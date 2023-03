Am Vorabend des 1. Mai finden in Berlin viele Partys statt. Hier finden Sie einen Überblick zum Tanz in den Mai 2023.

Tanz in den Mai 2023: In der Walpurgisnacht finden in Berlin viele Partys statt. Hier finden Sie eine Auswahl.

Tag der Arbeit Tanz in den Mai 2023 in Berlin: Partys im Überblick

Berlin. Das Party-Rezept kann so einfach sein, vor allem in Berlin: ein Club, ein DJ und eine lange Nacht - schon kann die Sause starten. Beim Tanz in den Mai kommt noch erleichternd hinzu: Der kommende Tag ist ein gesetzlicher Feiertag. Wer will, kann also ausschlafen. Oder auf den vielen Festen und Demos am 1. Mai gleich weiter machen. An dieser Stelle listen wir eine Auswahl an Partys und Clubs auf, die den Tanz in den Mai 2023 zu einem unvergesslichen Erlebnis machen können. Eine Liste mit Veranstaltungen und Festen zur Walpurgisnacht in Berlin 2023 findet sich hier.

Tanz in den Mai 2023 in Berlin: Partys im Überblick

Am 30. April 2023 finden in Berlin viele Partys statt.

Foto: picture alliance/dpa/Sophia Kembowski

Kulturbrauerei: In den Clubs der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg gibt es auch 2023 eine Vielzahl von Partys zum Tanz in den Mai. Ob Soda, Kesselhaus oder Alte Kantine: Auf insgesamt neun Floors legen 20 DJs auf. Die Party startet ab 22 Uhr.

Heavy RAWtation: Auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain wird in den drei Clubs Cassiopeia, Astra und Badehaus in den Mai getanzt. Der einmalige Eintritt gewährt Zugang zu insgesamt sechs Floors mit Indie, 80s, Alternative/Metal, 2000s und Rave.

Weekend: Der Weekend Club am Alexanderplatz lädt ein zum Tanz in den Mai und zu einer "Rooftop Open Air"-Party über den Dächern der Stadt, ab 23 Uhr wird weiter im Club gefeiert. Los geht's um 19 Uhr.

Weitere Partys gibt es etwa im ://about blank, im Weißen Hasen oder im Tipsy Bear. Party-Empfehlungen für den "Tanz in den Mai" am 30. April in Berlin finden sich etwa auf der Seite Resident Advisor.

Diese Auswahl an Partys zum Tanz in den Mai 2023 in Berlin wird fortlaufend aktualisiert, sobald weitere Termine und Informationen vorliegen.