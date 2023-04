"Take Back the Night"-Demo 2023 in der Walpurgisnacht in Berlin - alle Infos

Am Vorabend des 1. Mai 2023 finden in Berlin Demos linker und linksextremer Gruppen statt. Lesen Sie hier alles zur Route und Zeiten.

"Take back the night - Wir nehmen uns die Nacht zurück" ist das Motto der Demonstration feministischer Gruppen in der Walpurgisnacht.

Berlin. In der Walpurgisnacht am Vorabend des 1. Mai in Berlin finden traditionell einige Demos linker und linksextremer Gruppen statt. Neben Aufzügen in Wedding und Gesundbrunnen hat die Demo "Take Back the Night" in den vergangenen Jahren größere Aufmerksamkeit erfahren. Hier erfahren Sie Details zu der Demo in Berlin, zum Ablauf und Zeitplan, zum Programm und zur Route. Eine Übersicht mit Partys zum Tanz in den Mai in Berlin finden Sie hier. Informationen zu weiteren Veranstaltungen in der Walpurgisnacht in Berlin erhalten Sie hier.

Veranstaltung "Take Back the Night"-Demo

Queer-feministische Demonstration

für Trans, Inter, Agender, Non-binary,

Lesben und Frauen only Ort Berlin-Kreuzberg Datum Sonntag, 30. April 2023, ab 19 Uhr Status Termin bestätigt Route Mariannenplatz

Muskauer Straße

Eisenbahnstraße

Köpenicker Straße

Adalbertstraße

Reichenberger Straße

Ohlauer Straße

Wiener Straße

Spreewaldplatz

Skalitzer Straße

Schlesisches Tor Teilnehmer

(2022) 2500

Demo "Take Back the Night" in der Walpurgisnacht 2023 in Berlin

Am Abend der Walpurgisnacht war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Demonstrationen feministischer Gruppen gekommen. Im vergangenen Jahr lautete das Motto "Take Back the Night Demo FLINT*only" und zog vom Mauerpark bis zum Haus der Statistik am Alexanderplatz. Auch aus dieser Veranstaltung heraus war es in der Vergangenheit zu Gewalttaten gekommen.

In diesem Jahr wird zur "Take Back the Night"-Demo in Kreuzberg aufgerufen. Start der Kundgebung ist um 19 Uhr am Mariannenplatz. Ab 20 Uhr wollen die Teilnehmer*innen durch Kreuzberg ziehen. Ziel der Demo ist das Schlesische Tor.

Die Route steht fest! 🔥

Zuvor ein paar Gedanken für eine starke gemeinsame Demo:



Startzeit der Kundgebung: 19Uhr

Starzeit der Demo: 20Uhr

Startpunkt: Mariannenplatz beim Amphitheater



Bleibt vorab informiert unter:

Twitter: @tbtn_bln & Web: https://t.co/RB4ZpGY6YT (1/x) pic.twitter.com/dv53tZGDt8 — TakeBackTheNight_BLN (@TBTN_BLN) April 27, 2023

Im Aufruf zu der Veranstaltung heißt es von den Veranstalter*innen: "Diese Demo ist für TransInterNicht-BinäreAgenderFrauenLesben only! Vertraut darauf, dass alle Menschen, die bei der Demo als Teilnehmer*innen mitlaufen sich mit diesen Identitäten im weiteren Sinne identifizieren können. Bitte sprecht niemanden darauf an, ob die Person hier sein darf. Denn Geschlecht kann Menschen nicht angesehen werden. — TERFs not welcome!!! Verlasst die Demo —"