße in Gesundbrunnen ziehen, das Ende wird gegen 19 Uhr erwartet. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnt in dem Bereich vor Verkehrseinschränkungen, einige Buslinien werden unterbrochen.

Wegner und Faeser mahnen zu friedlichen Demos

Kai Wegner (CDU).

Foto: Hannes P. Albert/dpa

15.30 Uhr: Vor den Berliner Demonstrationen zum 1. Mai hat der Regierende Bürgermeister Kai Wegner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Gewalt gewarnt. „Ich wünsche mir, dass wir alle einen friedlichen 1. Mai erleben“, sagte der CDU-Politiker dem rbb. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mahnte zu friedlichen Protestformen. Die Berliner Polizei erließ strikte Auflagen für den sogenannten Revolutionären 1. Mai in Neukölln und Kreuzberg mit bis zu 15 000 Teilnehmern am Montagabend.

Zur Walpurgisnacht und am Tag der Arbeit sind neben Gewerkschaftskundgebungen in Berlin auch dieses Jahr wieder Demonstrationen der linken Szene geplant. Allein in Berlin sind nach Angaben von Polizeipräsidentin Barbara Slowik für die Walpurgisnacht von Sonntag auf Montag 3400 und für den 1. Mai 6300 Einsatzkräfte eingeplant. Unterstützung kommt aus anderen Bundesländern.

1. Mai wird zur ersten Bewährungsprobe für Kai Wegner

15.15 Uhr: Viel Zeit hatte Berlins neue schwarz-rote Regierung nicht bis zum großen Ritual, das vor allem die alte und neue Innensenatorin fordern wird: Der 1. Mai wird begangen, in der Hauptstadt seit Jahrzehnten ein fester Termin im Jahreskalender der linksradikalen Szene, um die Stadt aufzumischen und die Polizei herauszufordern. Lesen Sie hier den Leitartikel von Jörg Quoos zum 1. Mai in Berlin.

