Walpurgisnacht 2023 in Berlin: "Take Back the Night"-Demo - alle Infos

Berlin. In der Walpurgisnacht am Vorabend des 1. Mai in Berlin finden traditionell einige Demos linker und linksextremer Gruppen statt. Neben Aufzügen in Wedding und Gesundbrunnen hat die Demo "Take Back the Night" größere Aufmerksamkeit erfahren. Hier erfahren Sie Details zur der Demo in Berlin, zum Ablauf und Zeitplan, zum Programm und zur Route. Eine Übersicht mit Partys zum Tanz in den Mai in Berlin finden Sie hier. Informationen zu weiteren Veranstaltungen in der Walpurgisnacht in Berlin erhalten Sie hier.

Veranstaltung "Take Back the Night"-Demo Ort Berlin-Mitte Datum Sonntag, 30. April 2023 Status Termin noch nicht bestätigt Route noch nicht bekannt Teilnehmer

(2022) 2500

Demo "Take Back the Night" in der Walpurgisnacht 2023 in Berlin

Am Abend der Walpurgisnacht war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Demonstrationen feministischer Gruppen gekommen. Im vergangenen Jahr lautete das Motto "Take Back the Night Demo FLINT*only" und zog vom Mauerpark bis zum Haus der Statistik am Alexanderplatz. Auch aus dieser Veranstaltung heraus war es in der Vergangenheit zu Gewalttaten gekommen. Alle Details zu dieser Demo finden Sie hier, sobald Informationen vorliegen.

In den Vorjahren haben außerdem linke und linksradikale Gruppen zur Walpurgisnacht mit Demos auf sich aufmerksam gemacht - zumeist in den Ortsteilen Wedding und Gesundbrunnen. Zum Teil kam es dabei zum Zünden von Pyrotechnik oder Rangeleien zwischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Polizisten. Ob es auch 2023 Demos gibt, war zunächst nicht bekannt.